Panasonic, 2. nesil taşınabilir Bluray oynatıcılarını tanıttı

Dünyanın en ünlü elektronik üreticilerinden olan Panasonic, CES 2009'da ilk taşınabilir bluray oynatıcısını tanıtmıştı. Panasonic, DMP-B15 olarak isimlendirdiği taşınabilir bluray oynatıcı ile beklentileri tam olarak karşılıyamamıştı zira taşınabilir kavramını tam olara karşılayaman ve oldukça pahalı olan bir model üretmişlerdi. Panasonic, yapılan eleştirilerden gerekli sonuçlara ulaşarak bu yıl düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarında (CES 2010) 2. nesil taşınabilir Bluray oynatıcılarını tanıttı.

Panasonic firmasının tanıtmış olduğu modellerden biri olan DMP-B100'ün 8.9 inç WSVGA LCD ekrana, 3.5 saat pil ömrüne, Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio içim dahili dekodere, SD hafıza kart girişine ve ayarlanabilir ekrana sahip olduğu belirtiliyor.

CES 2010'da tanıtılan bir diğer taşınabilir Bluray oynatıcı olan Panasonic DMP-B500'ün ise 10.1 inç WSVGA LCD ekrana, dahili WiFi kartına, SD kart girişine, USB portuna, sahip olduğu belirtiliyor. Bunlara ek olarak B500 modelinin VieraCast adı verilen programı desteklediği belirtiliyor zira bu program ile Amazon Video On Demand, YouTube, Picasa, Netflix, Pandora ve Twitter gibi hizmetlerden faydalanabileceğiniz söyleniyor.

Son olarak, bu yıl tanıtılan 2. nesil taşınabilir Bluray oynatıcıların çıkış tarihi ve fiyatı ile kesin bir bilgi verilmesede, ilkbahar aylarında piyasada olacağı tahmin ediliyor.

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