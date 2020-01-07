Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını duyurdu

    Panasonic’in popüler gerçek kablosuz kulaklık sınıfına ilk adımını attığı Technics EAH-AZ70W, Technics RZ-S500W ve RZ-S300W modelleri önemli özelliklerle geliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,3b
    1
    8
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın AirPods kulaklık modelleri ile gerçek kablosuz olarak tabir edilen sınıfta patlama yapması yeni oyuncuların da ilgisini çekiyor. Panasonic bu sınıfa ilk adımını CES 2020 fuarında atıyor. Firma fuara Technics markası altında 3 kablosuz kulaklık modelini getirdi. Kulaklıklar daha çok kullanmı süresi ve sunduğu ses kalitesi açısından birbirlerinden farklılaşıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazfit Bip S yeni özellikleriyle duyuruldu

    Technics RZ-S500W özellikleri ve fiyatı

    Technics RZ-S500W ve RZ-S300W kulaklık modelleri dış kısımda dokunmatik kontrol alanı sunuyor. MEMS elektro mekanik mikrofonlar ve labirent şeklindeki uç kısmı sayesinde başarılı gürültü engelleme yapabiliyor. Ortam seslerini içeri alabilmek için gürültü engelleme iptal edilebiliyor. IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan modeller her iki kulaklık parçasında da bağımsız Bluetooth bağlanntısı sunabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor"

    RZ-S500W modelinde ek olarak Dual Hybrid gürültü engelleme teknolojisi mevcut. Bu teknoloji analog/dijital işlem birimini kullanarak hem dış mikrofondan sesleri topluyor (Feedforward) hem de iç mikrofondan kullanıcının ne dinlediğini tespit ediyor (Feedback). Böylece sektörde öncü bir gürültü engelleme teknolojisi elde ediliyor. Gürültü engelleme özelliği uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor.

    Technics EAH-AZ70W modeli de aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. RZ-S500W gibi Dual Hybrid gürültü engelleme teknolojisi önemli avantajı. Ayrıca 10mm yeni dinamik sürücülere yer verilmiş. Sürücüler grafen kaplaması ile orta ve yüksek sesleri iyileştiriyor. Yine akustik kontrol odası hava akışını düzenliyor. Tek şarjda 6 saat kullanılabilen kulaklık, kılıfı ile bunu 18 saate çıkarıyor. Yeni seri yaz aylarında piyasada olacak.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/panasonic-true-wireless-earbuds-technics/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    IceRulez 2 hf. en beğenilen
    gerçek kablosuz ne demek ? piyasadaki kablosuz kulaklıklar sahte kablosuz mu ?
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ekrem71 2 hf.
    Bu konuda bir kavram karmaşası var ne yazık ki. Net bir tanım yok. Kablosuz olarak birbirine bağlanıp stereo ses verenlere gerçek kablosuz diyorlar son dönemde. True wireless. Önceden de böyleydi ama airpods sonrası pazarlama jargonunda değişim yaşandı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ahmetdu 2 hf.
    Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Diyen editör kardeşim ofiste 18 kişi yazıyı okuyup okuyup başa geçiyoruz. Ne demek istediğini anlayabilen yok. Bunun Türkçe meaili nedir? Yıllarca çakma kablosuz kulaklık mı kullandık biz?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    IceRulez 2 hf. esmerbuyucu
    o anlama geliyor ama. İlk gerçek kulaklık :d
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 2 hf. IceRulez
    "Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını..." Yani Panasonic için ilk.



    Sahte kablosuz da gerçek olmayan kablosuzlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    IceRulez 2 hf. en beğenilen
    gerçek kablosuz ne demek ? piyasadaki kablosuz kulaklıklar sahte kablosuz mu ?
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 2 hf. IceRulez
    Sağ ve sol kulaklıkların birbirine kablo ile bağlı olmadığı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Huawei Watch GT2’nin yapay zeka özellikleri neler? 2 hf. Facebook Türkiye'de 8 ilde şube açıyor 2 hf. iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı 2 hf. Elgato’dan 4K yakalama kartı 2 hf. VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor 2 hf. Tesla'nın bir sonraki modelini Çinliler tasarlayabilir 2 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: ThinkPad X1 Fold 2 hf. Samsung'un yapay insan projesi NEON tanıtıldı 2 hf. Bu nasıl robot ? | Görevine şaşıracaksınız 2 hf. Star Wars'un BB-8 robotu gerçeğe dönüştü: Samsung Ballie 2 hf. Qualcomm 2023 yılında araçlarda da olacak 2 hf. LG'nin yeni 8K ve 4K Oledleri sahnede | ön inceleme 2 hf. TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi 2 hf. Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu 2 hf. DJI yatırımından sürücüsüz araçlar için LiDAR cihazları 2 hf. Mateo banyo matı aynı zamanda akıllı baskül 2 hf. Dell Alienware taşınabilir konsol geliştirdi 2 hf. Yeni Mophie kablosuz şarj istasyonu akünüzü de destekliyor 2 hf. Hyundai uçan taksi işine el attı: Uber ile birlikte ilk modelini geliştirdi 2 hf. Toyota, Japonya'da "geleceğin şehri" prototipi inşa edecek 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını duyurdu Sonraki Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri sızdı 2 hf. Samsung Galaxy S20 serisi 120Hz ekranla gelecek 2 hf. Avatar filminden ilham alan Mercedes-Benz Vision AVTR konsepti tanıtıldı 2 hf. JBL’den AirPods rakibi geldi 2 hf. 64 çekirdekli Threadripper işlemcisi rekor fiyatla piyasaya çıkıyor 2 hf. Jabra yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu 2 hf. Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı 2 hf. Sony, CES 2020'de sürpriz yaparak Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıttı 2 hf. AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı Full HD çözünürlüğün tozunu attırmaya geliyor 2 hf. SpaceX, yeni Starlink uydularını uzaya gönderdi: İşte muhteşem görüntüler 2 hf. Karşınızda Intel’in grafik birimi 2 hf. Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı 2 hf. Ön kamera ile nabız, tansiyon ölçün, alkol durumuna bakın! | Binah.Ai ön inceleme 2 hf. LED ekranlı sırt çantası Pix ön inceleme 2 hf. NASA'dan James Webb Uzay Teleskobu'yla ilgili açıklama 2 hf. Yeni Lenovo Yoga modelleri AMD Ryzen 4000 ile Intel versiyondan daha ucuz 2 hf. Yeni Batman filminin çekimleri resmen start verdi 2 hf. MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor 2 hf. Huawei P40 Pro'nun tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı 2 hf. En güçlü Intel NUC kasası tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim