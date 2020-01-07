Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını duyurdu

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Apple’ın AirPods kulaklık modelleri ile gerçek kablosuz olarak tabir edilen sınıfta patlama yapması yeni oyuncuların da ilgisini çekiyor. Panasonic bu sınıfa ilk adımını CES 2020 fuarında atıyor. Firma fuara Technics markası altında 3 kablosuz kulaklık modelini getirdi. Kulaklıklar daha çok kullanmı süresi ve sunduğu ses kalitesi açısından birbirlerinden farklılaşıyor.

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Technics RZ-S500W özellikleri ve fiyatı

Technics RZ-S500W ve RZ-S300W kulaklık modelleri dış kısımda dokunmatik kontrol alanı sunuyor. MEMS elektro mekanik mikrofonlar ve labirent şeklindeki uç kısmı sayesinde başarılı gürültü engelleme yapabiliyor. Ortam seslerini içeri alabilmek için gürültü engelleme iptal edilebiliyor. IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan modeller her iki kulaklık parçasında da bağımsız Bluetooth bağlanntısı sunabiliyor.

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RZ-S500W modelinde ek olarak Dual Hybrid gürültü engelleme teknolojisi mevcut. Bu teknoloji analog/dijital işlem birimini kullanarak hem dış mikrofondan sesleri topluyor (Feedforward) hem de iç mikrofondan kullanıcının ne dinlediğini tespit ediyor (Feedback). Böylece sektörde öncü bir gürültü engelleme teknolojisi elde ediliyor. Gürültü engelleme özelliği uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor.

Technics EAH-AZ70W modeli de aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. RZ-S500W gibi Dual Hybrid gürültü engelleme teknolojisi önemli avantajı. Ayrıca 10mm yeni dinamik sürücülere yer verilmiş. Sürücüler grafen kaplaması ile orta ve yüksek sesleri iyileştiriyor. Yine akustik kontrol odası hava akışını düzenliyor. Tek şarjda 6 saat kullanılabilen kulaklık, kılıfı ile bunu 18 saate çıkarıyor. Yeni seri yaz aylarında piyasada olacak.

https://www.engadget.com/2020/01/06/panasonic-true-wireless-earbuds-technics/

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