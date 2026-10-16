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    Panasonic konutlar için yeni R454C havadan suya ısı pompasını duyurdu

    Panasonic R454C yeni ısı pompası serisi farklı ısıtma kapasiteleri ile müstakil evlerden ziyade daire tabanlı konutlarda kullanılmak için tasarlanmış.           

    Panasonic R454C
    Son dönemde doğalgazdan uzaklaşılarak ısınma için ısı pompasına rağbetin artması şirketlerin de yoğun bir şekilde inovasyon yapmasını sağlıyor. Panasonic farklı ihtiyaçlar için bölünmüş sistem kullanan yeni ısı pompasını duyurdu.

    Panasonic R454C neler sunuyor?

    Panasonic R454C ısı pompası müstakil dairelerden çok daire tabanlı konutları odağına alıyor. Aquarea High-Performance N serisine sahil olan yeni pompa, soğutucu akışkan kullanıyor ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) 148 seviyesinde.

    Yeni model 3 kW, 5 kW, 7 kW ve 9 kW ısıtma kapasitelerine sahip dört versiyondan oluşuyor. İç ve dış ünitelerin soğutucu akışkan borularıyla birbirine bağlandığı sistemlerde bölünmüş yapı kullanılıyor. Panasonic, farklı konut tiplerine uygun kurulum olanağı sağlayan sistemlerde boru uzunluğunun 50 metreye, üniteler arasındaki yükseklik farkının ise 30 metreye kadar çıkabildiğini belirtti.

    Modelde yüksekliği 1.575 mm, taban ölçüleri 599 × 602 mm olan kompakt bir hepsi bir arada iç ünite de bulunuyor. Üretici, daha küçük boyutların iç mekânı kısıtlı olan konutlarda kurulumu kolaylaştırmayı amaçladığını kaydetti.

    Panasonic’e göre ısı pompaları, dış ortam sıcaklığı -25 °C’ye kadar düştüğünde çalışabilecek şekilde tasarlandı. 5 kW’lık versiyonun dış ünitesinde ses gücü seviyesi 58 dB(A) olarak açıklandı. Sistemlerde ayrıca Panasonic’in bulut tabanlı kontrol platformları üzerinden uzaktan kullanım ve bakım olanağı sağlayan bağlantı özellikleri bulunuyor.

    Üreticiye göre ısı pompalarının enerji verimliliği, 35 °C su çıkış sıcaklığında A+++’a, 55 °C’de ise A++’a kadar ulaşıyor. Kullanım sıcak suyu verimlilik sınıfı ise A+’a kadar çıkıyor. Tamamen Avrupa’da üretilecek olan ısı pompaları gelecek yıl piyasada olacak. Henüz performans katsayısı ve fiyat bilgileri açıklanmadı.

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