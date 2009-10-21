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Japonya merkezli dünya elektronik devlerinden Panasonic, yüksek kapasiteli SDHC bellek kartlarını duyurdu. Yüksek tanımlı video çekebilen kameraların hedeflendiği RP-SDP24GJ1K ve RP-SDP32GJ1K kod adlı yeni bellek kartları sırasıyla 24GB ve 32GB depolama kapasitesi sunuyorlar.

Class 4 performans derecelendirmesi (4MB/sn) ile gelen SDHC bellek kartlarında veri transfer hızının 15MB/sn'ye kadar çıkabildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. 14 Kasım'da ilk olarak Japonya'da pazara sunulacak 24GB ve 32GB kapasiteli bellek kartlarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.