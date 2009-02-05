Panasonic'den dokunmatik ekranlı yeni dizüstü bilgisayar

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Küresel ekonomik krizden ötürü düşen satışlar nedeniyle 15.000 çalışanının işine son verece ve 27 tesisinde kepenk indireceği belirtilen Japon elektronik devi Panasonic, özellikle sahada çalışan profesyoneller için hazırladığı, darbe ve toz gibi çeşitli çevresel etkilere karşı dayanıklı dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı Toughbook serisine üye CF-52 modeline dokunmatik ekran seçeneği ekliyor.

1024x768 çözünürlüğünü destekleyen, 1000 nit parlaklığında 13.3" ekran (dokunmatik) ile gelen sistem Intel platformunu temel alıyor ve tercihe bağlı olarak Core 2 Duo P8400 veya P8600 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve 160GB'lık sabit disk ile satın alınabilen dizüstü bilgisayarın grafik alt yapısını ise yine tercihe göre GMA 4500M HD veya Mobility Radeon HD 3650 üstleniyor.

WiFi'a ek olarak opsiyonel olarak WWAN desteği de sunulan Toughbook CF-52'nin 8 saate kadar kullanım süresi sunabildiği belirtilmekte. Ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen taşınabilir bilgisayarın yurt dışı satış fiyatının 2550$ olacağı belirtilmekte.