Panasonic'den TZ serisi iki yeni dijital kamera; TZ-10 ve TZ-8

Panasonic bugün, neme, toza, darbelere ve soğuğa karşı dayanıklı dijital kamerasının yanısıra TZ-10 ve TZ-8 modellerini tanıtarak TZ ailesini de genişletmiş oldu.
TZ-10 ile TZ-8 arasında üç tane fark görünüyor. TZ-10'da daha büyük LCD ekrana, GPS alıcısına ve daha az dahili belleğe yer verilmiş. TZ-10'da 3.0 inç, TZ-8'de ise 2.7 inç boyutunda ekran mevcut. Mart ayının ortalarına doğru raflarda yerini alması beklenen kameraların teknik özellikleri ise şu şekilde;
(Panasonic Lumix TZ-10)
Boyut: 103.3 x 59.6 x 32.6 mm
Ağırlık: 196 gram (Batarya ile)
Batarya: Lityum iyon
Sensör: 1/2.33 inç CCD
Çözünürlük: 12.1 Megapiksel
Video kaydı: 1280x720@30 FPS; 848x480@30 FPS; 640x480@30 FPS; 320x240@30 FPS
Objektif: 25 - 300 mm f/3.3-4.9 Leica; 10 element - 8 grup
Yakınlaştırma: 12x optik; 4x dijital
Görüntü stabilizasyon sistemi: Var, Power O.I.S
ISO aralığı: 80-6400
Enstantane hızı: 60 sn - 1/2000 sn
Ekran: 3.0 inç, 460.000 piksel
Bellek kartı: SD / SDHC / SDXC
Dahili bellek: 15 MB
(Panasonic Lumix TZ-8)
Boyut: 103.3 x 59.6 x 32.6 mm
Ağırlık: 196 gram (Batarya ile)
Batarya: Lityum iyon
Sensör: 1/2.33 inç CCD
Çözünürlük: 12.1 Megapiksel
Video kaydı: 1280x720@30 FPS; 848x480@30 FPS; 640x480@30 FPS; 320x240@30 FPS
Objektif: 25 - 300 mm f/3.3-4.9 Leica; 10 element - 8 grup
Yakınlaştırma: 12x optik; 4x dijital
Görüntü stabilizasyon sistemi: Var, Power O.I.S
ISO aralığı: 80-6400
Enstantane hızı: 60 sn - 1/2000 sn
Ekran: 2.7 inç, 230.000 piksel
Bellek kartı: SD / SDHC / SDXC
Dahili bellek: 40 MB
http://www.dpreview.com/news/1001/10012605panazs7.asp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yorumlarınız için teşekkürler. Panasonic markasının Türkiye pazarındaki varlığıyla ilgili yorumlarınıza istinaden bilgi paylaşmak istiyoruz. 1981 yılından itibaren Türkiye pazarında distribütör aracılığıyla yer alan Panasonic, Türkiye ofisinin kuruluşunu 2009 yılında tamamladı ve yüzde yüz yabancı sermaye ile Panasonic Elektronik A.Ş. olarak ticari faaliyetlerine 20 Ocak 2010 itibarıyla başladı. Tüm Panasonic ürünleri ülkeye Panasonic Türkiye üzerinden giriş yapıyor. Bunun başlıca nedeni ise tüketicisiyle birlikte ilerlemeyi ilke edinmiş bir marka olan Panasonic’in Türk tüketicisinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde kavrayıp uygun çözümler sunabilmeyi istemesidir. Panasonic, bu doğrultuda birden fazla distribütör ile gerek yerli gerekse yabancı çeşitli elektronik zincir marketler ile çalışıyor ve tüm satış kanallarına büyük önem veren bir strateji izliyor. 1981 yılında Türkiye pazarına girdiğinde Panasonic ile çalışmaya başlayan Tekofaks, Panasonic Türkiye ofisinin açılışıyla birlikte, karşılıklı olarak verilen karar doğrultusunda yine Panasonic distribütörlerinden biri olarak faaliyetlerine devam ediyor.
Saygılarımızla, Marjinal Porter Novelli - Panasonic Elektronik A.Ş. marka ekibi adına Gamze Ersoy
tz7nin gece çekimi beğenilmiyor çünküü
gps ne işe yarıyor
Tekofaks varken neoluyodu ki zaten, bi modeli getirmesi 1 seneyi alıyodu o da zaten çaptan düşüyodu.
Hd video çekmesi güzel olmus tasarımı zaten güzel ,teşekkürler