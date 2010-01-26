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Panasonic'den TZ serisi iki yeni dijital kamera; TZ-10 ve TZ-8

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,1b
1
9
Diğer
knight
Haber Editörü
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Panasonic bugün, neme, toza, darbelere ve soğuğa karşı dayanıklı dijital kamerasının yanısıra TZ-10 ve TZ-8 modellerini tanıtarak TZ ailesini de genişletmiş oldu.

TZ-10 ile TZ-8 arasında üç tane fark görünüyor. TZ-10'da daha büyük LCD ekrana, GPS alıcısına ve daha az dahili belleğe yer verilmiş. TZ-10'da 3.0 inç, TZ-8'de ise 2.7 inç boyutunda ekran mevcut. Mart ayının ortalarına doğru raflarda yerini alması beklenen kameraların teknik özellikleri ise şu şekilde;

 

Panasonic'den TZ serisi iki yeni dijital kamera; TZ-10 ve TZ-8
Tam Boyutta Gör

(Panasonic Lumix TZ-10)

Boyut: 103.3 x 59.6 x 32.6 mm
Ağırlık: 196 gram (Batarya ile)
Batarya: Lityum iyon
Sensör: 1/2.33 inç CCD
Çözünürlük: 12.1 Megapiksel
Video kaydı: 1280x720@30 FPS; 848x480@30 FPS; 640x480@30 FPS; 320x240@30 FPS
Objektif: 25 - 300 mm f/3.3-4.9 Leica; 10 element - 8 grup
Yakınlaştırma: 12x optik; 4x dijital
Görüntü stabilizasyon sistemi: Var, Power O.I.S
ISO aralığı: 80-6400
Enstantane hızı: 60 sn - 1/2000 sn
Ekran: 3.0 inç, 460.000 piksel
Bellek kartı: SD / SDHC / SDXC
Dahili bellek: 15 MB


Panasonic'den TZ serisi iki yeni dijital kamera; TZ-10 ve TZ-8
Tam Boyutta Gör

(Panasonic Lumix TZ-8)

 

Boyut: 103.3 x 59.6 x 32.6 mm
Ağırlık: 196 gram (Batarya ile)
Batarya: Lityum iyon
Sensör: 1/2.33 inç CCD
Çözünürlük: 12.1 Megapiksel
Video kaydı: 1280x720@30 FPS; 848x480@30 FPS; 640x480@30 FPS; 320x240@30 FPS
Objektif: 25 - 300 mm f/3.3-4.9 Leica; 10 element - 8 grup
Yakınlaştırma: 12x optik; 4x dijital
Görüntü stabilizasyon sistemi: Var, Power O.I.S
ISO aralığı: 80-6400
Enstantane hızı: 60 sn - 1/2000 sn
Ekran: 2.7 inç, 230.000 piksel
Bellek kartı: SD / SDHC / SDXC
Dahili bellek: 40 MB


http://www.dpreview.com/news/1001/10012605panazs7.asp Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba,
Yorumlarınız için teşekkürler. Panasonic markasının Türkiye pazarındaki varlığıyla ilgili yorumlarınıza istinaden bilgi paylaşmak istiyoruz. 1981 yılından itibaren Türkiye pazarında distribütör aracılığıyla yer alan Panasonic, Türkiye ofisinin kuruluşunu 2009 yılında tamamladı ve yüzde yüz yabancı sermaye ile Panasonic Elektronik A.Ş. olarak ticari faaliyetlerine 20 Ocak 2010 itibarıyla başladı. Tüm Panasonic ürünleri ülkeye Panasonic Türkiye üzerinden giriş yapıyor. Bunun başlıca nedeni ise tüketicisiyle birlikte ilerlemeyi ilke edinmiş bir marka olan Panasonic’in Türk tüketicisinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde kavrayıp uygun çözümler sunabilmeyi istemesidir. Panasonic, bu doğrultuda birden fazla distribütör ile gerek yerli gerekse yabancı çeşitli elektronik zincir marketler ile çalışıyor ve tüm satış kanallarına büyük önem veren bir strateji izliyor. 1981 yılında Türkiye pazarına girdiğinde Panasonic ile çalışmaya başlayan Tekofaks, Panasonic Türkiye ofisinin açılışıyla birlikte, karşılıklı olarak verilen karar doğrultusunda yine Panasonic distribütörlerinden biri olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Saygılarımızla, Marjinal Porter Novelli - Panasonic Elektronik A.Ş. marka ekibi adına Gamze Ersoy
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plateau 9 yıl
keyifle kullandığım fz38'e ilave bürom için TZ8 aldım...orjınal batarya,kılıf,sdhc 8gb,kargo dahıl 544tl havale...bizamerikadayiz.com,4-5 günde geldi...tavsiye ederim...
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shanke 9 yıl
tz serisi iyice panasoniğin efsanesi oldu :)) iyi alet güzel ama bencede merceklerde değişim ve gelişim olmalıydı,
tz7nin gece çekimi beğenilmiyor çünküü
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dt1907 9 yıl
tz 7 den ne gibi farklılıklar var
gps ne işe yarıyor
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bbuzol 9 yıl
Tz 7 'den sonra acaba aynı başarıyı yakalayabilecekmi bu ürünle panasonic?Sensörün daha iyi olmasını beklerdim ben.
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AburCubur 9 yıl
Tekofax mafişşş, Panasonic anlaşmayı feshetti.Tr'ye ürün girişi yok diye biliyorum.
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albati 9 yıl

AburCubur

Tekofax mafişşş, Panasonic anlaşmayı feshetti.Tr'ye ürün girişi yok diye biliyorum.


Tekofaks varken neoluyodu ki zaten, bi modeli getirmesi 1 seneyi alıyodu o da zaten çaptan düşüyodu.
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talh4wk 9 yıl
Video kaydı: 1280x720@30 FPS; 848x480@30 FPS; 640x480@30 FPS; 320x240@30 FPS
Hd video çekmesi güzel olmus tasarımı zaten güzel ,teşekkürler
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