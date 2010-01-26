Panasonic'den TZ serisi iki yeni dijital kamera; TZ-10 ve TZ-8

Panasonic bugün, neme, toza, darbelere ve soğuğa karşı dayanıklı dijital kamerasının yanısıra TZ-10 ve TZ-8 modellerini tanıtarak TZ ailesini de genişletmiş oldu.

TZ-10 ile TZ-8 arasında üç tane fark görünüyor. TZ-10'da daha büyük LCD ekrana, GPS alıcısına ve daha az dahili belleğe yer verilmiş. TZ-10'da 3.0 inç, TZ-8'de ise 2.7 inç boyutunda ekran mevcut. Mart ayının ortalarına doğru raflarda yerini alması beklenen kameraların teknik özellikleri ise şu şekilde;

Tam Boyutta Gör

(Panasonic Lumix TZ-10)

Boyut: 103.3 x 59.6 x 32.6 mm

Ağırlık: 196 gram (Batarya ile)

Batarya: Lityum iyon

Sensör: 1/2.33 inç CCD

Çözünürlük: 12.1 Megapiksel

Video kaydı: 1280x720@30 FPS; 848x480@30 FPS; 640x480@30 FPS; 320x240@30 FPS

Objektif: 25 - 300 mm f/3.3-4.9 Leica; 10 element - 8 grup

Yakınlaştırma: 12x optik; 4x dijital

Görüntü stabilizasyon sistemi: Var, Power O.I.S

ISO aralığı: 80-6400

Enstantane hızı: 60 sn - 1/2000 sn

Ekran: 3.0 inç, 460.000 piksel

Bellek kartı: SD / SDHC / SDXC

Dahili bellek: 15 MB







Tam Boyutta Gör

(Panasonic Lumix TZ-8)

Boyut: 103.3 x 59.6 x 32.6 mm

Ağırlık: 196 gram (Batarya ile)

Batarya: Lityum iyon

Sensör: 1/2.33 inç CCD

Çözünürlük: 12.1 Megapiksel

Video kaydı: 1280x720@30 FPS; 848x480@30 FPS; 640x480@30 FPS; 320x240@30 FPS

Objektif: 25 - 300 mm f/3.3-4.9 Leica; 10 element - 8 grup

Yakınlaştırma: 12x optik; 4x dijital

Görüntü stabilizasyon sistemi: Var, Power O.I.S

ISO aralığı: 80-6400

Enstantane hızı: 60 sn - 1/2000 sn

Ekran: 2.7 inç, 230.000 piksel

Bellek kartı: SD / SDHC / SDXC

Dahili bellek: 40 MB

http://www.dpreview.com/news/1001/10012605panazs7.asp