Panasonic'in yeni 32-bit mikrobilgisayarları enerji tüketimini yaklaşık %50 oranında azaltıyor!

Panasonic'in çevreye duyarlı yeni mikrobilgisayarları enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olurken elektrikli ve elektronik aletlerin maliyetlerini de düşürüyor.

Panasonic Corporation dahili flaş belleğe sahip yeni seri 32-bit mikrobilgisayarlar geliştirme sürecini başarıyla tamamladı. Yeni mikrobilgisayarların dahili flaş belleğe sahip olması enerji tasarrufu sağlarken araç içi elektroniği, ofis gereçleri ve elektrikli ev aletlerinin sistem maliyetlerini de düşürüyor. Panasonic yeni MN103L serisi mikrobilgisayarların sevkıyatına Ocak 2011'de başlayacak.

Bu yeni mikrobilgisayarlar performans ve düşük enerji tüketimi arasında çok iyi bir denge tutturarak içerisinde kullanıldıkları aletlerin performansını ve enerji tasarrufunu artırıyor. Yeni mikrobilgisayarlar özellikle bekleme modunda düşük enerji tüketimi gerektiren aletler için çok uygun. Ayrıca geniş bir voltaj aralığında üstün performans sunmalarıyla farklı voltajlarda çalışma ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Dahası, Panasonic mikrobilgisayarları minyatürleştirmeye de olanak sağlayarak cihazlar için gerekli parçaların sayısını azaltıyor. Böylece harici EEPROM ve mikrobilgisayarlara entegre edilen osilatör gibi araçların maliyetini düşürüyor.

Yeni MN103L serisi mikrobilgisayarlar şu özelliklere sahip:

Elektrikli aletlerin bekleme modunda enerji tüketimini yaklaşık %50* oranında azaltıyor. 2.2 V~ 5.5V gibi geniş bir voltaj aralığında çalışabilmesiyle, aletin çalışması esnasında enerji tüketimini yaklaşık %50* oranında azaltıyor. Mikrobilgisayarlardaki flaş belleğin yeniden yazma performansı artırılarak ve analog devreler birleştirilerek harici parçaların sayısı azaltılabiliyor.

Yeni ürünler aşağıdaki şu teknolojilere sahip:

Panasonic'in yeni geliştirdiği 110 nm gömülü flaş bellek işleme teknolojisi, düşük kaçak akımın optimizasyonunu sağlıyor ve en uygun çalışma performansını sunuyor. Panasonic'in yeni geliştirilmiş 32-bit AM32L serisi çekirdek mikrobilgisayarların çekirdek tasarım teknolojisi iki kat* daha fazla elektrik güç verimi sağlarken gömülü flaş bellek tasarım teknolojisi geniş bir voltaj aralığında okumaya tanıyor. Yüksek performanslı analog devre teknolojisi voltaj algılamaya olanak tanırken dahili titreşim fonksiyonu ve gömülü flaş bellek güvenilirlik teknolojisi 100.000 kez yeniden yazma sağlıyor.

Düşük enerji tüketimi ve yüksek enerji verimliliği sağlayan çevreye duyarlı sistem kontrol mikrobilgisayarlarına olan piyasa talebi gitgide büyüyor. Dahası, aletlerdeki parça sayısını ve alt tabaka bölgesini azaltıp maliyet düşürülmeye çalışılıyor. Panasonic'in yeni 32-bit mikrobilgisayarları kullanıcıların tüm bu ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Panasonic'in enerji tüketimini ve elektrikli aletlerin maliyetini azaltan yeni mikrobilgisayarlarının numune sevkıyat tarihi Kasım, 2010 iken hacimli sevkıyat tarihi Ocak 2011 olacak. Panasonic Japonya'da 11, diğer ülkelerde de beklemede olan başvurular dahil 6 patenti elinde bulunduruyor.

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