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    Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim İçin Hazır Sistem

    İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Evden çıkamadığımız, evden çalıştığımız ve evden okullarımıza devam ettiğimiz bu dönemde, teknolojiye olan bağlılığımız da epey arttı. Evden şirket...
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    İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Evden çıkamadığımız, evden çalıştığımız ve evden okullarımıza devam ettiğimiz bu dönemde, teknolojiye olan bağlılığımız da epey arttı. Evden şirket sunucularına eriştik, online toplantılar gerçekleştirdik, uzaktan eğitim ile derslerimizi takip ettik. Ve hazırlıksız yakalandığımız için elimizdeki imkanlarla tüm bunları gerçekleştirdik. Ancak artık talebin normale dönüşü ve kampanya dönemlerinin de geçmesiyle beraber, teknolojiye ulaşmak daha ekonomik bir hal aldı.

    Teknoloji Denildiğinde

    Teknolojiye olan ihtiyacımızda en önemli yardımcımız bilgisayarlarımız ve akıllı telefonlarımız. Kim bir projenin tam ortasındayken mavi ekran sorunuyla uğraşmak ister ki? Ya da bataryası hızlı biten bir laptop ile dersleri takip etmeye çalışmayı...

    Bu noktada imdadımıza Itopya gibi teknoloji devleri yetişiyor. Oluşturdukları envai çeşit konfigürasyon ile bizlere harika hazır sistem seçenekleri sunuyorlar. Bunun son örneği de oluşturdukları TROYA hazır sistemler!

    Bu hazır sistemlerin diğer hazır sistemlere karşı en önemli avantajı, ekonomik şekilde monitörü de hazır sisteme dahil etmeleri. Giriş, Orta ve Üst seviye olarak 3 hazır sistemin konfigürasyonunu aşağıya ekleyelim.

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    TROYA-MON-B1

    Giriş seviyesi için ideal olan bu sistemde işlemci olarak 10. nesil Intel 10100F kullanıldı. MSI marka H410M PRO-VH anakarta konumlanan işlemciye yine aynı markadan MSI GTX 1050 Ti ekran kartı eşlik ediyor. Depolama ve ram konusunda da beklentileri karşılayan sistem, düzenlediğiniz konfigürasyona göre oldukça fiyat/performans oranı iyi oluyor.

    TROYA-MON-B3

    Orta seviye olarak önerilen ama aslında ciddi bir espor/gaming sistemi olan TROYA-MON-B3, 24 inç 75Hz ve 1ms özelliklere sahip monitörü ile birlikte geliyor. AMD Ryzen 5 1600 (AF) işlemcisi ile gelen sistemde Gigabyte marka A320M H anakart ve Gigabyte GTX 1650 D6 ekran kartı bulunuyor. 480GB SSD ile depolama sorunu olmayan sistem ile hem oyun oynayabilir hem de işinizle alakalı bir çok programı çalıştırabilirsiniz.

    TROYA-MON-U1

    Itopya'nın TROYA serisine yeni bir soluk kattığı TROYA-MON-U1 hazır sistem tam bir oyun vanavarı. Üçüncü nesil AMD Ryzen 5 3500 işlemciye ASUS Prime B450M-K 4400MHz(OC) anakart ve Ray Tracing teknolojisine sahip ASUS ROG STRIX RTX 2060 OC EVO ekran kartı eşlik ediyor. 500GB NVMe teknolojili SSD'nin yanı sıra 16GB RAM ile oyunlarda yüksek performans sağlarken, TROYA-MON-U1 içerdiği bileşenlerle iş ve eğitim hayatınızda da en iyi dostunuz oluyor.

    TROYA serisini aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

    https://www.itopya.com/arama/?a=TROYA



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şunun yanına monitör, klavye, mouse alınca daha bir öğrenci bilgisayarı oluyor nedense....

    https://www.incehesap.com/eba-pc-5420-fiyati-47615/
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    YordleKing 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reklam konusu ama yine de yazalım. İtopya sevecek insan arıyor birazda.
    Eğer niyetiniz çocuğunuzun sadece ebaya vs girmesi ise raspberry pi 3-4 işinizi rahat rahat görecektir.
    Bu dönemde dönüp de yüzüne bile bakılmayacak aletlere 4-5 lira istiyorlar zaten. Çok çakal bir milletiz gerçekten.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 57 dk. ( Mesaj Silindi ) YordleKing
    Raspberry pi ile görülür aslında ama uğraşana tabi. Uğraşmayana 4000 TL kazık.
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    Sulu Çor Kağan 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    4050TL giriş seviye EBA sistemi. Allahım sabır ver şaka gibi ülke.
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