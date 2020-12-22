Pandemide Büyümek Mümkün- Anıl Uzun Startuplara Büyüme Tavsiyesi Verdi!

Türkiye’deki girişimciler bu günlerde zor zamanlar geçiriyor. Anıl Uzun ‘’Bir girişimci olarak teknolojinin önemini her zaman ve her ortamda vurguladım. ‘’ diyor. İnsanların son dönemde pandemi sebebiyle dışarı çıkamamaları ve girişimcilerin zor dönemler geçirmeleri insanların kısa zamanda umutsuzluğa kapılmalarına neden olurken, Anıl Uzun iş büyütmenin ve güçlenmenin de tam zamanı olduğunu düşünüyor.

İşlerinizi Büyütmek Pandemide Mümkün!

Startuplar yeni girişimciler olarak pandemi sürecinde umutlarını kaybetmiş, birçoğu işlerini yarım bırakarak batma noktasına gelmiştir. Firmalarının temelini Bursa’da atan Anıl Uzun, yazılımlarını burada oluştururken Türkiye’nin dört bir yanına nasıl ulaştırdığını anlattı. “Her şey çalışmaktan ve inanmaktan geçer” ilkesiyle çalışırken, İngiltere’de gördüğü eğitimi her zaman katlamayı, para transferleri ile uğraşan firmalar kurmayı başardı.

İlginizi Çekebilir

realme’den ödüllü oyun: Monster Party

Bugün özellikle pandemi sürecinde, geliştirilen teknolojik alanlar çoğalmaya, yazılımlar ise yeni bir boyut kazanmaya başladı. “Her şeyin online olduğunu düşünürsek, girişimcilerin ve startupların bu alana yönelerek büyümeleri çok kolay.” diye ekleyen Anıl Uzun Uygulamalarla ve yaratıcılıkla şirketlerinin ilerlemesini sağlayabileceklerini söylerken, küçük bir şehirden online olarak ne kadar büyüdüğünü de görmezden gelmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yazılım Hayat Kurtarır!

7 yıllık bir İngiltere döneminden sonra Türkiye’ye dönerken, bu işlerini nasıl büyüteceğini düşünen Uzun, bir yandan yüksek lisans eğitimine devam etti, bu sırada Türkiye’nin ve insanların neye ihtiyacı olduğunu gördü. Kurduğunu yazılımlarla gelişmeye giden firması, şu anda Türkiye’de bankalar üzerinden işlemeye devam ediyor.

Anıl Uzun “Yazılım geliştirmek, yazılım alanında ve online satış alanında girişimler yapmak firmaların kurtulmasını sağlayacak.” diyor. Para transferi gibi küçük bir girişimden buralara gelen Uzun, 185 ülke arasında para transferi yaparak büyük bir atılımın küçük hikayesini anlatı.

Umudunuzu Kaybetmeden Sadece Görerek Çalışın!

Pandemi süreci birçok şirketin umudunu kaybetmesini, hisselerinin batmasını ve borçlanmalarını sağladı. Startup gibi başlangıç evresinde olan şirketlerin şimdi devreye girerek, kendilerini gösterebileceklerini vurgularken, online alanda olan bitenleri gözlemlemek, ihtiyaçlar ve gereklilikleri ön planda tutmanın önemli olduğunu söylüyor. Anıl Uzun “Umudunuzu kaybederseniz, görmeniz gerekenleri görmez, sadece beklemek zorunda kalırsınız. Oysaki bazı krizler aynı zamanda bir umut demektir. Krizleri nasıl atlatacağımız ve kriz anında neler yapacağımızı kendimiz seçmeli, çalışarak görmeliyiz.” diyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.