Papara’nın faaliyet izni Merkez Bankası tarafından iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Papara'nın lisansı iptal edildi

Kararda, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izninin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19’uncu maddesi uyarınca iptal edildiği belirtildi.

Bu karar, Papara’nın elektronik para ihraç etme yetkisinin tamamen sona erdiği anlamına geliyor. Şirket, artık ödeme hizmeti veya elektronik para faaliyetlerinde bulunamayacak.

Papara, son dönemde özellikle yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında rol aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Papara’nın yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin transferinde kritik bir kanal görevi gördüğü tespit edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından mahkeme kararıyla şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atanmış, yönetim kontrolü tamamen kamuya geçmişti.

Kararın ardından Papara kullanıcılarının hesaplarında bulunan varlıkların akıbetine ilişkin detayların, TMSF ve TCMB tarafından ayrı bir açıklamayla netleştirilmesi bekleniyor.

