Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Papara’nın faaliyet izni Merkez Bankası tarafından iptal edildi

    Merkez Bankası, yasa dışı bahis soruşturmasının ardından Papara’nın faaliyet lisansını iptal etti. Karar Resmi Gazete’de yayınlanırken şirkete daha önce kayyum olarak TMSF atanmıştı.

    Papara’nın faaliyet izni Merkez Bankası tarafından iptal edildi Tam Boyutta Gör

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

    Papara'nın lisansı iptal edildi

    Kararda, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izninin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19’uncu maddesi uyarınca iptal edildiği belirtildi.

    Bu karar, Papara’nın elektronik para ihraç etme yetkisinin tamamen sona erdiği anlamına geliyor. Şirket, artık ödeme hizmeti veya elektronik para faaliyetlerinde bulunamayacak.

    Papara, son dönemde özellikle yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında rol aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Papara’nın yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin transferinde kritik bir kanal görevi gördüğü tespit edilmişti.

    Bu gelişmelerin ardından mahkeme kararıyla şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atanmış, yönetim kontrolü tamamen kamuya geçmişti.

    Kararın ardından Papara kullanıcılarının hesaplarında bulunan varlıkların akıbetine ilişkin detayların, TMSF ve TCMB tarafından ayrı bir açıklamayla netleştirilmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    M
    muly 22 dakika önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 23 dakika önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 46 dakika önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 52 dakika önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 53 dakika önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 3 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 3 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 4 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 4 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 4 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 4 saat önce

    kod

    N
    nman 5 saat önce

    kaptım

    Profil resmi
    VLX 6 saat önce

    kod kaldımı acep

    S
    selcukkk 6 saat önce

    Kod rica edebilir miyim?

    S
    spysheriffffffffff 7 saat önce

    Güzel

    R
    ray2 7 saat önce

    .

    H
    hsynkrygt 8 saat önce

    kod

    H
    hkaraygit 8 saat önce

    kod

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    rakanishu +81 kargalumba +68 Brother Tolga +64 A.J. Pacino +61 addidas_85 +55 CWaRRioR +54 fricinsleepy +52 umutt79 +48 atmaca57 +48 Electronic2 +47
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    16 Kişi Okuyor (0 Üye, 16 Misafir) 5 Masaüstü 11 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    3266 kez okundu.
    25 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    papara, Türkiye Haberleri ve
    3 etiket daha resmi gazete Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,3b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    range rover en çok tutulan modeli stage 2 yazılım kaç beygir 7 ileri dsg şanzıman yağ değişimi kaç km fm 26 ps5 aile arabası tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum