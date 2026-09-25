Paradox-Atatürk krizi büyüyor! Steam yorumları kaldırdı

Steam, inceleme skorlarını kaldırdı
Steam'in uygulaması sonrasında Hearts of Iron IV'ün genel kullanıcı değerlendirmesi yeniden "Çok Olumlu" seviyesine döndü. Ancak incelemelerin platformdan tamamen silinmediğini belirtelim. Steam'in kendi sisteminde konu dışı inceleme bombardımanı olarak işaretlenen dönemlerde incelemeler görünür kalmaya devam ederken, genel inceleme skoruna olan etkisi kayboluyor.
Steam'deki güncel incelemelerde ise Atatürk tartışmasına doğrudan atıfta bulunan çok sayıda kullanıcı yorumu halen görülebiliyor.
Tartışmanın merkezinde ne vardı?
Hatırlanacağı üzere olay, Hearts of Iron IV'ün resmi Discord sunucusunda bir Türk oyuncunun profil fotoğrafında Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek bir fotoğrafını kullanmasıyla başlamıştı. Moderasyon tarafından uygulanan yaptırımın gerekçesi olarak gerçek hayattaki tarihi kişilerin fotoğraflarının profil görseli olarak kullanılmasına ilişkin kurallar gösterilmişti.
Yaşananların ardından Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Oyun Direktörü Laszlo "Batya" Pieper tarafından yapılan açıklamada, şirketin oyunlarının veya moderasyon uygulamalarının herhangi bir tarihi figür hakkında yorum veya yargıda bulunma amacı taşımadığı belirtildi. Ayrıca gerçek kişilerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasına ilişkin kuralın yeniden inceleneceği ve söz konusu kuralın tutarlı biçimde uygulanmadığının görüldüğü paylaşıldı.
Paradox'tan yeni açıklama gelmedi
Paradox'un oyun direktörü tarafından yapılan açıklama sonrasında ise şirketten Steam'deki yeni gelişmeyle ilgili ayrıca bir açıklama gelmiş değil. Steam'in incelemeleri genel skordan çıkarması da tartışmayı tamamen sona erdirmiş görünmüyor. Özellikle incelemelerin platformdan silinmemesi nedeniyle kullanıcıların yorumları halen görülebiliyor. Paradox Interactive'in bundan sonraki süreçte Discord kurallarına ilişkin nasıl bir değişiklik yapacağı ve konu hakkında yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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