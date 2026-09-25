Paradox-Atatürk krizi büyüyor! Steam yorumları kaldırdı

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Tam Boyutta Gör Paradox Interactive'in popüler strateji oyunu Hearts of Iron IV'te Türk oyuncular ile şirket arasındaki tartışma büyümeye devam ediyor. Resmi Discord sunucusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını profil görseli olarak kullanan bir oyuncuya uygulanan yaptırımın ardından başlayan tartışma, kısa sürede Steam'e taşınmıştı. Türk oyuncuların bıraktığı binlerce olumsuz inceleme sonrasında Steam ise söz konusu dönemi "konu dışı inceleme etkinliği" olarak işaretledi ve bu incelemelerin oyunun genel değerlendirme skoruna etkisini kaldırdı.

Steam, inceleme skorlarını kaldırdı

Steam'in uygulaması sonrasında Hearts of Iron IV'ün genel kullanıcı değerlendirmesi yeniden "Çok Olumlu" seviyesine döndü. Ancak incelemelerin platformdan tamamen silinmediğini belirtelim. Steam'in kendi sisteminde konu dışı inceleme bombardımanı olarak işaretlenen dönemlerde incelemeler görünür kalmaya devam ederken, genel inceleme skoruna olan etkisi kayboluyor.

Steam'deki güncel incelemelerde ise Atatürk tartışmasına doğrudan atıfta bulunan çok sayıda kullanıcı yorumu halen görülebiliyor.

Tartışmanın merkezinde ne vardı?

Hatırlanacağı üzere olay, Hearts of Iron IV'ün resmi Discord sunucusunda bir Türk oyuncunun profil fotoğrafında Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek bir fotoğrafını kullanmasıyla başlamıştı. Moderasyon tarafından uygulanan yaptırımın gerekçesi olarak gerçek hayattaki tarihi kişilerin fotoğraflarının profil görseli olarak kullanılmasına ilişkin kurallar gösterilmişti.

Tam Boyutta Gör Ancak oyuncunun itiraz sürecinde Atatürk'ün "tartışmalı" bir tarihi figür olarak değerlendirilmesi ve 1915 olaylarıyla ilişkilendirilmesi tartışmanın büyümesine neden oldu. Moderasyonun daha sonraki açıklamalarında Atatürk'ün Karl Marx gibi "tartışmalı ve kutuplaştırıcı" bir figür olduğu yönündeki ifadeler de tepki çekti.

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Yaşananların ardından Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Oyun Direktörü Laszlo "Batya" Pieper tarafından yapılan açıklamada, şirketin oyunlarının veya moderasyon uygulamalarının herhangi bir tarihi figür hakkında yorum veya yargıda bulunma amacı taşımadığı belirtildi. Ayrıca gerçek kişilerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasına ilişkin kuralın yeniden inceleneceği ve söz konusu kuralın tutarlı biçimde uygulanmadığının görüldüğü paylaşıldı.

Paradox'tan yeni açıklama gelmedi

Paradox'un oyun direktörü tarafından yapılan açıklama sonrasında ise şirketten Steam'deki yeni gelişmeyle ilgili ayrıca bir açıklama gelmiş değil. Steam'in incelemeleri genel skordan çıkarması da tartışmayı tamamen sona erdirmiş görünmüyor. Özellikle incelemelerin platformdan silinmemesi nedeniyle kullanıcıların yorumları halen görülebiliyor. Paradox Interactive'in bundan sonraki süreçte Discord kurallarına ilişkin nasıl bir değişiklik yapacağı ve konu hakkında yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

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Paradox-Atatürk krizi büyüyor! Steam yorumları kaldırdı

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