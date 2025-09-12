Paraguay bankası, kuantum tehlikesine karşı ilk sistemi kurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Paraguay’ın en büyük bankası Ueno Bank, dijital operasyonlarını ve e-imzalı belgelerini korumak için kuantum dirençli siber güvenlik çözümü uygulamaya başladı. 2,2 milyon müşteriye hizmet veren banka, SignQuantum’un kuantum dirençli dijital imzalarını ve QANplatform’un kuantum dirençli blockchain teknolojisini kullanmaya başlıyor.

Bankalarda kuantum güvenlik dönemi

Bilindiği üzere klasik bilgisayarların çözmekte zorlandığı bazı kriptografik algoritmalar kuantum bilgisayarlarla saniyeler içinde kırılabilir hale gelebiliyor. Bu durum, dijital imzalar ve e-belgelerin hukuki geçerliliğini tehlikeye atabiliyor. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), 2030’dan önce kuantum dirençli kriptografi kullanımını benimsemeyi tavsiye ediyor.

Tam Boyutta Gör Ueno Bank, SignQuantum ile e-imzalı belgelerde bütünlüğü ve doğruluğu garanti altına alırken, QANplatform üzerinden belgelerin hash değerlerini post-kuantum imzalarla güvenli bir şekilde kaydediyor. Böylece verilerin her türlü sahtekarlığa karşı korunması sağlanıyor. Bu yapı, üçüncü taraf zaman damgası otoritesine ihtiyaç duymadan değiştirilemez ve matematiksel olarak doğrulanabilir zaman damgaları sağlamayı mümkün kılıyor. Ueno Bank, bu kombinasyonu üretim ölçeğinde uygulayan dünyanın ilk bankası olarak kayıtlara geçti.

Ueno Bank, 2,2 milyondan fazla müşterisine hizmet verirken günlük iş süreçlerinin temelini oluşturan belgelerden başlamayı tercih ediyor. Banka, mevcut e-imza iş akışlarını post-kuantum imzalarla güçlendiren SignQuantum çözümünü kullanıyor.

