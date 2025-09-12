Paraguay bankası, kuantum tehlikesine karşı ilk sistemi kurdu

Bilindiği üzere klasik bilgisayarların çözmekte zorlandığı bazı kriptografik algoritmalar kuantum bilgisayarlarla saniyeler içinde kırılabilir hale gelebiliyor. Bu durum, dijital imzalar ve e-belgelerin hukuki geçerliliğini tehlikeye atabiliyor. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), 2030’dan önce kuantum dirençli kriptografi kullanımını benimsemeyi tavsiye ediyor.
Ueno Bank, 2,2 milyondan fazla müşterisine hizmet verirken günlük iş süreçlerinin temelini oluşturan belgelerden başlamayı tercih ediyor. Banka, mevcut e-imza iş akışlarını post-kuantum imzalarla güçlendiren SignQuantum çözümünü kullanıyor.
