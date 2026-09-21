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    Paramount, Warner Bros anlaşmasını tamamlamaya artık çok yakın: En büyük engel kalktı

    111 milyar dolarlık dev anlaşmada artık sona yaklaşılıyor. Paramount, Warner Bros. anlaşmasını tamamlamasının önündeki son büyük engel olan eyalet yönetimleriyle de anlaştı.

    Paramount, Warner Bros anlaşmasını tamamlamaya artık çok yakın: En büyük engel kalktı Tam Boyutta Gör
    Hollywood'da tüm dengeleri değiştirmesi beklenen Paramount-Warner Bros. anlaşması artık gerçekleşmeye çok daha yakın. ABD'de 12 eyaletin anlaşmayı durdurmak için devreye girmesi bu dev satın alımı kısa bir süreliğine riske atmış olsa da, artık o engel de kalktı. Bloomberg'in haberine göre eyalet yöneticileri ile Paramount sonunda anlaşmaya vardı. Böylece Paramount'un bu anlaşmayı tamamlaması için önünde kalan son büyük engel de kalkmış oldu.

    Paramount'un ABD'de epey tepki toplayan bu satın alımı tamamlayabilmek için eyaletlere ne gibi tavizler verdiği henüz bilinmiyor. Ancak her yıl belli bir sayıda filmi sinemalarda gösterime sokma ve personel sayıları konusunda belli başlı güvencelerin alınmış olabileceği belirtiliyor.

    Paramount-Warner Bros. Anlaşmasının 2027'de Tamamlanması Bekleniyor

    Eyaletlerle anlaşmaya varılmış olsa da bu durum anlaşmanın hemen tamamlanacağı anlamına gelmiyor. Bürokratik süreçler biraz daha zaman alacak. Ancak başta da belirttiğimiz gibi, Paramount'un önünde kalan son büyük engel buydu. Bu da kalkınca anlaşmanın tamamlanması artık an meselesine dönüştü.

    Paramount, 111 milyar dolarlık bu dev anlaşmayla sadece Hollywood'un en büyük film stüdyolarından birini almakla kalmayacak, aynı zamanda HBO ve HBO Max'in de yeni sahibi olacak. Ayrıca CNN, TNT, TBS gibi kanalları da bünyesine katmış olacak. Paramount yönetimi, HBO Max ve Paramount+'ı tek bir platformda birleştirmeyi planlıyor. Warner Bros. ve Paramount film stüdyolarının ise ayrı ayrı yoluna devam edeceği açıklandı.

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