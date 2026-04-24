Paramount, Warner Bros.'u almaya bir adım daha yaklaştı; Hissedarlar anlaşmayı onayladı

Hollywood'da tüm dengeleri değiştirmesi beklenen Warner Bros.-Paramount anlaşması gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Hatırlarsanız ilk başta şirketi satmak için Netflix ile anlaşan Warner Bros. yönetimi, daha sonra Paramount'tan 111 milyar dolarlık daha yüksek bir teklif gelince, Netflix anlaşmasından caymış ve Paramount ile anlaşmıştı. İki tarafın yöneticileri anlaşmış olsa da bu satın alımın tamamlanması için iki kritik aşamanın daha tamamlanması gerekiyordu:

Warner Bros. hissedarlarından satış için onay almak, Bu anlaşmayı tamamlamak için denetleyici kurumlardan onay almak.

Bu sürecin ilk kısmı dün tamamlandı ve Warner Bros. hissedarları bu tarihi anlaşmaya onay verdi. Şimdi artık iş ABD ve AB gibi önemli pazarlardaki denetleyici kurumlardan onay almaya kaldı.

Warner Bros.'un Paramount'a Satılmasına İtirazlar Yükseliyor

Paramount ve Warner Bros. arasındaki bu anlaşma, gerek sinema dünyasından gerekse siyaset dünyasından tepki topluyor. Çünkü yazılım şirketi Oracle'ın sahibi olarak tanıdığımız Larry Ellison, bu satın alımla birlikte medyadaki kontrolünü çok daha da güçlendirmiş olacak. Destekçisi olduğu Trump'ın iktidarı sırasında ABD'nin en güçlü figürlerinden birine dönüşen Ellison, 12 ay gibi kısa sürede hem TikTok'un hem de Paramount ve Warner Bros.'un kontrolünü ele geçirdi. Bu da özellikle ABD'deki muhalif kitlede ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Ancak şu andayönetimde Trump hükûmetinin olması, tüm bu itirazlara rağmen anlaşmanın tamamlanmasını sağlayabilir.

DC'nin Clayface filminden ilk fragman yayınlandı 1 gün önce eklendi

Paramount bu anlaşmayla birlikte hem Warner Bros.'un film stüdyosunu, hem HBO ve HBO Max'i, hem de Warner bünyesinde bulunan CNN, TNT, TBS gibi kanalları bünyesine katacak. Paramount yönetimi, HBO Max ve Paramount+'ı tek bir platformda birleştirmeyi planlıyor. Warner Bros. ve Paramount film stüdyolarının ise ayrı ayrı yoluna devam edeceği söyleniyor.

