Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Parası olanların bile satın alamayabileceği Range Rover SV Ultra tanıtıldı

    Land Rover, sadece parayla satın alınamayacak yeni bir Range Rover SV versiyonu çıkardı. Ultra isimli model sıvı metal görünümlü gövdesi ve üst düzey teknolojileriyle dikkat çekiyor.

    Land Rover, en lüks modeli olan Range Rover SV'nin sınırlarını daha da zorlayan "Ultra" takılı yeni özel versiyonunu gözler önüne çıkardı. Range Rover SV Ultra adını taşıyan bu yeni model, sadece teknik özellikleriyle değil, sunduğu ayrıcalıklı satın alma süreciyle de dikkat çekiyor. Zira bu araca sahip olmak için sadece paranızın olması yetmiyor. Markadan özel bir davet almış olmanız gerekli.

    Gövdede sıvı metal görünümü

    Aracın dış tasarımında ilk dikkat çeken unsur, alüminyum pul pigmentlerle zenginleştirilen ve gövdeye "sıvı metal" etkisi kazandıran özel Titan gümüşü renk oluyor. Bu şık görünüm, Saten Platin Atlas adı verilen platin tonlu dekoratif detaylarla tamamlanırken, SV versiyonuna özgü 23 inçlik üç renkli jantlar da özel göbek kapaklarıyla birlikte sunuluyor.

    İç mekanda seramik dokunuşlar

    Kabin kısmında lüks algısının bambaşka bir boyuta taşındığına şahit oluyoruz. Koltuk ve döşemelerde orkide beyazı ve kül grisi tonlarında sentetik deri tercih edilmiş. Orta konsoldaki kontrol düğmeleri ile vites seçicinin üzerindeki yüzeyler beyaz seramik kaplamayla farklı bir dokunuş sunarken, doğal açık gözenekli rattan kaplama detaylar kabine rafine bir karakter katıyor.

    Yapay zeka destekli ses ve titreşim

    Range Rover SV Ultra'nın en dikkat çekici inovasyonu ise ses sisteminde saklı. Geleneksel hoparlörlere kıyasla %90 daha hafif ve verimli olan sistem, her biri 1 mm kalınlığında, ultra hafif ve yüksek hassasiyetli diyaframa sahip 21 adet elektrostatik ses yayıcıdan oluşuyor.

    Sistemin asıl fark yaratan noktası ise koltuk sırtlıklarına ve zeminine yerleştirilen yapay zeka tarafından yönetilen özel titreşim modülleri. Bu sistem müziğin ritmini yolculara hissettirebildiği gibi, müzik çalmadığı anlarda da rahatlatıcı veya canlandırıcı titreşimler sunarak kabin deneyimini zenginleştiriyor.

    Motor seçenekleri

    Teknik altyapı tarafında ise Range Rover'ın güçlü seçenekleri korunmakta. Kullanıcılar 550 beygir gücündeki P550e şarj edilebilir hibrit (PHEV) veya 615 beygir güç üreten BMW imzalı 4.4 litrelik V8 motorlu P615 versiyonu arasında seçim yapabiliyor. Ayrıca yakında modelin tamamen elektrikli versiyonu da bu seçkin ailedeki yerini alacak.

    Fiyatı açıklanmayan Range Rover SV Ultra, sıradan kullanıcıların ulaşamayacağı seviyede konumlanan, lüks otomobil dünyasında yeni bir prestij sembolü olmaya aday görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chat görevleri dacia spring hesap kesim tarihi geldi ama kesilmedi beylikdüzü cumhuriyet mahallesi suzuki swift 1.2 hybrid yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5
    Oppo A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum