Parası olanların bile satın alamayabileceği Range Rover SV Ultra tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Land Rover, en lüks modeli olan Range Rover SV'nin sınırlarını daha da zorlayan "Ultra" takılı yeni özel versiyonunu gözler önüne çıkardı. Range Rover SV Ultra adını taşıyan bu yeni model, sadece teknik özellikleriyle değil, sunduğu ayrıcalıklı satın alma süreciyle de dikkat çekiyor. Zira bu araca sahip olmak için sadece paranızın olması yetmiyor. Markadan özel bir davet almış olmanız gerekli.

Gövdede sıvı metal görünümü

Aracın dış tasarımında ilk dikkat çeken unsur, alüminyum pul pigmentlerle zenginleştirilen ve gövdeye "sıvı metal" etkisi kazandıran özel Titan gümüşü renk oluyor. Bu şık görünüm, Saten Platin Atlas adı verilen platin tonlu dekoratif detaylarla tamamlanırken, SV versiyonuna özgü 23 inçlik üç renkli jantlar da özel göbek kapaklarıyla birlikte sunuluyor.

İç mekanda seramik dokunuşlar

Kabin kısmında lüks algısının bambaşka bir boyuta taşındığına şahit oluyoruz. Koltuk ve döşemelerde orkide beyazı ve kül grisi tonlarında sentetik deri tercih edilmiş. Orta konsoldaki kontrol düğmeleri ile vites seçicinin üzerindeki yüzeyler beyaz seramik kaplamayla farklı bir dokunuş sunarken, doğal açık gözenekli rattan kaplama detaylar kabine rafine bir karakter katıyor.

Yapay zeka destekli ses ve titreşim

Range Rover SV Ultra'nın en dikkat çekici inovasyonu ise ses sisteminde saklı. Geleneksel hoparlörlere kıyasla %90 daha hafif ve verimli olan sistem, her biri 1 mm kalınlığında, ultra hafif ve yüksek hassasiyetli diyaframa sahip 21 adet elektrostatik ses yayıcıdan oluşuyor.

Sistemin asıl fark yaratan noktası ise koltuk sırtlıklarına ve zeminine yerleştirilen yapay zeka tarafından yönetilen özel titreşim modülleri. Bu sistem müziğin ritmini yolculara hissettirebildiği gibi, müzik çalmadığı anlarda da rahatlatıcı veya canlandırıcı titreşimler sunarak kabin deneyimini zenginleştiriyor.

Motor seçenekleri

Teknik altyapı tarafında ise Range Rover'ın güçlü seçenekleri korunmakta. Kullanıcılar 550 beygir gücündeki P550e şarj edilebilir hibrit (PHEV) veya 615 beygir güç üreten BMW imzalı 4.4 litrelik V8 motorlu P615 versiyonu arasında seçim yapabiliyor. Ayrıca yakında modelin tamamen elektrikli versiyonu da bu seçkin ailedeki yerini alacak.

Fiyatı açıklanmayan Range Rover SV Ultra, sıradan kullanıcıların ulaşamayacağı seviyede konumlanan, lüks otomobil dünyasında yeni bir prestij sembolü olmaya aday görünüyor.

