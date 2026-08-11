Ölümler arttı, kurallar sertleşti: Paris'te e-scooter sürücülerine kask ve yelek zorunluluğu

Kask takmayana 135 euro ceza
Kamusal yollarda sürüş yapan kişilerin artık onaylı bir kask ve yüksek görünürlüğe sahip (fosforlu/reflektörlü) yelek takması zorunlu hale getirildi. Trafik denetimlerinde kask takmadığı tespit edilen sürücülere 135 euro, reflektörlü yelek veya gece görünürlüğü sağlayan ekipmanı olmayanlara ise 35 euro para cezası uygulanacak.
Kaza ve ölüm oranları alarm veriyor
Yasaklar adım adım geldi
Paris yönetimi aslında elektrikli scooter kullanımını bir süredir sıkı kurallarla denetliyordu. Şehirde scooter kullanabilmek için en az 14 yaşında olma şartı aranıyor, yolcu taşımak yasaklanıyor ve maksimum hız sınırı 25 km/s olarak uygulanıyor.
Hatırlanacağı üzere Paris, kaldırımları işgal ettiği ve güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle 2023 yılında kiralık (paylaşımlı) e-scooter'ları tamamen yasaklamıştı. Ancak şahsi mülkiyetteki araçların kullanımına izin verilmişti. Benzer kısıtlama ve yasak kararları, diğer birçok Avrupa başkentinde de uygulanmaya devam ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: