Ölümler arttı, kurallar sertleşti: Paris'te e-scooter sürücülerine kask ve yelek zorunluluğu

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Fransa’nın başkenti Paris, elektrikli scooter ve kişisel ulaşım araçlarının karıştığı ciddi kazaların önüne geçebilmek adına güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Yeni kurallar; e-scooter'ların yanı sıra elektrikli tek teker (unicycle) ve hoverboard gibi tüm kişisel elektrikli ulaşım araçlarını kapsıyor.

Kask takmayana 135 euro ceza

Kamusal yollarda sürüş yapan kişilerin artık onaylı bir kask ve yüksek görünürlüğe sahip (fosforlu/reflektörlü) yelek takması zorunlu hale getirildi. Trafik denetimlerinde kask takmadığı tespit edilen sürücülere 135 euro, reflektörlü yelek veya gece görünürlüğü sağlayan ekipmanı olmayanlara ise 35 euro para cezası uygulanacak.

Kaza ve ölüm oranları alarm veriyor

Tam Boyutta Gör Yeni kararlar, elektrikli scooter kazalarındaki korkutucu artışın ardından geldi. Fransa Karayolu Güvenliği Kurumu verilerine göre, ülke genelinde elektrikli scooter kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki yıl 45 iken son bir yılda 79’a yükseldi. Yalnızca Paris'te 1.100'den fazla kişi bu kazalarda yaralandı ve yaralanma vakalarında yıllık bazda %33'lük bir artış kaydedildi.

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Yasaklar adım adım geldi

Paris yönetimi aslında elektrikli scooter kullanımını bir süredir sıkı kurallarla denetliyordu. Şehirde scooter kullanabilmek için en az 14 yaşında olma şartı aranıyor, yolcu taşımak yasaklanıyor ve maksimum hız sınırı 25 km/s olarak uygulanıyor.

Hatırlanacağı üzere Paris, kaldırımları işgal ettiği ve güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle 2023 yılında kiralık (paylaşımlı) e-scooter'ları tamamen yasaklamıştı. Ancak şahsi mülkiyetteki araçların kullanımına izin verilmişti. Benzer kısıtlama ve yasak kararları, diğer birçok Avrupa başkentinde de uygulanmaya devam ediyor.

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Paris'te e-scooter sürücülerine kask ve yelek zorunluluğu

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