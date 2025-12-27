Giriş
    Paris’te şehir içi ulaşım için teleferik hattı açıldı

    Genellikle kayak merkezlerinde veya turistik bölgelerde görmeye alışık olduğumuz teleferik sistemi, artık şehirlerin bir parçası haline geliyor. Paris'te şehir içi ulaşım için teleferik kullanılıyor. 

    Paris’te şehir içi ulaşım için teleferik hattı açıldı Tam Boyutta Gör
    Paris, Avrupa’nın en uzun şehir içi teleferik sistemini metroya alternatif olarak hayata geçirdi. Toplam 4,5 kilometre uzunluğundaki ve 30 kule üzerine kurulan Cable C1 hattı, Paris’in dev ulaşım şebekesine normal metro kartları geçerli olacak şekilde entegre edildi. Paris’in kenar mahallelerinde yer alan 5 istasyonu birbirine bağlayan proje, sadece oturmalı 10’ar kişilik 105 kabinle günde yaklaşık 11.000 yolcuya hizmet verecek. Yoğun saatlerde saatte 2.000 kişiye kadar kapasite artırımı yapılabilen hat, normal koşullarda saatte 1.600 yolcu taşıyacak.

    Özellikle otoyollar, demiryolları, depolama tesisleri ve yüksek hızlı tren hatları gibi büyük kentsel engellerin üzerinden süzülerek geçen teleferik, her istasyonda yeniden yer seviyesine inip yavaşlıyor. Bu sayede bebek arabasından bisiklete, hatta tekerlekli sandalyeye kadar herkesin rahatça binebildiği, aralıksız geçişe imkân tanıyor.

    Paris’te şehir içi ulaşım için teleferik hattı açıldı Tam Boyutta Gör
    Bu 5 durakta otobüsler, metrolar ve yaya köprüleriyle entegre edilen hat, artık Paris ulaşım sisteminin bir parçası. Yaklaşık saatte 22 km hızla çalışan teleferik, daha önce otobüs veya otomobille 40 dakika süren yolculuğu 18 dakikaya düşürdü. Bu bölge için planlanan metro hattının yaklaşık 1 milyar avro maliyetli olması ve çok uzun sürecek olması nedeniyle tercih edilmezken, teleferik hattı 138 milyon avroya ve sadece 3 yıllık bir inşaat süresine mal oldu.

    Sistemin en ilginç özelliklerinden biri, istasyonlarda bir sonraki sefer için neredeyse hiç bekleme olmaması. Kabin aralıkları yalnızca 22 ile 37 saniye arasında değişiyor. Teleferik sistemini kuran ve pazarında dünya lideri olan Avusturya merkezli Doppelmayr şirketi, projenin tasarımını ve bakımını üstlendi. Ayrıca projede, kabinlerin istasyona geldiğinde ana hareketli ve çekici hattan ayrılarak yavaşlamasını sağlayan özel bir teknoloji kullanıldı.

    Paris’te şehir içi ulaşım için teleferik hattı açıldı Tam Boyutta Gör

    Elbette teleferik hattı hava koşullarından etkilenebiliyor. Buna karşın alınan önlemler kapsamında, rüzgar hızı 70 km/s’yi aştığında kabin hızları otomatik olarak düşürülüyor; hız 90 km/s’yi geçtiğinde ise ulaşım tamamen durduruluyor. Bu rüzgar hızları, Paris gibi bir metropolde oldukça nadir görülüyor.

    Paris’te şehir içi ulaşım için teleferik hattı açıldı Tam Boyutta Gör

    Fırtınalı havalarda, yıldırım tespiti sonrasında sistem durduruluyor ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra yeniden hizmete alınıyor. Sistem ayrıca motor arızalarına karşı yedek motorlarla donatılmış durumda ve itfaiye ekipleri de gerekli tatbikatları gerçekleştirmiş durumda.

    Bu tür şehir içi teleferik hatları dünyada giderek yaygınlaşıyor. Hatta bazı yerlerde “Önce bunu yapalım, şehir çok gelişir ve bu sistem yetersiz kalırsa metro da yaparız” şeklinde bir yaklaşım benimsendiği görülüyor. Benzer bir sistem İstanbul, Ankara ve hatta Antalya gibi şehirlerde de uygulanabilir.

    Paris’te şehir içi ulaşım için teleferik hattı açıldı Tam Boyutta Gör

    Şehir içi teleferik ulaşımı hem hız hem de konforı sunarken, görsel açıdan da metroya kıyasla çok daha keyifli ve manzaralı, kısmen turistik bir deneyim sağlıyor.. Ayrıca çok derin metro tünellerine inme ve çıkma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Teleferiğin yolculara nasıl bir deneyim sunduğunu merak ediyorsanız, meraklılar tarafından çekilen bu tarz videoları izleyebilirsiniz.

