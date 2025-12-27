Paris’te şehir içi ulaşım için teleferik hattı açıldı

Özellikle otoyollar, demiryolları, depolama tesisleri ve yüksek hızlı tren hatları gibi büyük kentsel engellerin üzerinden süzülerek geçen teleferik, her istasyonda yeniden yer seviyesine inip yavaşlıyor. Bu sayede bebek arabasından bisiklete, hatta tekerlekli sandalyeye kadar herkesin rahatça binebildiği, aralıksız geçişe imkân tanıyor.
Sistemin en ilginç özelliklerinden biri, istasyonlarda bir sonraki sefer için neredeyse hiç bekleme olmaması. Kabin aralıkları yalnızca 22 ile 37 saniye arasında değişiyor. Teleferik sistemini kuran ve pazarında dünya lideri olan Avusturya merkezli Doppelmayr şirketi, projenin tasarımını ve bakımını üstlendi. Ayrıca projede, kabinlerin istasyona geldiğinde ana hareketli ve çekici hattan ayrılarak yavaşlamasını sağlayan özel bir teknoloji kullanıldı.
Elbette teleferik hattı hava koşullarından etkilenebiliyor. Buna karşın alınan önlemler kapsamında, rüzgar hızı 70 km/s’yi aştığında kabin hızları otomatik olarak düşürülüyor; hız 90 km/s’yi geçtiğinde ise ulaşım tamamen durduruluyor. Bu rüzgar hızları, Paris gibi bir metropolde oldukça nadir görülüyor.
Fırtınalı havalarda, yıldırım tespiti sonrasında sistem durduruluyor ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra yeniden hizmete alınıyor. Sistem ayrıca motor arızalarına karşı yedek motorlarla donatılmış durumda ve itfaiye ekipleri de gerekli tatbikatları gerçekleştirmiş durumda.
Bu tür şehir içi teleferik hatları dünyada giderek yaygınlaşıyor. Hatta bazı yerlerde “Önce bunu yapalım, şehir çok gelişir ve bu sistem yetersiz kalırsa metro da yaparız” şeklinde bir yaklaşım benimsendiği görülüyor. Benzer bir sistem İstanbul, Ankara ve hatta Antalya gibi şehirlerde de uygulanabilir.
Şehir içi teleferik ulaşımı hem hız hem de konforı sunarken, görsel açıdan da metroya kıyasla çok daha keyifli ve manzaralı, kısmen turistik bir deneyim sağlıyor.. Ayrıca çok derin metro tünellerine inme ve çıkma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Teleferiğin yolculara nasıl bir deneyim sunduğunu merak ediyorsanız, meraklılar tarafından çekilen bu tarz videoları izleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: