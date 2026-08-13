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    Park yeri arama derdi bitiyor: Hyundai, park robotları geliştirdi

    Hyundai, araçları altından kaldırarak taşıyan park robotlarını test ediyor. Sistem, otomobilleri daha sık yerleştirerek mevcut otoparkların kapasitesini yüzde 50'ye kadar artırabilir.

    Park yeri arama derdi bitiyor: Hyundai, park robotları geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Hyundai, araçların sürücü tarafından belirlenen noktada bırakılmasının ardından park işlemini robotlara devreden yeni bir sistem geliştirdi. Şirket, bu teknolojiyle mevcut otoparkların kapasitesini yüzde 20 ila 50 arasında artırmayı ve park sırasında yaşanan kazaları azaltmayı hedefliyor.

    Araçları robotlar taşıyacak

    Hyundai Motor, Hyundai Wia ve Hyundai E&C'den oluşan konsorsiyum, Güney Kore'nin Seul kentinin güneybatısındaki Siheung bölgesinde bulunan bir apartman kompleksinde sistemi test edecek. Yer altı otoparkına iki set Hyundai WIA park robotu yerleştirilecek ve robotlar toplam 53 park alanını yönetecek.

    Park yeri arama derdi bitiyor: Hyundai, park robotları geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Sistemin merkezinde yalnızca 110 mm kalınlığındaki küçük robotlar bulunuyor. Robot, aracın altına girerek tekerlekleri kaldırıyor ve otomobili taşıyarak uygun park alanına götürüyor. LiDAR sensörüyle çevresini algılayan robotlar, 3.400 kilograma kadar ağırlığa sahip araçları taşıyabiliyor.

    Robotların azami hızı ise 4,3 km/s. Sürücü, aracını belirlenen bırakma noktasında terk ettikten sonra park işlemini robota bırakıyor. Aracını geri almak istediğinde ise otoparktaki kiosk üzerinden talep oluşturması yeterli oluyor.

    Dar alanlara daha fazla araç sığacak

    Robotların aracın tamamını kaldırarak hareket ettirmesi pratikte aynı park alanına daha fazla araç sığdırılmasını da sağlayacak. Zira araç kapılarının açılması için ekstra boşluk bırakılması gerekmediğinden otomobiller birbirine daha yakın konumlandırılabiliyor.

    Ayrıca robotların her yönde hareket edebilmesi, geleneksel araçların manevra yapmasının zor olduğu dar alanlara erişmelerini sağlıyor. Hyundai böylece mevcut otopark alanını daha verimli kullanarak kapasiteyi yüzde 20 ila 50 oranında artırmayı amaçlıyor.

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