Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretlerine yüzde 19 zam

    Yeni yılda değerli kağıt bedellerine yüzde 19 zam geliyor. Yeniden değerleme oranın altında bir artış olacak. Pasaport defter bedeli bin 351 TL'ye yükselecek.      

    Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretlerine yüzde 19 zam Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 2026 yılında pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelerin ücretlerine yüzde 19 oranında zam geldi. Değerli kağıtlara yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması beklenirken yeni tebliğ ile artış oranı yüzde 19 olarak açıklandı.

    1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla pasaport defter ücreti 1.135 TL’den 1.351 TL’ye, aile üczdanı bedeli 1.010 TL’den 1.202 TL’ye, ehliyet ücreti 1.430 TL’den 1.690 TL’ye yükselecek. Yeni araç sahiplerinden alınan araç tescil ücreti 1.270 TL’den 1.511 TL’ye çıkacak. Yeni yılda doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartlarından 185 TL yerine 220 TL ücret alınacak, kayıp nedeniyle yenilenen kimlik kartlarından ise 370 TL yerine 440 TL tahsil edilecek.

    2026 yılında uygulanacak yeni fiyatlara göre;

    • Pasaport defter bedeli 1.135 TL’den 1.351 TL’ye,
    • Ehliyet ücreti 1.420 TL’den 1.690 TL’ye,
    • Motorlu araç tescil belgesi bedeli 1.270 TL’den 1.511 TL’ye,
    • Aile cüzdanı ücreti 1.010 TL’den 1.202 TL’ye,
    • Yabancı çalışma izin belgesi bedeli 810 TL’den 964 TL’ye,
    • Noter kağıdı ücreti ise 125 TL’den 149 TL’ye yükseltildi.

    Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretlerine yüzde 19 zam

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 1.2 extreme sevenleri ayırmanın günahı zoom kulaklığa bağlanmıyor mort translate kapatılan hat ne zaman satılır vodafone

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum