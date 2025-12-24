Resmi Gazete'de yayımlandı: Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretlerine yüzde 19 zam

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 2026 yılında pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelerin ücretlerine yüzde 19 oranında zam geldi. Değerli kağıtlara yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması beklenirken yeni tebliğ ile artış oranı yüzde 19 olarak açıklandı.

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla pasaport defter ücreti 1.135 TL’den 1.351 TL’ye, aile üczdanı bedeli 1.010 TL’den 1.202 TL’ye, ehliyet ücreti 1.430 TL’den 1.690 TL’ye yükselecek. Yeni araç sahiplerinden alınan araç tescil ücreti 1.270 TL’den 1.511 TL’ye çıkacak. Yeni yılda doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartlarından 185 TL yerine 220 TL ücret alınacak, kayıp nedeniyle yenilenen kimlik kartlarından ise 370 TL yerine 440 TL tahsil edilecek.

2026 yılında uygulanacak yeni fiyatlara göre;

Pasaport defter bedeli 1.135 TL’den 1.351 TL’ye,

Ehliyet ücreti 1.420 TL’den 1.690 TL’ye,

Motorlu araç tescil belgesi bedeli 1.270 TL’den 1.511 TL’ye,

Aile cüzdanı ücreti 1.010 TL’den 1.202 TL’ye,

Yabancı çalışma izin belgesi bedeli 810 TL’den 964 TL’ye,

Noter kağıdı ücreti ise 125 TL’den 149 TL’ye yükseltildi.

