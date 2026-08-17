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    Passat'a Çin'den rakip geldi: BYD Qin Max şok fiyatıyla satışa çıktı

    BYD, hibrit ve tamamen elektrikli seçeneklerle sunulan yeni orta segment sedan modeli Qin Max'ı piyasaya sürdü. Oldukça rekabetçi fiyata sahip araç, Toyota Camry ve Passat gibi modellere rakip olacak.

    Passat'a Çin'den rakip: BYD Qin MAX şok fiyatıyla satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, pazarın güçlü oyuncuları Toyota Camry, Volkswagen Magotan ve Volkswagen Passat gibi modellerin tahtını sallamaya aday yeni orta sınıf sedan modeli BYD Qin Max'i Çin'de resmi olarak satışa sundu. Hem şarj edilebilir hibrit (DM-i) hem de tamamen elektrikli versiyonlarıyla satışa sunulan araç zengin donanımı ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Hibrit modelin başlangıç fiyatı 100 bin yuan (yaklaşık 14.800 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Tamamen elektrikli versiyon ise 110 bin yuan'dan (yaklaşık 16.300 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor. Seride hibrit için dört, elektrikli versiyon için ise beş olmak üzere toplam dokuz farklı donanım seçeneği mevcut.

    Passat'a Çin'den rakip: BYD Qin MAX şok fiyatıyla satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Farklı güç üniteleriyle sunulan iki versiyon, tasarım konusunda ise ortak bir çizgide buluşuyor. Yeni BYD Qin Max, 4.866 mm uzunluk, 1.880 mm genişlik, 1.495 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesiyle geniş bir gövdeye sahip. Aracın bagajı 523 litrelik bir hacim sunuyor. Tamamen elektrikli versiyonda ise buna ek olarak kaputun altında 115 litrelik bir ön bagaj (frunk) bulunuyor.

    Passat'a Çin'den rakip: BYD Qin MAX şok fiyatıyla satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Performans ve menzil detayları

    Qin Max DM-i adlı hibrit versiyonda, 101 beygir gücündeki 1.5 litrelik benzinli motora 238 beygir gücünde bir elektrik motoru eşlik ediyor. Modelde 25.287 kWh ve 34.275 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği var. Bu bataryalar, CLTC normlarına göre benzinli motor devreye girmeden sırasıyla 230 km ve 320 km elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

    Tam depo ve tam şarjla 2.370 km'ye kadar toplam menzil sunan model, batarya tükendiğinde 100 kilometrede yalnızca 2.59 litre yakıt tüketiyor. BYD, bu değerin sınıfındaki en düşük tüketim olduğunu belirtiyor.

    Passat'a Çin'den rakip: BYD Qin MAX şok fiyatıyla satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli versiyon ise arkadan itişli olarak sunuluyor ve 163 beygir ile 326 beygir olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip. İkinci nesil Blade bataryalarla donatılan modelde 52.868 kWh ve 64.315 kWh kapasiteli iki farklı batarya bulunuyor. Bunlar CLTC ölçümlerine göre sırasıyla 530 km ve 630 km menzil sunuyor.

    Elektrikli modelde Flash Charging hızlı şarj sistemi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde batarya 5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 70'e kadar şarj edilebiliyor. Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 97'ye, yani günlük kullanımda neredeyse tamamen dolması ise yalnızca 9 dakika sürüyor.

    Passat'a Çin'den rakip: BYD Qin MAX şok fiyatıyla satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Teknoloji ve konfor özellikleri

    Kabin tarafında konfor ve teknoloji ön planda. Dijital gösterge paneli, iki kollu direksiyon simidi, 10.8 inçlik head-up display (HUD), elektrikli olarak ayarlanabilen, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli ön koltuklar, 50W kablosuz şarj ünitesi ve entegre buzdolabı dikkat çeken donanımlar arasında yer alıyor. Bunlara güneşlikli panoramik tavan ve ısıtmalı direksiyon simidi de eşlik ediyor.

    Passat'a Çin'den rakip: BYD Qin MAX şok fiyatıyla satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Sürüş dinamikleri tarafında da iddialı olan Qin Max, önde MacPherson, arkada ise beş kollu bağımsız süspansiyon sistemiyle geliyor. Yol koşullarına göre sönümleme sertliğini otomatik olarak ayarlayabilen DiSus-C adaptif amortisör sistemi ise opsiyonel olarak mevcut. Güvenlik tarafında ise üst donanım seviyelerinde lidar teknolojisine sahip "God's Eye" (Tanrı'nın Gözü) Seviye B sürüş destek sistemi bulunuyor. Sistem, kısmi otonom sürüş özelliklerinin yanı sıra gelişmiş sürüş ve güvenlik destekleri sunuyor.

    Kaynakça https://www.autohome.com.cn/news/202608/1316428.html https://cnevpost.com/2026/08/13/byd-qin-max-goes-on-sale-china/
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