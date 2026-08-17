Passat'a Çin'den rakip geldi: BYD Qin Max şok fiyatıyla satışa çıktı

Hibrit modelin başlangıç fiyatı 100 bin yuan (yaklaşık 14.800 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Tamamen elektrikli versiyon ise 110 bin yuan'dan (yaklaşık 16.300 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor. Seride hibrit için dört, elektrikli versiyon için ise beş olmak üzere toplam dokuz farklı donanım seçeneği mevcut.
Performans ve menzil detayları
Qin Max DM-i adlı hibrit versiyonda, 101 beygir gücündeki 1.5 litrelik benzinli motora 238 beygir gücünde bir elektrik motoru eşlik ediyor. Modelde 25.287 kWh ve 34.275 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği var. Bu bataryalar, CLTC normlarına göre benzinli motor devreye girmeden sırasıyla 230 km ve 320 km elektrikli sürüş menzili sağlıyor.
Tam depo ve tam şarjla 2.370 km'ye kadar toplam menzil sunan model, batarya tükendiğinde 100 kilometrede yalnızca 2.59 litre yakıt tüketiyor. BYD, bu değerin sınıfındaki en düşük tüketim olduğunu belirtiyor.
Elektrikli modelde Flash Charging hızlı şarj sistemi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde batarya 5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 70'e kadar şarj edilebiliyor. Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 97'ye, yani günlük kullanımda neredeyse tamamen dolması ise yalnızca 9 dakika sürüyor.
Teknoloji ve konfor özellikleri
Kabin tarafında konfor ve teknoloji ön planda. Dijital gösterge paneli, iki kollu direksiyon simidi, 10.8 inçlik head-up display (HUD), elektrikli olarak ayarlanabilen, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli ön koltuklar, 50W kablosuz şarj ünitesi ve entegre buzdolabı dikkat çeken donanımlar arasında yer alıyor. Bunlara güneşlikli panoramik tavan ve ısıtmalı direksiyon simidi de eşlik ediyor.
Kaynakça https://www.autohome.com.cn/news/202608/1316428.html https://cnevpost.com/2026/08/13/byd-qin-max-goes-on-sale-china/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: