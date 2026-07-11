Passat CC'nin manevi halefi Volkswagen ID. Unyx 09'un detayları ortaya çıktı

ID. Unyx 09, Avrupa'da alışık olduğumuz Volkswagen tasarım anlayışının dışına çıkan çizgileriyle dikkat çekiyor. Markanın mevcut elektrikli amiral gemisi ID.7 ile kıyaslandığında çok daha keskin ve sportif bir duruş sergilediği söylenebilir. Özellikle arka kısımdaki difüzör yapısı ve ön tamponun alt bölümü, aracın sportif karakterini ön plana çıkarıyor.
Teknik veriler ve boyutlar
ID. Unyx 09'un iki farklı versiyonla sunulması bekleniyor. Giriş seviyesindeki arkadan itişli versiyon, 230 kW (313 beygir) güç üreten tek elektrik motoruna sahip. Dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonu ise ön aksa eklenen ilave elektrik motoruyla toplam 370 kW (503 beygir) güç üretiyor.
ID. Unyx 09, 5.081 mm uzunluğuyla ID.7'den yaklaşık 119 mm daha uzun gövde ve ve 3.030 mm'lik daha geniş bir aks mesafesine sahip. Siyah sütunlar, panoramik cam tavan ve 20 ile 21 inçlik jant seçenekleri aracın sportif görünümünü tamamlayan diğer unsurlar olarak sıralanıyor.
Avrupa'ya gelme ihtimali var
Volkswagen'in şimdiye kadarki en sportif sedanı olarak tanımlanan ID. Unyx 09, bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak. Hem boyutları hem de sunduğu performansla elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştirecek modellerden biri olmaya aday görünüyor. Başlangıçta sadece Çin pazarı için planlanmış olsa da Volkswagen'in Çin'de geliştirilen bu modelleri Avrupa'ya transfer etmeyi ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.
Kaynakça https://www.carscoops.com/2026/07/vw-id-unyx-09-specs/ https://carnewschina.com/2026/07/11/volkswagen-id-unyx-09-fastback-sedan-exposed-with-496-hp-dual-motor-and-catl-battery/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: