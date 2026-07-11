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    Passat CC'nin manevi halefi Volkswagen ID. Unyx 09'un detayları ortaya çıktı

    Volkswagen, ID. Unyx 09 isimli yeni elektrikli sedanını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin'de yayınlanan sertifika belgeleri aracın daha önce ortaya çıkmayan tasarım ve teknik detaylarına ışık tuttu.

    Passat CC'nin manevi halefi Volkswagen ID. Unyx 09 detaylandı Tam Boyutta Gör
    Çin pazarındaki atılımlarıyla adındna söz ettiren Volkswagen hatırlayacağınız üzere yeni ID. Unyx 09 modelini Pekin Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilemişti. Xpeng iş birliğiyle geliştirilen bu agresif elektrikli sedan, gün geçtikte daha da belirginleşiyor. Aracın teknik detayları, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı belgeleriyle netlik kazandı.

    ID. Unyx 09, Avrupa'da alışık olduğumuz Volkswagen tasarım anlayışının dışına çıkan çizgileriyle dikkat çekiyor. Markanın mevcut elektrikli amiral gemisi ID.7 ile kıyaslandığında çok daha keskin ve sportif bir duruş sergilediği söylenebilir. Özellikle arka kısımdaki difüzör yapısı ve ön tamponun alt bölümü, aracın sportif karakterini ön plana çıkarıyor.

    Passat CC'nin manevi halefi Volkswagen ID. Unyx 09 detaylandı Tam Boyutta Gör
    Köpekbalığı burnu tasarımı ve bölünmüş aydınlatma gruplarıyla dikkat çeken model agresif bir ön tasarıma sahip. Arka tarafta ise kırmızı aydınlatmalı Volkswagen logosu ve entegre difüzörlü siyah tampon öne çıkıyor. Otomobil dünyasında bu yeni modelin, Volkswagen'in ikonik modelleri Arteon ve Passat CC'nin manevi halefi olabileceği konuşulmaya başlandı. Aracın performans verileri de en az tasarımı kadar iddialı.

    Teknik veriler ve boyutlar

    ID. Unyx 09'un iki farklı versiyonla sunulması bekleniyor. Giriş seviyesindeki arkadan itişli versiyon, 230 kW (313 beygir) güç üreten tek elektrik motoruna sahip. Dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonu ise ön aksa eklenen ilave elektrik motoruyla toplam 370 kW (503 beygir) güç üretiyor.

    Passat CC'nin manevi halefi Volkswagen ID. Unyx 09 detaylandı Tam Boyutta Gör
    Her iki versiyonun da maksimum hızının 200 km/s ile sınırlandırıldığını belirtelim. Araçta CATL imzalı lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanılmış. Henüz resmi olarak açıklanmasa da modelin 82 ve 95 kWh kapasiteli batarya seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Ayrıca hızlı şarj imkanı sağlayan 800 volt mimarisi de mevcut.

    ID. Unyx 09, 5.081 mm uzunluğuyla ID.7'den yaklaşık 119 mm daha uzun gövde ve ve 3.030 mm'lik daha geniş bir aks mesafesine sahip. Siyah sütunlar, panoramik cam tavan ve 20 ile 21 inçlik jant seçenekleri aracın sportif görünümünü tamamlayan diğer unsurlar olarak sıralanıyor.

    Passat CC'nin manevi halefi Volkswagen ID. Unyx 09 detaylandı Tam Boyutta Gör

    Avrupa'ya gelme ihtimali var

    Volkswagen'in şimdiye kadarki en sportif sedanı olarak tanımlanan ID. Unyx 09, bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak. Hem boyutları hem de sunduğu performansla elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştirecek modellerden biri olmaya aday görünüyor. Başlangıçta sadece Çin pazarı için planlanmış olsa da Volkswagen'in Çin'de geliştirilen bu modelleri Avrupa'ya transfer etmeyi ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.

    Passat CC'nin manevi halefi Volkswagen ID. Unyx 09 detaylandı Tam Boyutta Gör
    Çin'deki düşük AR-GE ve üretim maliyetlerinin, Avrupa pazarındaki satışlarda şirkete daha yüksek bir kar marjı sağlayabileceği öngörülüyor. Volkswagen CEO'su Oliver Blume da şirketin Avrupa'daki üretim kapasitesini değerlendirmek ve rekabete daha hızlı yanıt verebilmek adına bu modellerden bazılarını Avrupa pazarına uyarlayabileceklerini ifade etmişti.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2026/07/vw-id-unyx-09-specs/ https://carnewschina.com/2026/07/11/volkswagen-id-unyx-09-fastback-sedan-exposed-with-496-hp-dual-motor-and-catl-battery/
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