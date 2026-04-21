Eski tasarımları unutun: Volkswagen ID. UNYX 09 sedan sahnede

Volkswagen, Çin'de yeni elektrikli araç tanıtımlarına devam ediyor. Şirket, Anhui fabrikasında üreteceği yeni amiral gemisi elektrikli sedanı ID. Unyx 09’u sahneye çıkardı. Model, daha önce tanıtılan Volkswagen ID. Unyx 08 SUV gibi Xpeng iş birliğinin bir ürünü. İki modelin tasarımı da büyük ölçüde örtüşüyor.

Dikkat çekici gövde tasarımı

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID. Unyx 09'un önünde çift katmanlı far tasarımı dikkat çekiyor. İnce ve uzun gündüz farları oldukça yakın konumlandırılmış, bu da otomobile farklı ama tartışmalı bir yüz kazandırıyor. Ön çamurluklardan kapılara kadar uzanan siyah şeritler ise gövdeyi görsel olarak daha uzun gösteriyor.

5 metrenin üzerindeki uzunluğuyla dikkat çeken ID. Unyx 09; gizli kapı kolları, kaslı çamurlukları ve B sütununa entegre yüz tanıma sensörü gibi detaylarla teknolojik kimliğini öne çıkarıyor. Akıcı tavan çizgisi, tampon içine entegre far yapısı, ince arka stoplar ve aydınlatmalı logolar da modern görünümü tamamlıyor.

1381 beygirlik Çinli SUV’a büyük ilgi: 30 dakikada 10 bin sipariş 1 gün önce eklendi

Teknoloji tarafında ise araç, şehir içi ve otoyolda Navigate On Autopilot (NOA) destekli Seviye 2 sürüş destek sistemiyle geliyor. Bu da ID. Unyx 09’un yalnızca tasarımıyla değil, sürüş deneyimiyle de iddialı olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Henüz teknik detaylar resmi olarak paylaşılmasa da, modelin altyapısını Volkswagen ID. Unyx 08 ile paylaşması bekleniyor. Bu da 82 kWsa ve 95 kWsa kapasiteli LFP batarya seçenekleriyle arkadan itiş veya dört tekerlekten çekiş düzeninin kombine edilebileceği anlamına geliyor. Güç tarafında ise 308 beygirden başlayıp 496 beygire kadar çıkan seçenekler masada.

Volkswagen'in Çin pazarında izlediği tasarım stratejisi global pazara göre oldukça farklı. Siz Alman otomotiv devinin bu tasarımları hakkında ne düşünüyorsunuz?

