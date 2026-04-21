Eski tasarımları unutun: Volkswagen ID. UNYX 09 sedan sahnede

Volkswagen, Çin'de yeni elektrikli araç tanıtımlarına devam ediyor. Şirket, Anhui fabrikasında üreteceği yeni amiral gemisi elektrikli sedanı ID. Unyx 09’u sahneye çıkardı. Model, daha önce tanıtılan Volkswagen ID. Unyx 08 SUV gibi Xpeng iş birliğinin bir ürünü. İki modelin tasarımı da büyük ölçüde örtüşüyor.
Dikkat çekici gövde tasarımı
5 metrenin üzerindeki uzunluğuyla dikkat çeken ID. Unyx 09; gizli kapı kolları, kaslı çamurlukları ve B sütununa entegre yüz tanıma sensörü gibi detaylarla teknolojik kimliğini öne çıkarıyor. Akıcı tavan çizgisi, tampon içine entegre far yapısı, ince arka stoplar ve aydınlatmalı logolar da modern görünümü tamamlıyor.
Teknoloji tarafında ise araç, şehir içi ve otoyolda Navigate On Autopilot (NOA) destekli Seviye 2 sürüş destek sistemiyle geliyor. Bu da ID. Unyx 09’un yalnızca tasarımıyla değil, sürüş deneyimiyle de iddialı olacağını gösteriyor.
Volkswagen'in Çin pazarında izlediği tasarım stratejisi global pazara göre oldukça farklı. Siz Alman otomotiv devinin bu tasarımları hakkında ne düşünüyorsunuz?
