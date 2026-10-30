Professor X öksüz kaldı, Patrick Stewart hayatını kaybetti

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Tam Boyutta Gör Marvel sinematik evrenindeki Professor X ya da Charles Xavier rolüyle efsane haline gelen ünlü yıldız Patrick Stewart hayatını kaybetti. Bir süredir Alzheimer ile mücadele eden ünlü ismin son rolü de yine Professor X oldu

Patrick Stewart’a veda

Ünlü ismin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü yıldızın son saatlerini eşi Susan ve ailesinin yanında geçirdiği, gözyaşları ve dualar eşliğinde uğurlandığı ifade edildi.

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Sahnelere 60 yılını veren Patrick Stewart ilk olarak Royal Shakespeare Theater şirketi ile çalışmaya başlamış ve 1971 yılında ilk Broadway oyununa çıkmıştı. Sinema dünyasında tanınmaya başlaması ile Star Trek serisinde Captain Picard rolü ile oldu. Efsane haline geldiği rol ile X-Men serisindeki Professor X idi.

2000 yılında ilk X-Men uyarlaması ile karşımıza çıkan Professor X neredeyse 26 yıl boyunca çizgisini hiç bozmadı. Bir dönem genç X-Men konseptinde James McAvoy tarafından canlandırılsa da sonraki dönemde yine Patrick Stewart rolüne geri döndü. Avengers: Doomsday zaten ünlü oyuncunun son kez Professor X rolünü canlandırdığı film olacaktı. Yeni dönemde bu rolü Christopher Abbott canlandıracak.

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