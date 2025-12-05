PAYCO Elektronik Para'ya yasa dışı bahis operasyonu: Şirkete el konuldu

TCMB ve MASAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını tespit edildi.
Eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı ve finansal örgütlenme modeli incelendiğinde örgütlü bir yapılanma yürütüldüğü belirtiliyor. Suçla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı. Delillerin korunabilmesi adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: