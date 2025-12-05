PAYCO Elektronik Para'ya yasa dışı bahis operasyonu: Şirkete el konuldu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de yasa dışı bahis, kara para aklama ve terörizmin finansmanının engellenmesi amacıyla elektronik para kuruluşlarına operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şimdi de PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye soruşturma başlattı. Şirkete MASAK tarafından el konuldu.

TCMB ve MASAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını tespit edildi.

Elektrikte akıllı sayaç zorunluluğu: Anlık fatura görülecek 4 sa. önce eklendi

Eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı ve finansal örgütlenme modeli incelendiğinde örgütlü bir yapılanma yürütüldüğü belirtiliyor. Suçla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı. Delillerin korunabilmesi adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

PAYCO Elektronik Para'ya yasa dışı bahis operasyonu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: