    PAYCO Elektronik Para'ya yasa dışı bahis operasyonu: Şirkete el konuldu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO isimli elektronik para şirketine el konulduğunu duyurdu. Yasa dışı bahis ve yasa dışı forex faaliyetlerinden gelir elde ettiği tespit edildi.   

    PAYCO Elektronik Para'ya yasa dışı bahis operasyonu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de yasa dışı bahis, kara para aklama ve terörizmin finansmanının engellenmesi amacıyla elektronik para kuruluşlarına operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şimdi de PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye soruşturma başlattı. Şirkete MASAK tarafından el konuldu.

    TCMB ve MASAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını tespit edildi.

    Eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı ve finansal örgütlenme modeli incelendiğinde örgütlü bir yapılanma yürütüldüğü belirtiliyor. Suçla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 

    PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı. Delillerin korunabilmesi adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

