PayPal, 53 milyar dolarlık satın alma teklifini yetersiz buldu

Kurul, teklifi yeterli görmüyor
Kaynaklara göre yönetim kurulunun ilk değerlendirmesi, hisse başına 60,50 dolarlık teklifin primli olmasına rağmen şirket yönetiminin uyguladığı büyüme stratejisinin başarılı olması halinde ortaya çıkabilecek uzun vadeli değeri yansıtmadığı yönünde. Kurul ayrıca teklifi değerlendirirken finansman yapısını, düzenleyici kurumların olası incelemelerini ve işlemin tamamlanma süresini de göz önünde bulunduruyor.
Teklife göre Stripe ve Advent, PayPal'ı eşit ortaklıkla satın almayı planlıyor. Satın alma için JPMorgan ve Morgan Stanley yaklaşık 50 milyar dolarlık finansman sağlarken Stripe ile Advent'in de 17 milyar dolarlık öz sermaye koyacağı belirtiliyor.
Kaynaklara göre taraflar, olası rekabet soruşturmalarına karşı farklı senaryoları da değerlendiriyor. Bunlardan biri, PayPal'ın Braintree ödeme platformunun veya bazı varlıklarının Advent'e devredilmesi.
Dünyanın en büyük ödeme şirketlerinden biri ortaya çıkabilir
1990'lı yılların sonunda kurulan PayPal, son yıllarda Apple Pay ve Google Pay gibi rakiplerle rekabetin artması ve büyümenin yavaşlaması nedeniyle dönüşüm sürecinden geçiyor. Satın alma gerçekleşirse internet satıcıları tarafından en yaygın kullanılan iki ödeme platformu tek çatı altında birleşecek. Böylece yıllık yaklaşık 3,7 trilyon dolarlık ödeme hacmi yöneten, dünyanın en büyük çevrim içi ödeme şirketlerinden biri ortaya çıkacak.
Kaynaklar, PayPal'ın mevcut teklife mesafeli yaklaşmasına rağmen Stripe ve Advent konsorsiyumunun halen en ciddi alıcı konumunda olduğunu ve tarafların anlaşmaya varmak için görüşmeleri sürdürmesinin beklendiğini aktarıyor. Öte yandan yatırımcılar, şirketin temel ödeme faaliyetlerindeki büyümenin yeniden ivme kazanıp kazanmadığını görmek için 28 Temmuz'da açıklanacak PayPal finansal sonuçlarını yakından takip edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: