PayPal, 53 milyar dolarlık satın alma teklifini yetersiz buldu

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Tam Boyutta Gör ABD'li dijital ödeme devi PayPal'ın yönetim kurulu, ödeme şirketi Stripe ile özel sermaye fonu Advent International tarafından sunulan 53 milyar dolarlık satın alma teklifinin şirketin gerçek değerini yansıtmadığı görüşünde. Reuters’in haberine göre yönetim kurulu, teklifi değerlendirirken yalnızca fiyatı değil, finansman yapısını, düzenleyici kurumların onay sürecini ve işlemin tamamlanma süresini de dikkate alıyor.

Kurul, teklifi yeterli görmüyor

Kaynaklara göre yönetim kurulunun ilk değerlendirmesi, hisse başına 60,50 dolarlık teklifin primli olmasına rağmen şirket yönetiminin uyguladığı büyüme stratejisinin başarılı olması halinde ortaya çıkabilecek uzun vadeli değeri yansıtmadığı yönünde. Kurul ayrıca teklifi değerlendirirken finansman yapısını, düzenleyici kurumların olası incelemelerini ve işlemin tamamlanma süresini de göz önünde bulunduruyor.

Teklife göre Stripe ve Advent, PayPal'ı eşit ortaklıkla satın almayı planlıyor. Satın alma için JPMorgan ve Morgan Stanley yaklaşık 50 milyar dolarlık finansman sağlarken Stripe ile Advent'in de 17 milyar dolarlık öz sermaye koyacağı belirtiliyor.

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Kaynaklara göre taraflar, olası rekabet soruşturmalarına karşı farklı senaryoları da değerlendiriyor. Bunlardan biri, PayPal'ın Braintree ödeme platformunun veya bazı varlıklarının Advent'e devredilmesi.

Dünyanın en büyük ödeme şirketlerinden biri ortaya çıkabilir

1990'lı yılların sonunda kurulan PayPal, son yıllarda Apple Pay ve Google Pay gibi rakiplerle rekabetin artması ve büyümenin yavaşlaması nedeniyle dönüşüm sürecinden geçiyor. Satın alma gerçekleşirse internet satıcıları tarafından en yaygın kullanılan iki ödeme platformu tek çatı altında birleşecek. Böylece yıllık yaklaşık 3,7 trilyon dolarlık ödeme hacmi yöneten, dünyanın en büyük çevrim içi ödeme şirketlerinden biri ortaya çıkacak.

Kaynaklar, PayPal'ın mevcut teklife mesafeli yaklaşmasına rağmen Stripe ve Advent konsorsiyumunun halen en ciddi alıcı konumunda olduğunu ve tarafların anlaşmaya varmak için görüşmeleri sürdürmesinin beklendiğini aktarıyor. Öte yandan yatırımcılar, şirketin temel ödeme faaliyetlerindeki büyümenin yeniden ivme kazanıp kazanmadığını görmek için 28 Temmuz'da açıklanacak PayPal finansal sonuçlarını yakından takip edecek.

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PayPal, 53 milyar dolarlık satın alma teklifini yetersiz buldu

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