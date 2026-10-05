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    Microsoft'tan PC oyuncularını sevindirecek çözüm: Shader bekleme süresi tarihe karışıyor

    Microsoft, PC oyunlarında dakikalar sürebilen shader derleme süresini azaltacak Advanced Shader Delivery teknolojisini Nvidia, Intel ve Qualcomm GPU'lara getiriyor.

    PC oyuncuları sevinecek! Shader bekleme süresi tarihe karışıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, PC oyuncularının özellikle yeni bir oyun başlatırken karşılaştığı uzun shader derleme sürelerini azaltmak için geliştirdiği Advanced Shader Delivery (ASD) teknolojisini genişletmeye hazırlanıyor. İlk etapta yalnızca AMD Radeon ekran kartlarıyla çalışan sistem, ekim ayının ilerleyen günlerinde Nvidia, Intel ve Qualcomm GPU'larına da destek sunacak.

    Shader bekleme süresi tarihe karışıyor

    Kaçıranlar için günümüzde Shader derleme işlemi, oyunlardaki ışıklandırma, yüzeyler, efektler ve diğer görsel unsurların ekran kartına uygun şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Bu işlem çoğunlukla bir oyunun ilk çalıştırılmasında gerçekleşiyor. Bazı yapımlarda ise oyun sırasında yeni bölgeler veya grafik öğeleri yüklenirken devam edebiliyor.

    Özellikle büyük bütçeli ve gelişmiş grafiklere sahip oyunlarda bu süreç birkaç dakika sürebiliyor. Üstelik yüksek donanım seviyesine sahip bilgisayarlarda bile shader derleme kaynaklı beklemeler ve oyun sırasında yaşanan takılmalar görülebiliyor.

    Advanced Shader Delivery'nin çalışma mantığı ise bu yükün önemli bir bölümünü oyuncunun bilgisayarından alıyor. Microsoft, shader verilerini oyuncunun sisteminde sıfırdan derlemek yerine bulut üzerinden önceden derlenmiş şekilde gönderiyor. Şirket, bu yöntemle shader işleminin birkaç dakikadan yalnızca birkaç saniyeye indirilebileceğini ve toplam işlem süresinde yüzde 95'e varan azalma sağlanabileceğini belirtiyor.

    Microsoft'tan dakikalar yerine saniye hedefi

    Böylece oyuncuların özellikle oyunların ilk açılışında uzun süre beklemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Microsoft DirectX program yöneticisi Wendy Ho, şirketin blog yazısında Advanced Shader Delivery'nin yakında Intel, Nvidia ve Qualcomm tarafından desteklenen ek Windows cihazlarında kullanılabileceğini açıkladı.

    Teknolojinin ilk uygulamalarından biri Gears of War: E-Day oldu. Oyunun PC sürümünde ciddi bir shader derleme süreci bulunurken Microsoft, ASD ile bu bekleme süresini azaltmayı hedefliyor. Teknolojiyi destekleyecek bir sonraki oyun ise Call of Duty: Modern Warfare 4 olacak. Ancak Advanced Shader Delivery'nin tüm PC oyunlarında otomatik olarak çalışması beklenmiyor.

    Geliştiricilerin teknolojiyi oyunlarına entegre etmesi gerekiyor. Bu nedenle bazı oyunlar shader'ları yerel olarak derlemeye veya farklı önbellekleme yöntemlerini kullanmaya devam edecek. Nvidia, Intel ve Qualcomm desteğinin eklenmesiyle birlikte ASD'nin kullanım alanının önemli ölçüde genişlemesi bekleniyor. Teknolojinin yaygınlaşması halinde Microsoft, PC oyuncularının en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan uzun shader bekleme süreleri ve buna bağlı takılmalar için önemli bir çözüm sunabilir.

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