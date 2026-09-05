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    GTA 6 beklenenden erken PC’lere gelebilir

    Oyun dünyasını yerle bir etmesi beklenen GTA 6 çıkışı öncesinde sektörde tedirginlik hâkim. Konsol fiyatlarının sürekli yükselmesi oyun satışlarına darbe vurabilir.

    GTA 6 Tam Boyutta Gör
    Konsol oyuncularının sabırsızlıkla beklediği GTA 6 için geri sayım devam ederken en önemli tartışma konusu PC platformuna ne zaman çıkacağı. Son dönemde yaşanan bellek krizinin oyunun çıkışını da etkileyeceği tahmin ediliyor.

    GTA 6 PC ne zaman?

    Geçtiğimiz dönemde GTA V ve RDR 2 gibi oyunların PC versiyonları yaklaşık 1 yıl sonra piyasaya sürülmüştü. Sektör uzmanları GTA 6 oyunu için pencereyi daraltmış durumda. Son dönemde konsol fiyatlarının fırlaması nedeniyle satışlarda bir düşüş etkisi olabileceği değerlendiriliyor. Rockstar ve Take-Two riskleri büyütmemek adına PC versiyonu bir yıldan daha kısa bir sürede satışa sunabilir.

    Uzmanlar bugün halen PS5/ PS5 Pro ve Xbox Series X/S konsollarına sahip olmayan ancak en azından bir bilgisayarı olan sayısız oyuncu olduğunu belirtiyor. Yükselen fiyatlar nedeniyle yeni bir konsol alamayacakları da ihtimal dahilinde olduğu için ortada büyük bir PC oyuncusu havuzu oluşuyor. Henüz geliştirici cephesinde bununla ilgili bir gelişme mevcut değil ancak yıl sonuna doğru hareketliliğin olabileceği tahmin ediliyor.

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