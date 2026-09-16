PC oyunları artık Switch'te de çalışıyor: Wine-NX duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Nintendo'nun Switch emülasyonuna yönelik mücadelesine rağmen bu alandaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yuzu'nun kapatılmasının ardından ortaya çıkan projelerden biri olan Suyu, önemli bir teknik yenilik sunarken, farklı bir geliştirici de PC oyunlarını Switch üzerinde çalıştırmayı hedefleyen Wine-NX projesini duyurdu.

Switch oyunları PC'de daha hızlı çalışacak

Yuzu'nun devam projelerinden biri olan Suyu'nun 0.04 sürümü, Switch oyunlarının PC'de çalıştırılma yöntemini değiştiren recompiler moduyla geldi. Bu sistem, Switch'in kullandığı Arm64 (AArch64) kodlarını doğrudan PC'lerin kullandığı x86-64 mimarisine uygun çalıştırılabilir dosyalara dönüştürüyor. Geleneksel emülasyonda işlemci, grafik birimi, ses sistemi ve diğer konsol bileşenlerinin yazılım ortamında taklit edilmesi gerekiyor.

Recompiler yaklaşımında ise oyun kodunun önceden yerel PC koduna çevrilmesi, özellikle işlemci yükünün yüksek olduğu oyunlarda performans avantajı sağlayabiliyor. Ancak Suyu'nun resmi açık kaynak deposu kısa süre önce arşivlendi ve proje fiilen durduruldu. Buna rağmen emülasyon topluluğu uzun süre beklemedi. Yeni bir ekip Suyu'nun kodunu bir fork üzerinden geliştirmeye başladı ve 0.0.10 sürümüyle projeyi yeniden devam ettirdi.

Bu kez PC oyunları Switch'e geliyor

Emülasyonun diğer yönünde ise daha dikkat çekici bir çalışma ortaya çıktı. Wine-NX, Windows için geliştirilen eski PC oyunlarını Nintendo Switch üzerinde çalıştırmayı amaçlıyor. Proje, Wine 11'in Switch'in işletim sistemi Horizon'a portlanmış bir sürümünü temel alıyor. Sistem, Wine'ın içinde Box64 emülatörünü kullanarak 32 bit x86 Windows programlarını Switch donanımında çalıştırmaya çalışıyor.

Wine-NX, Switch üzerinde homebrew NRO paketi olarak çalıştığından yalnızca modifiye edilmiş konsollarda kullanılabiliyor. Projenin mevcut sürümünde OpenTTD, OpenGL üzerinden 60 FPS'ye kadar çalışabiliyor. Quake III Arena HD çözünürlükte yaklaşık 30 FPS seviyesine ulaşırken, Need for Speed Underground 2 işlemci hız aşırtması kullanılarak 20–45 FPS arasında çalışıyor.

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Ayrıca geliştirici ekip, WarCraft III desteğini geliştirmek ve WineD3D tarafından çevrilen kodun performansını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Böylece Switch emülasyonu yalnızca konsol oyunlarını PC'ye taşımakla kalmıyor, ters yönde PC oyunlarını da konsola getirmeye başlıyor.

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