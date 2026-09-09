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    PC pazarı tersine döndü! Daha az satış, daha fazla gelir

    Küresel PC satışları gerilerken üreticilerin geliri artıyor. IDC, AI PC'lere ve üst segment sistemlere yönelen pazar nedeniyle ortalama PC fiyatlarının bu yıl yüzde 20 artmasını bekliyor.

    PC pazarı tersine döndü! Daha az satış, daha fazla gelir Tam Boyutta Gör
    Küresel PC pazarında satış adetleri düşmeye devam ederken üreticiler daha pahalı sistemlere yönelerek gelirlerini koruyor. IDC verilerine göre dünya genelindeki PC sevkiyatları 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,9 geriledi. Araştırma şirketi, ortalama PC fiyatlarının ise bu yıl yüzde 20 artmasını bekliyor.

    AI PC dönemi fiyatları yükseltiyor

    Bu değişimin arkasındaki temel nedenlerden biri, yapay zekâ altyapısına yönelik yoğun talebin bellek yongalarında arz sıkıntısına yol açması. Bellek maliyetlerinin yükselmesi ve tedarikin sınırlanması, PC üreticilerini daha düşük fiyatlı modeller yerine maliyet artışını daha kolay karşılayabilecek üst segment ürünlere yönlendiriyor.

    Üreticiler özellikle yerel AI işlemlerini gerçekleştirebilen bilgisayarlara ağırlık veriyor. AI PC olarak adlandırılan bu sistemlerde yeni nesil işlemciler, GPU'lar veya özel NPU birimleri bulunuyor. Daha yüksek bellek kapasitesi gibi özellikler de ek bileşen maliyetlerini artırırken cihazların satış fiyatını yükseltiyor.

    IDC Tüketici Araştırmaları Direktörü Jitesh Ubrani, sevkiyatlardaki düşüşün daha yüksek fiyatlarla dengelenmesi gerektiğini belirtiyor. Üreticilerin finansal sonuçları da bu stratejinin etkisini gösteriyor. HP'nin PC işini içeren kişisel sistemler bölümü ikinci çeyrekte gelirini yüzde 18 artırırken birim satışları yüzde 16 azaldı. Dell'in istemci çözümleri grubu yüzde 20 gelir artışı açıkladı. Lenovo'nun PC ve akıllı cihaz gelirleri ise yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

    PC pazarı tersine döndü! Daha az satış, daha fazla gelir Tam Boyutta Gör
    AI PC'ler ise bu dönüşümün önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda. HP, sevkiyatları içindeki AI PC oranını artırdığını ve bu kategorinin büyümeye devam etmesini beklediğini açıkladı. Özellikle kurumsal müşteriler, hassas verilerin bulut yerine şirket içindeki sistemlerde işlenebilmesi nedeniyle yerel AI özelliklerine daha fazla ilgi gösterebilir.

    Buna karşılık tüketici tarafında aynı talebin oluşması daha zor olabilir. Kullanıcıların AI özellikleri için önemli bir fiyat farkı ödemeye ne kadar istekli olduğu belirsizliğini koruyor. AI özelliklerinin günlük kullanımda sağladığı avantajların henüz tüm kullanıcılar açısından yeterince belirgin olmaması da fiyat artışlarının talep üzerindeki etkisini artırabilir.

    Bellek arzındaki sıkıntının ise kısa sürede sona ermesi de beklenmiyor. IDC'nin değerlendirmelerine göre tedarik koşullarının en az 2028'e kadar önemli ölçüde rahatlamaması mümkün. Bu nedenle PC pazarında yakın dönemde daha fazla bilgisayar satılması yerine daha az sayıda ancak daha pahalı bilgisayar satılması öne çıkabilir.

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