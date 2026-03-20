    PC toplamak zorlaşıyor: Intel işlemcilere zam kapıda

    Intel, işlemci fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor. %10 seviyesinde beklenen zam, zaten yükselen PC maliyetleri nedeniyle kullanıcı tarafında baskıyı artırabilir.

    PC donanım tarafında dengeler son dönemde oldukça hassas hale gelmiş durumda. Bellek fiyatlarındaki artış ve ekran kartı tarafındaki arz sorunları, sistem toplama maliyetlerini zaten yukarı çekmişti. Görünen o ki bu tabloya bir de işlemci tarafı eklenmek üzere. Intel, iddialara göre işlemci fiyatlarında yeni bir artışa hazırlanıyor.

    Sektör kaynaklarına göre şirket, PC üreticilerine fiyatların yükseleceğini şimdiden iletmiş durumda. İlk etapta yaklaşık %10 seviyesinde bir artıştan söz ediliyor. Bu kararın arkasında birkaç temel neden var. En kritik başlık, artan talep ve üretim dengesi. Yapay zekâ tarafında özellikle "inference" yüklerinin büyümesi, CPU tabanlı çözümlere olan ihtiyacı ciddi şekilde artırmış durumda.

    Bu ihtiyaç ise, üretim kapasitesinin farklı alanlara kaydırılmasına neden oluyor. Intel tarafında özellikle veri merkezi çözümleri öne çıkıyor. Xeon processors gibi sunucu sınıfı işlemciler, büyük ölçekli veri merkezleri ve hyperscaler şirketler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu da üretim hattında tüketici segmentine ayrılan payın daralmasına yol açıyor.

    Öte yandan maliyet tarafı da baskı oluşturuyor. Bileşen fiyatlarının yükselmesi, üreticilerin kâr marjını doğrudan etkiliyor. Eğer CPU fiyatları da artarsa, PC üreticileri için tablo daha da zorlaşacak. Zaten yükselen BOM (ürün maliyeti) değerleri, sistem fiyatlarını yukarı çekmiş durumda. Bu gelişme, özellikle oyuncular ve bireysel kullanıcılar için kritik.

    Daha önce bellek ve GPU tarafında yaşanan sıkıntılar, uygun fiyatlı sistem toplamayı zorlaştırmıştı. CPU tarafında da benzer bir artış yaşanırsa, giriş ve orta segment sistemlere ulaşmak daha da güçleşebilir.

