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PC ve Mac aynı çatı altında kullanılıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın Mac & PC reklamları, Microsoft'un Laptop Hunters reklamları yayınlana dursun, NPD'nin yaptığı araştırma PC ve Mac'lerin birçok kullanıcı tarafından ortak kullanıldığını ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmaya göre Amerika'da bilgisayar kullanıcılarından Mac tercih edenlerin sayısı geçen seneye göre %3 lük artışla %9'dan %12'e yükselmiş. Mac kullanıcıların %72'i taşınabilir Mac kullanırken, PC kullanıcıların %50'si Windows'lu dizüstü bilgisayarlarını tercih ediyor. Ortak kullanmaya gelince, Apple bilgisayarlarını tercih eden kesimin %85'i evlerinde ayrıca bir PC de bulunduruyor. Yine birden fazla bilgisayar sahibi olmak %66 ile Mac kullanıcıları tarafından tercih edilirken, PC kullanıcıların %29'u 3 veya daha fazla bilgisayar kullanıyor.

Araştırmanın diğer sonuçları da iPod, Digital SLR, Navigasyon gibi elektronik cihazların Mac kullanıcıları tarafından daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor.

PC ve Mac aynı çatı altında kullanılıyor
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Kaynak: NPD


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Rainbow6 10 yıl
bu tablonun boyle cikmasi normal mac kullanici sayisi az kullananlarda da genelde para var macin hem sifiri hemde 2. eli pc lere kiyasla cok daha pahali
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Tanarri 10 yıl
mc zaten ekmeğini amerikadan yiyio o yüzden tablo çok şaşırtıcı değil ama dünya genelinde bi araştırma olsa mc heralde pc nin tırnağı olamaz xD
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smela 10 yıl

Tanarri

mc zaten ekmeğini amerikadan yiyio o yüzden tablo çok şaşırtıcı değil ama dünya genelinde bi araştırma olsa mc heralde pc nin tırnağı olamaz xD


tırnağo olmaz doğru ama onu kesen tırnak makası olabılrı

:)))

mac sovundugum ıcın değil mac türkiye pazarından pahalı gosteriliyor

yurt dısından uygun fıyata buluna bıllır ama bunu ımkanı olmayanlar cok ki ben gibiikinci el mac kullanmak ile yetincez
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gun 10 yıl
Apple kullananlar teknolojik cihazları çok iyi takip ediyor yada Mac'ler pahalı olduğundan zenginler kullanıyor olabilir.
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sinuhe.s 10 yıl
4.500 tl macbookpro lar



amerikadan getirtsek 3000 tl felan

ama değer


alıcam inşaallah bi tane
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