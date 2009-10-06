PC ve Mac aynı çatı altında kullanılıyor

Apple'ın Mac & PC reklamları, Microsoft'un Laptop Hunters reklamları yayınlana dursun, NPD'nin yaptığı araştırma PC ve Mac'lerin birçok kullanıcı tarafından ortak kullanıldığını ortaya koyuyor.
Yapılan araştırmaya göre Amerika'da bilgisayar kullanıcılarından Mac tercih edenlerin sayısı geçen seneye göre %3 lük artışla %9'dan %12'e yükselmiş. Mac kullanıcıların %72'i taşınabilir Mac kullanırken, PC kullanıcıların %50'si Windows'lu dizüstü bilgisayarlarını tercih ediyor. Ortak kullanmaya gelince, Apple bilgisayarlarını tercih eden kesimin %85'i evlerinde ayrıca bir PC de bulunduruyor. Yine birden fazla bilgisayar sahibi olmak %66 ile Mac kullanıcıları tarafından tercih edilirken, PC kullanıcıların %29'u 3 veya daha fazla bilgisayar kullanıyor.
Araştırmanın diğer sonuçları da iPod, Digital SLR, Navigasyon gibi elektronik cihazların Mac kullanıcıları tarafından daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor.
Kaynak: NPD
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tırnağo olmaz doğru ama onu kesen tırnak makası olabılrı
:)))
mac sovundugum ıcın değil mac türkiye pazarından pahalı gosteriliyor
yurt dısından uygun fıyata buluna bıllır ama bunu ımkanı olmayanlar cok ki ben gibiikinci el mac kullanmak ile yetincez
amerikadan getirtsek 3000 tl felan
ama değer
alıcam inşaallah bi tane