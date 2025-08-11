Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PCI Express 7.0 standardı, bildiğiniz gibi henüz yeni yeni tamamlanmaya başladı ve şimdiden PCIe 8.0 ile ilgili haberler gelmeye başladı. Son olarak PCI-SIG, PCIe 8.0 özelliklerini resmi olarak duyurdu. Yeni nesil standart, PCIe 7.0'ın 128 GT/s veri hızını iki katına çıkararak 256 GT/s'ye yükseltiyor ve x16 yapılandırmasında çift yönlü 1 TB/s bant genişliği sunuyor.

PCIe 8.0 özellikleri açıklandı

Söz konusu hız artışının, özellikle yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML), yüksek hızlı ağlar, edge computing ve kuantum hesaplama gibi veri yoğun sektörler için büyük önem taşıdığını söyleyelim. PCI-SIG Başkanı Al Yanes ise, PCIe 8.0'ın gelişmiş performansıyla yüksek bant genişliği ihtiyacını karşılayacağını ve aynı zamanda maliyet etkin ve düşük gecikmeli bir çözüm sunacağını belirtti.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni standart, önceki PCIe nesilleriyle tam geriye dönük uyumluluğunu koruyacak. PCIe 8.0, yalnızca hız değil, aynı zamanda güç verimliliği ve güvenilirlik alanında da iyileştirmeler içeriyor. Yeni konektör teknolojileri gözden geçiriliyor ve gecikme ile hata düzeltme (FEC) hedefleri doğrultusunda geliştirmeler yapılıyor.

PCI Express 7.0 tamamlandı: Yeni standart rekor kırıyor 2 ay önce eklendi

Kaçıranlar için PCIe 5.0, 2019'da tanıtılmış ve 2022'de yaygınlaşırken, PCIe 6.0 ise 2024'te tanıtılmıştı. Yakın tarihte çıkan PCIe 7.0'ın ise 2025-2027 arasında benimsenmesi muhtemel. PCIe 8.0 ise 2028 civarında kullanıma çıkacak. Ancak tüketicilerin yanı sıra kurumsal tarafta bu tarihlerin daha erkene alınacağını söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

PCI Express 8.0 özellikleri açıklandı: 1 TB/s ve daha fazlası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: