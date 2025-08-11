Giriş
    PCI Express 8.0 özellikleri açıklandı: 1 TB/s ve daha fazlası

    PCI-SIG, PCIe 7.0'dan sonra PCIe 8.0 standardını duyurdu. 256 GT/s hız ve x16 yapılandırmada çift yönlü 1 TB/s bant genişliğiyle veri aktarımında önemli bir sıçrama yaşanacak.

    PCI Express 8.0 özellikleri açıklandı: 1 TB/s ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    PCI Express 7.0 standardı, bildiğiniz gibi henüz yeni yeni tamamlanmaya başladı ve şimdiden PCIe 8.0 ile ilgili haberler gelmeye başladı. Son olarak PCI-SIG, PCIe 8.0 özelliklerini resmi olarak duyurdu. Yeni nesil standart, PCIe 7.0'ın 128 GT/s veri hızını iki katına çıkararak 256 GT/s'ye yükseltiyor ve x16 yapılandırmasında çift yönlü 1 TB/s bant genişliği sunuyor.

    PCIe 8.0 özellikleri açıklandı

    Söz konusu hız artışının, özellikle yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML), yüksek hızlı ağlar, edge computing ve kuantum hesaplama gibi veri yoğun sektörler için büyük önem taşıdığını söyleyelim. PCI-SIG Başkanı Al Yanes ise, PCIe 8.0'ın gelişmiş performansıyla yüksek bant genişliği ihtiyacını karşılayacağını ve aynı zamanda maliyet etkin ve düşük gecikmeli bir çözüm sunacağını belirtti.

    PCI Express 8.0 özellikleri açıklandı: 1 TB/s ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yeni standart, önceki PCIe nesilleriyle tam geriye dönük uyumluluğunu koruyacak. PCIe 8.0, yalnızca hız değil, aynı zamanda güç verimliliği ve güvenilirlik alanında da iyileştirmeler içeriyor. Yeni konektör teknolojileri gözden geçiriliyor ve gecikme ile hata düzeltme (FEC) hedefleri doğrultusunda geliştirmeler yapılıyor. 

    Kaçıranlar için PCIe 5.0, 2019'da tanıtılmış ve 2022'de yaygınlaşırken, PCIe 6.0 ise 2024'te tanıtılmıştı. Yakın tarihte çıkan PCIe 7.0'ın ise 2025-2027 arasında benimsenmesi muhtemel. PCIe 8.0 ise 2028 civarında kullanıma çıkacak. Ancak tüketicilerin yanı sıra kurumsal tarafta bu tarihlerin daha erkene alınacağını söyleyelim.

