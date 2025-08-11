PCI Express 8.0 özellikleri açıklandı: 1 TB/s ve daha fazlası

PCIe 8.0 özellikleri açıklandı
Söz konusu hız artışının, özellikle yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML), yüksek hızlı ağlar, edge computing ve kuantum hesaplama gibi veri yoğun sektörler için büyük önem taşıdığını söyleyelim. PCI-SIG Başkanı Al Yanes ise, PCIe 8.0'ın gelişmiş performansıyla yüksek bant genişliği ihtiyacını karşılayacağını ve aynı zamanda maliyet etkin ve düşük gecikmeli bir çözüm sunacağını belirtti.
Kaçıranlar için PCIe 5.0, 2019'da tanıtılmış ve 2022'de yaygınlaşırken, PCIe 6.0 ise 2024'te tanıtılmıştı. Yakın tarihte çıkan PCIe 7.0'ın ise 2025-2027 arasında benimsenmesi muhtemel. PCIe 8.0 ise 2028 civarında kullanıma çıkacak. Ancak tüketicilerin yanı sıra kurumsal tarafta bu tarihlerin daha erkene alınacağını söyleyelim.
