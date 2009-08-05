PCIe 3.0 standardı 2010 yılına ertelendi

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Sene sonunda hazır olması beklenen PCIe 3.0 standardının önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine ertelendiği bildiriliyor. PCI-SIG (PCI Special Interest Group) tarafından yapılan açıklamaya göre, PCIe 3.0 standardı için geliştirme ve veri yolu yönetim çalışmaları hemen hemen tamamlanmış olmakla birlikte özellikle geriye dönük uyumluluğun garanti edilmek istenmesi ve elektriksel gereksimlerin beklenenden çok daha yüksek olması nedeniyle ertelemeye gidildiği bildirildi.

Eğer belirtildiği gibi PCIe 3.0 standardı önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde hazır olursa, yeni veri yolu teknolojisi ile uyumlu ilk nesil donanımların 2011 yılının 2. çeyreği ile birlikte pazara giriş yapması beklenebilir. Sunduğu 8GT/sn'ilk (5GT/s -> PCIe 2.0) veri transfer hızı ile ciddi bir performans kazanımı sağlayacak olan PCIe 3.0 standardında geliştirilmiş sinyalizasyon, data bütünlüğü, PLL ve kanal geliştirmeleri ile çok sayıda yenilik ve iyileştirmeye yer veriliyor.