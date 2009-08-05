PCIe 3.0 standardı 2010 yılına ertelendi

Sene sonunda hazır olması beklenen PCIe 3.0 standardının önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine ertelendiği bildiriliyor. PCI-SIG (PCI Special Interest Group) tarafından yapılan açıklamaya göre, PCIe 3.0 standardı için geliştirme ve veri yolu yönetim çalışmaları hemen hemen tamamlanmış olmakla birlikte özellikle geriye dönük uyumluluğun garanti edilmek istenmesi ve elektriksel gereksimlerin beklenenden çok daha yüksek olması nedeniyle ertelemeye gidildiği bildirildi.
Eğer belirtildiği gibi PCIe 3.0 standardı önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde hazır olursa, yeni veri yolu teknolojisi ile uyumlu ilk nesil donanımların 2011 yılının 2. çeyreği ile birlikte pazara giriş yapması beklenebilir. Sunduğu 8GT/sn'ilk (5GT/s -> PCIe 2.0) veri transfer hızı ile ciddi bir performans kazanımı sağlayacak olan PCIe 3.0 standardında geliştirilmiş sinyalizasyon, data bütünlüğü, PLL ve kanal geliştirmeleri ile çok sayıda yenilik ve iyileştirmeye yer veriliyor.
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bence artık playstation 3'e geçiş zamanı gelmiş.ben kendim internet ve download için bir adet düşük donanımlı laptop alıp oyun içinde bir playstation almayı düşünüyorum. bir kere al arkana yaslan.playstation 3 ilk çıktığında 1400 TL idi. ama o özellikteki bir bilgisayarı almak için kaç 1400 tl gerekirdi ki hala da bir playstation3 ün özelliğinde bilgisayar toplamak için 1000 tl nin daha üstünde para vermek durumundayız.
3,0 çıkış tarihine bakın 2010nun 2. çeyregi yaz aylarının ortası genelde PC piyasa için ölü sezon
2010 ortalarında DX11 kartlar saglam revizyondan geçer 1de 3,0 desteği
O sırada (aaa bakın bizde PCI_ex3,0 destegi olan anakartlar var)YummY!lun:D:D