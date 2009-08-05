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PCIe 3.0 standardı 2010 yılına ertelendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PCIe 3.0 standardı 2010 yılına ertelendi
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Sene sonunda hazır olması beklenen PCIe 3.0 standardının önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine ertelendiği bildiriliyor. PCI-SIG (PCI Special Interest Group) tarafından yapılan açıklamaya göre, PCIe 3.0 standardı için geliştirme ve veri yolu yönetim çalışmaları hemen hemen tamamlanmış olmakla birlikte özellikle geriye dönük uyumluluğun garanti edilmek istenmesi ve elektriksel gereksimlerin beklenenden çok daha yüksek olması nedeniyle ertelemeye gidildiği bildirildi.

Eğer belirtildiği gibi PCIe 3.0 standardı önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde hazır olursa, yeni veri yolu teknolojisi ile uyumlu ilk nesil donanımların 2011 yılının 2. çeyreği ile birlikte pazara giriş yapması beklenebilir. Sunduğu 8GT/sn'ilk (5GT/s -> PCIe 2.0) veri transfer hızı ile ciddi bir performans kazanımı sağlayacak olan PCIe 3.0 standardında geliştirilmiş sinyalizasyon, data bütünlüğü, PLL ve kanal geliştirmeleri ile çok sayıda yenilik ve iyileştirmeye yer veriliyor.


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koxp94 10 yıl
yapmışken en hızlısını yapsalar ya. böyle 3le 5le uğraşmayız
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Kénan 10 yıl
Bekleriz sorun değil.
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lastingend 10 yıl
bilgisayarı sadece oyun ve film için kullanıyorsanız benim gibi artık bilgisayar teknolojisinden vazgeçmenin zamanı geldi sanırım. çünkü bir dünya para verip en üst donanımı almaya çalışıp oyunları en üst detayda oynamaya çalışıyoruz ama aradan 3 ay geçmiyoki yeni teknolojiler çıkmış ve bunlar çok daha üst teknolojiyle üretilmiş. ve yine 3 ay sonra aldığımız oyunları artık full detay aa açıkken oynadığımızda fark ediyoruz ki fps düşüşleri olmuş.
bence artık playstation 3'e geçiş zamanı gelmiş.ben kendim internet ve download için bir adet düşük donanımlı laptop alıp oyun içinde bir playstation almayı düşünüyorum. bir kere al arkana yaslan.playstation 3 ilk çıktığında 1400 TL idi. ama o özellikteki bir bilgisayarı almak için kaç 1400 tl gerekirdi ki hala da bir playstation3 ün özelliğinde bilgisayar toplamak için 1000 tl nin daha üstünde para vermek durumundayız.
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BlackBeasT 10 yıl
DX11 kartları bekliyorlar PCI_ex3,0için
3,0 çıkış tarihine bakın 2010nun 2. çeyregi yaz aylarının ortası genelde PC piyasa için ölü sezon
2010 ortalarında DX11 kartlar saglam revizyondan geçer 1de 3,0 desteği
O sırada (aaa bakın bizde PCI_ex3,0 destegi olan anakartlar var)YummY!lun:D:D
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SMTRSLN 10 yıl
aynı teknik gelişim ve hassasiyet sürücülerede verilse bu denli yenilik sürücülerde sağlansada iyi olmazmı i bumudur yani 4 5 yıllık argelerde çıkacağı ay bile belli olan teknolojiler pat pat karşımıza gelir ama yazılımsal destekler driver firmware.. hep yetersiz düzeyde kalır neden
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alito 10 yıl
yok bu 3.0 da 2.0 ın revize edilmiş hali büyük ihtimal veriyolu yine x16 olur bununda.
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alito 10 yıl
fatihcanery arkadaşım sen benim demek istediğimi sanırım anlamamışsın yada ben yanlış anlattım. ben belli bir platform için yapılan geliştirmelerin aslında halihazırda varolduğundan bahsediyorum. ekran kartı portunun 3.0 a yükseltilmesinin aslında bir strateji olduğunu söylüyorum bir ekran kartı portunun ihtiyaç duyulabilecek bant genişlinin sağlanması sonucu sadece ekran kartılarının upgrade edilmesine olanak sağlanarak 20 yıl kullanılabileceğini idda ediyorum. burada yapılan şey insanların aldıkları donanımları uzun süre upgrade etmek istemediklerinden kaynaklanan piyasa darboğazını rahatlatmaktan başka birşey değildir. corei7 veya daha sonra cıkacak olan corei9 işlemci için ayrıca anakart almayacakmısınız? alacaksınız peki ya almanız gerekmeseydi? düşünün bakalım bu kimin sonu olurdu. tabiki anakart üreticileri bundan darbe yiyecekti. 2. el piyasası doruğa çıkacaktı ve insanlar artık yeni birşey almaz olacaktı. tüm bu sebeplerden dolayı piyasayı canlı tutmak için elinizdeki teknolojiyi parçalara ayırarak satmak zorundasınız her sene bir parçasını teknolojiye kazandırırsınız. bütün bunların ütopya olduğunu düşünmemelisiniz. benim söylediğim sadece olasılığı çok büyük bir iddadır.
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fatihcanery 10 yıl
alito madem 20 yıllık teknoloji var,neden bekliyorlar .Şimdi diyeceksin ki satış stratejisi,bence senin düşüncende ütopya.20 yıl sonraki teknolojiyi görünce simdikiyle dağlar kadar fark olduğunu görürsün,simdi planmamış neler neler çıkacak ortaya.Sizin mantığınıza göre lcd bulunmuştu ama ilk önce radyo ,siyahbeyaz televizyon renkli televizyon sonra lcd çıktı.AMA derseniz 5 yıllık teknoloji var,ona birsey diyemiyecem .Orda da hiçkimse kesin konuşamaz var diye,olabilir diyebiliriz ancak.Örneğin intelde şimdiki işlemcilerden kat kat üstün işlemciler olabilir,ama amd için bunu diyebilir miyiz hayır! Bazı arkadaşlar amd istese intelin on katı işlemci yapar diyorlar ,insanın gülesi geliyor.Hiç bir firma geride gözükmek istemez,her zaman lider konumda olmayı isterler.Diyeceğim şu,teknolojide yirmi yıl çok çok büyük bir zaman dilimi
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BlackBeasT 10 yıl
PCI_ex 3,0mı sürekli teknoloji eskiden 1 sektörde Allah yardımcımız olsun :D
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Master_Evil 10 yıl
isteseler yarın çıkarabileceklerini düşünüyorum
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dante38 10 yıl
yeter bea para kalmadı lan :D
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alito 10 yıl
bunların elinde 20 yıllık öngörüsel bazda bir teknoloji zaten var ben bu upgrade'lerin ihtiyaca göre şekillendiğine inanmıyorum bunlar istese ekran kartlarını veya başka bir donanımı 20 yıl domine edecek sistemi şimdiden oluşturabilirler ama yapmıyorlar maksat piyasayı canlı tutmak olsun maksat donanım değişikliğini isteğe göre değil, mecburi kılmak olsun bütün olan biten budur bence.
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