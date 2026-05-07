Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PCIe 8.0 için geri sayım başladı: 1 TB/s bant genişliği geliyor

    PCI-SIG, PCIe 8.0 standardının yeni taslağını yayımladı. 256 GT/s veri aktarım hızı ve 1 TB/s bant genişliği sunacak yeni standart, özellikle yapay zekâ ve veri merkezlerine odaklanıyor.

    PCIe 8.0 için geri sayım başladı: 1 TB/s bant genişliği geliyor Tam Boyutta Gör
    PCI Express 7.0 standardı henüz tamamlanma aşamasındayken, yeni nesil PCI Express 8.0 standardı için çalışmalar hızlanmış durumda. Son olarak PCI-SIG, PCIe 8.0'ın 0.5 taslağını yayınladı ve standardın 2028 yılında tamamlanmasının planlandığını duyurdu. Yeni nesil PCIe standardı, özellikle yapay zekâ sistemleri, veri merkezleri ve yüksek performanslı bilgi işlem çözümleri için büyük bir sıçrama sunacak.

    256 GT/s hız ve 1 TB/s bant genişliği

    Paylaşılan bilgilere göre PCIe 8.0, x16 yapılandırmada çift yönlü toplam 1 TB/s bant genişliğine ulaşabilecek. Veri aktarım hızı ise 256 GT/s seviyesine çıkıyor. Bu değerler, mevcut PCIe 5.0 standardına kıyasla yaklaşık 8 kat daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor. Yeni standart, önceki nesillerde olduğu gibi PAM4 sinyal teknolojisini kullanmaya devam edecek.

    PCIe 8.0 için geri sayım başladı: 1 TB/s bant genişliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca PCI-SIG, PCIe 8.0 ile birlikte yeni bağlantı teknolojilerinin de değerlendirildiğini söylüyor. Bunun yanında daha düşük güç tüketimi, geliştirilmiş hata düzeltme mekanizmaları ve düşük gecikme süreleri de standardın önemli hedefleri arasında. Şu an için PCIe 8.0'ın temel hedef kitlesi oyuncular ya da standart masaüstü kullanıcıları değil.

    Yeni standart, yapay zekâ sistemleri, kuantum hesaplama, edge computing, yüksek hızlı ağ çözümleri ve büyük veri merkezleri gibi yoğun veri işleme gerektiren alanlara yönelik geliştiriliyor. PCI-SIG'in paylaştığı bant genişliği değerleri ise şu şekilde:

    • PCIe 8.0 x1: 64 GB/s
    • PCIe 8.0 x2: 128 GB/s
    • PCIe 8.0 x4: 256 GB/s
    • PCIe 8.0 x8: 512 GB/s
    • PCIe 8.0 x16: 1024 GB/s

    Karşılaştırmak gerekirse PCIe 8.0'ın x1 modu bile PCIe 4.0'ın x16 moduyla aynı bant genişliğini sunuyor. x2 modu mevcut PCIe 5.0 x16 seviyesine ulaşırken, x4 modu ise PCIe 6.0'ın tam kapasitesine denk geliyor. Aslına bakacak olursak, tüketici tarafında PCIe 4.0 ve PCIe 5.0 hâlâ günlük kullanım için fazlasıyla yeterli durumda.

    Günümüzde PCIe 5.0 SSD'ler 14 GB/s seviyesini aşarken, ekran kartları da mevcut bant genişliğini tam anlamıyla kullanabilmiş değil. Bu nedenle PCIe 8.0'ın ilk etapta veri merkezi ve kurumsal sistemlerde kullanılması bekleniyor. PCI-SIG ayrıca PCIe yol haritasının değişmediğini ve yaklaşık her üç yılda bir bant genişliğinin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombi basıncı kaç olmalı knight online yeni server 2026 yandex ai hediye kodu raymond saat seri no sorgulama biri sizinle çok uğraşıyorsa ne yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark GO 1
    Tecno Spark GO 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG STRIX G16
    ASUS ROG STRIX G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum