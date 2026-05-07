PCIe 8.0 için geri sayım başladı: 1 TB/s bant genişliği geliyor

256 GT/s hız ve 1 TB/s bant genişliği
Paylaşılan bilgilere göre PCIe 8.0, x16 yapılandırmada çift yönlü toplam 1 TB/s bant genişliğine ulaşabilecek. Veri aktarım hızı ise 256 GT/s seviyesine çıkıyor. Bu değerler, mevcut PCIe 5.0 standardına kıyasla yaklaşık 8 kat daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor. Yeni standart, önceki nesillerde olduğu gibi PAM4 sinyal teknolojisini kullanmaya devam edecek.
Yeni standart, yapay zekâ sistemleri, kuantum hesaplama, edge computing, yüksek hızlı ağ çözümleri ve büyük veri merkezleri gibi yoğun veri işleme gerektiren alanlara yönelik geliştiriliyor. PCI-SIG'in paylaştığı bant genişliği değerleri ise şu şekilde:
- PCIe 8.0 x1: 64 GB/s
- PCIe 8.0 x2: 128 GB/s
- PCIe 8.0 x4: 256 GB/s
- PCIe 8.0 x8: 512 GB/s
- PCIe 8.0 x16: 1024 GB/s
Karşılaştırmak gerekirse PCIe 8.0'ın x1 modu bile PCIe 4.0'ın x16 moduyla aynı bant genişliğini sunuyor. x2 modu mevcut PCIe 5.0 x16 seviyesine ulaşırken, x4 modu ise PCIe 6.0'ın tam kapasitesine denk geliyor. Aslına bakacak olursak, tüketici tarafında PCIe 4.0 ve PCIe 5.0 hâlâ günlük kullanım için fazlasıyla yeterli durumda.
Günümüzde PCIe 5.0 SSD'ler 14 GB/s seviyesini aşarken, ekran kartları da mevcut bant genişliğini tam anlamıyla kullanabilmiş değil. Bu nedenle PCIe 8.0'ın ilk etapta veri merkezi ve kurumsal sistemlerde kullanılması bekleniyor. PCI-SIG ayrıca PCIe yol haritasının değişmediğini ve yaklaşık her üç yılda bir bant genişliğinin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini belirtiyor.