PCIe 8.0 için geri sayım başladı: 1 TB/s bant genişliği geliyor

Tam Boyutta Gör PCI Express 7.0 standardı henüz tamamlanma aşamasındayken, yeni nesil PCI Express 8.0 standardı için çalışmalar hızlanmış durumda. Son olarak PCI-SIG, PCIe 8.0'ın 0.5 taslağını yayınladı ve standardın 2028 yılında tamamlanmasının planlandığını duyurdu. Yeni nesil PCIe standardı, özellikle yapay zekâ sistemleri, veri merkezleri ve yüksek performanslı bilgi işlem çözümleri için büyük bir sıçrama sunacak.

256 GT/s hız ve 1 TB/s bant genişliği

Paylaşılan bilgilere göre PCIe 8.0, x16 yapılandırmada çift yönlü toplam 1 TB/s bant genişliğine ulaşabilecek. Veri aktarım hızı ise 256 GT/s seviyesine çıkıyor. Bu değerler, mevcut PCIe 5.0 standardına kıyasla yaklaşık 8 kat daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor. Yeni standart, önceki nesillerde olduğu gibi PAM4 sinyal teknolojisini kullanmaya devam edecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca PCI-SIG, PCIe 8.0 ile birlikte yeni bağlantı teknolojilerinin de değerlendirildiğini söylüyor. Bunun yanında daha düşük güç tüketimi, geliştirilmiş hata düzeltme mekanizmaları ve düşük gecikme süreleri de standardın önemli hedefleri arasında. Şu an için PCIe 8.0'ın temel hedef kitlesi oyuncular ya da standart masaüstü kullanıcıları değil.

Yeni standart, yapay zekâ sistemleri, kuantum hesaplama, edge computing, yüksek hızlı ağ çözümleri ve büyük veri merkezleri gibi yoğun veri işleme gerektiren alanlara yönelik geliştiriliyor. PCI-SIG'in paylaştığı bant genişliği değerleri ise şu şekilde:

PCIe 8.0 x1: 64 GB/s

PCIe 8.0 x2: 128 GB/s

PCIe 8.0 x4: 256 GB/s

PCIe 8.0 x8: 512 GB/s

PCIe 8.0 x16: 1024 GB/s

Karşılaştırmak gerekirse PCIe 8.0'ın x1 modu bile PCIe 4.0'ın x16 moduyla aynı bant genişliğini sunuyor. x2 modu mevcut PCIe 5.0 x16 seviyesine ulaşırken, x4 modu ise PCIe 6.0'ın tam kapasitesine denk geliyor. Aslına bakacak olursak, tüketici tarafında PCIe 4.0 ve PCIe 5.0 hâlâ günlük kullanım için fazlasıyla yeterli durumda.

Günümüzde PCIe 5.0 SSD'ler 14 GB/s seviyesini aşarken, ekran kartları da mevcut bant genişliğini tam anlamıyla kullanabilmiş değil. Bu nedenle PCIe 8.0'ın ilk etapta veri merkezi ve kurumsal sistemlerde kullanılması bekleniyor. PCI-SIG ayrıca PCIe yol haritasının değişmediğini ve yaklaşık her üç yılda bir bant genişliğinin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

