Peaky Blinders filmi 2025'te yayınlanacak mı? Başrol oyuncusu açıkladı

Tam Boyutta Gör Peaky Blinders dizisinin hikâyesini kaldığı yerden devam ettirecek olan Peaky Blinders filminin normalde bu yıl bitmeden izleyici ile buluşması bekleniyordu. Ancak Ekim ayına girmiş olmamıza rağmen hâlâ film için net bir yayın tarihi açıklanmadı. Bu da filmin 2025'e yetişip yetişmeyeceği konusunda soru işaretleri doğurdu. Bu belirsizlik, dün Cillian Murphy'nin yaptığı açıklamayla ortadan kalktı.

Peaky Blinders Filmi 2026'ya Kaldı

Peaky Blinders'ın başrol oyuncusu olan Cillian Murphy, filmin 2026'da yayınlanacağını açıkladı. Böylece bir süredir gündemde olan söylentiler de doğrulanmış oldu.

Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders filminde Rebecca Ferguson (Mission: Impossible), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), Tim Roth (Pulp Fiction), Stephen Graham (Boardwalk Empire) gibi isimler de rol alıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da filmin II. Dünya Savaşı sırasında ya da hemen öncesinde geçeceği konuşuluyor.

Peaky Blinders filmi, diziyi de BBC ile birlikte yayınlayan Netflix'te izleyici ile buluşacak. Filmin Netflix'e gelmeden önce kısa bir süre sinemalarda da gösterilebileceği konuşuluyor ama işin bu kısmı henüz netleşmiş değil.

