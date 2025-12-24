Giriş
    Peaky Blinders: The Immortal Man filminden ilk fragman yayınlandı

    Son yılların en sevilen dizilerinden Peaky Blinders, bir devam filmiyle geri dönüyor. Netflix, heyecanla beklenen Peaky Blinders: The Immortal Man filminden ilk fragmanı yayınladı.

    Peaky Blinders: The Immortal Man filminden ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Shelby ailesi ekranlara geri dönüyor! Peaky Blinders dizisinin hikâyesini kaldığı yerden devam ettirecek olan Peaky Blinders: The Immortal Man adlı film, 20 Mart'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan Peaky Blinders filmi için tanıtım çalışmalarıan başlayan Netflix, bugün filmden ilk fragmanı paylaştı.

    Peaky Blinders: The Immortal Man, Hikâyeyi II. Dünya Savaşı Yıllarına Sarıyor

    Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders filminde Rebecca Ferguson (Mission: Impossible), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), Tim Roth (Pulp Fiction), Stephen Graham (Boardwalk Empire) gibi isimler de rol alıyor.

    Peaky Blinders: The Immortal Man (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam), II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Savaş devam ederken, bir süredir uzak durduğu Birmingham'a geri dönen Thomas Shelby, hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu kaotik dönemde geçmişi ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

