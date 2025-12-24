Peaky Blinders: The Immortal Man filminden ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Shelby ailesi ekranlara geri dönüyor! Peaky Blinders dizisinin hikâyesini kaldığı yerden devam ettirecek olan Peaky Blinders: The Immortal Man adlı film, 20 Mart'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan Peaky Blinders filmi için tanıtım çalışmalarıan başlayan Netflix, bugün filmden ilk fragmanı paylaştı.

Peaky Blinders: The Immortal Man, Hikâyeyi II. Dünya Savaşı Yıllarına Sarıyor

Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders filminde Rebecca Ferguson (Mission: Impossible), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), Tim Roth (Pulp Fiction), Stephen Graham (Boardwalk Empire) gibi isimler de rol alıyor.

Peaky Blinders: The Immortal Man (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam), II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Savaş devam ederken, bir süredir uzak durduğu Birmingham'a geri dönen Thomas Shelby, hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu kaotik dönemde geçmişi ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

