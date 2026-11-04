Pegasus'tan 173 GB veri çalındığı iddia edildi: Yolcuların bilgileri tehlikede olabilir

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Oynat Pegasus Hava Yolları, büyük bir siber saldırı iddiasıyla gündemde. Şirketten 173 gigabayt verinin sızdırıldığı öne sürülüyor. Sızan bilgiler arasında yolcuların T.C. kimlik ve pasaport numaraları, uçuş detayları ile şirket çalışanlarının verileri yer alıyor. Küresel havacılık sızıntılarıyla bağlantısı henüz kesinleşmeyen olay sonrasında uzmanlar, yolcuları sahte mesaj ve e-postalara karşı uyarıyor. Şirketten veya resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Havayolu şirketleri büyük veri sızıntılarına maruz kaldı. Dünyanın farklı bölgelerindeki havayolu şirketlerinin kullandığı Amadeus rezervasyon sisteminde yaşanan veri ihlalinin ardından şimdi de Pegasus Hava Yolları'na yönelik bir siber saldırı iddiası gündeme geldi. Dark Web forumlarında Pegasus'a ait yaklaşık 173 GB büyüklüğünde verinin ele geçirildiği iddia edildi.

Siber güvenlik alanındaki tehdit istihbaratı paylaşımlarıyla bilinen Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) tarafından 4 Kasım'da paylaşılan bilgilere göre bir hacker, Pegasus'un Jira ve Confluence sunucularına erişim sağladıktan sonra şirketin Amazon Web Services (AWS) altyapısına da sızdığını iddia etti. Saldırganın iddiasına göre yaklaşık 173 GB büyüklüğünde şirket içi veriler ve müşteri verileri ele geçirildi.

Hangi verilere erişildi?

Tam Boyutta Gör Dark Web Intelligence'ın aktardığı bilgilere göre saldırganın ele geçirdiğini öne sürdüğü veriler arasında hem şirket içi belgeler hem de çalışan ve yolcu bilgileri bulunuyor.

Erişildiği iddia edilen veriler şu şekilde:

430 bin Jira kaydı : Destek talepleri, kullanıcı yorumları ve dosya ekleri.

: Destek talepleri, kullanıcı yorumları ve dosya ekleri. 37 bin Confluence dosyası : Şirket içi dokümanlar ve çalışan kılavuzları.

: Şirket içi dokümanlar ve çalışan kılavuzları. 18 bin çalışanın bilgileri : Çalışanların ad, soyad ve kurumsal e-posta adresleri.

: Çalışanların ad, soyad ve kurumsal e-posta adresleri. Yolcu bilgileri: PNR rezervasyon kayıtları, uçuş detayları, yolcu isimleri, T.C. kimlik ve pasaport numaraları, e-posta adresleri ve telefon numaraları.

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Havacılıkta dünya genelinde sızıntı

Bu verilerin bugün ortaya çıkan, dünyanın çok sayıda havayolu şirketinin kullandığı İspanyol Amadeus IT Group'un rezervasyon altyapısında yaşanan güvenlik ihlali ile bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor. Amadeus'un Altéa rezervasyon sistemini kullanan havayolu şirketlerinde yolcuların isim, rezervasyon numarası ve uçuş bilgileri gibi kişisel verilerinin açığa çıktığı bildirilmişti. Pegasus ve THY’nin Amadeus ile iş birlikleri yaptığı biliniyor ancak Amadeus sızıntısından etkilenen sistemleri kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.

Pegasus'a yönelik veri sızıntısı iddiasının, bugün gündeme gelen Amadeus veri ihlaliyle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor. İki olay arasında şu ana kadar doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor.

Pegasus yolcuları sahte mail ve SMS’lere dikkat etmeli

Kötü amaçlı kişiler ele geçirildiği iddia edilen gerçek rezervasyon ve uçuş bilgilerini kullanarak müşterilere sahte e-posta ve SMS gönderebilir. Uçuş iptali veya ek ödeme gibi ifadeler ile kredi kartı bilgileriniz istenebilir. Şüpheli bağlantılara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Pegasus daha önce de veri güvenliği sorunları yaşamıştı

Pegasus, 2022 yılında da veri güvenliği sorunlarıyla gündeme gelmişti. Safety Detectives araştırmacıları, şirkete ait 23 milyondan fazla dosya ve 6,5 TB'ın üzerinde verinin parola koruması olmadan erişilebilir durumda olduğunu tespit etmişti. Bir başka ihlalde aynı yıl uçuş ekiplerinin kişisel verilerine yetkisiz erişim sağlandığı da KVKK'ya bildirilmişti.

Pegasus’tan henüz açıklama yok

Bugün ortaya atılan veri sızıntısı iddiası hakkında Pegasus’tan veya KVKK'dan resmi bir açıklama yapılmadı. KVKK kuralları gereği şirketin ihlalin öğrenilmesinden itibaren en geç 72 saat içinde Kurula bildirim yapması gerekiyor. İlgili kişilerin de makul olan en kısa sürede bilgilendirilmesi gerekiyor. Sızıntının doğrulanması halinde önümüzdeki saatlerde resmi açıklama yapılacaktır.

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Siber Güvenlik Haberleri

Pegasus'tan 173 GB veri çalındığı iddia edildi: Yolcuların bilgil

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