PEGI, oyunlarda yaş derecelendirmesinde tarihi değişiklik yapıyor: İşte yeni kurallar

Yeni PEGI kuralları ne söylüyor?
Yeni değişiklikler, oyunlarda çocukları mikro ödemeler ve bağımlılık yaratabilecek mekaniklerden korumayı amaçlıyor ve özellikle loot box, gacha sistemleri ve benzeri rastgele ödül mekanikleri bu kapsamda değerlendirilecek. Örnek olarak EA Sports FC, bugüne kadar PEGI 3 derecesi alıyordu ancak oyunda bulunan Ultimate Team kart paketleri nedeniyle artık muhtemelen PEGI 16 olarak sınıflandırılacak.
Oyunlarda geri dönmeyi ödüllendiren mekanizmalar da sınıflandırmaya tabi tutulacak. Günlük görevler gibi oyuncuları geri döndüklerinde ödüllendiren sistemler PEGI 7, ancak oyuncuların dönmemesi durumunda ilerlemelerini kısıtlayan veya içerik kaybettiren mekanizmalar PEGI 12 seviyesine çıkarılacak.
Ayrıca, tamamen kontrolsüz iletişim özellikleri sunan oyunlar (örneğin engelleme veya raporlama mekanizması olmayanlar) PEGI 18 olarak değerlendirilecek. PEGI, bu değişikliklerin özellikle ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi güvenliğini değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçladığını vurguluyor.
Yeni kurallar, bazı oyunlar için mevcut yaş derecelerinde ciddi değişiklikler anlamına gelebilir. Örneğin çevrimiçi nişancı oyunlar PEGI 12’den PEGI 16’ya yükselebilir. Daha popüler ve geniş kitlelere hitap eden EA Sports FC serisi ise PEGI 3 derecesinden en az PEGI 16’ya yükselebilir.
Loot box mekanikleri de uzun süredir düzenleyicilerle tartışma konusu. 2018'de Belçika, loot box'ları kumar olarak değerlendirerek yasaklamıştı. Benzer önlemler diğer Avrupa ülkelerinde de alınmış ve bazı oyun stüdyoları bu mekaniklere erişimi kısıtlamıştı. Örneğin Blizzard'ın ücretsiz Diablo Immortal oyunu, loot box ve kumar bağlantısı nedeniyle Belçika ve Hollanda'da piyasaya sürülmedi.
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur