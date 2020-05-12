Pelet Nerede Kullanılır?

Pelet, alternatif olarak kullanılan ve enerji kaynakları üretimi noktasında doğaya neredeyse hiç zararı olmayan oluşumlardır. Ayrıca son zamanlarda çevrede yer alan kirlilik nedeniyle bu durumun önüne geçmek için başvurulacak en uygun yöntemler arasındadır. Bugünlerden geleceğin görünebilmesi bir hayli güçtür. Bu tip oluşumların ise çevre kirliliği yapmamasından dolayı farkı ortaya çıkmaktadır. Doğanın yakıtlar ile kirlenmesi son zamanlarda meydana gelen olumsuz durumlar arasındadır.



Geri dönüşüm konusunda devrim niteliği yaratan pelet yakıtının hemen hemen her alanda kullanımı sağlanabilmektedir. Ayrıca konutlarda rahatlıkla kullanım sağlanacak pelet sobaları muhteşem ürünlerdir. Sobalarla da oluşabilecek kirliliklerinde önüne geçilmiş olacaktır. İşyerlerinde de pelet yakıtları kullanabilmesi mümkündür. Bu gibi kullanım alanlarının yanı sıra doğaya en büyük zararı veren büyük firma ve fabrikalar son zamanlarda pelet yakıtını tercih ederler. Isıtmalar sistemlerinde kullanılan alternatif enerjiler sayesinde daha az maliyet ile ödeme yapılacaktır. Bununla birlikte de doğanının kirlenmemesini sağlamak da mümkündür.



Hâlihazırda kullanım sağlanan kalorifer kazanları ve takılmakta olan stoker sistemleriyle de birlikte peletler kullanılabilir. Peletler ile geri dönüşümlere katkı sağlamak oldukça kolaydır. Bu nedenle çok sık tercih edilen yakıt seçenekleri olarak ifade edilebilir.



Peletin Tercih Sebepleri Nelerdir?



Bu yakıtlar, silindir şeklinde olan ve boyutu da 6-10 mm çaplı 20-30 mm uzunluktaki küçük parçalar halinde yer kaplama sorunu olmadan kullanılır. Bu sebeple pelet yakıtı büyük avantajlara sahiptir. Bu durumun yanı sıra konutlardan fabrikalara, sanayi işletmelerinden farklı alanların ısıtılmasına kadar birçok alanda kullanılır. Yani kullanım alanları bir hayli geniştir. Bu yakıtların küçük parçalı ve kirlilik yaratmaması doğayı korur. Böylece doğanın tam da ihtiyacı olan durumu karşılayarak, her geçen günde pelet yakıtı daha fazla değer kazanacaktır.



Son zamanlarda günümüz koşuları kapsamında fiyat konusunda akıllarda birçok soru işaret bulunur. Peletlerin doğada zararlı olan yakıtlar ile karşılaştırıldığında yer yer daha uygun bir fiyat ile sunulduğu söylenebilir. Bu nedenle fiyat ve içerik yönünden büyük katkılar sağlayan yakıtlar olarak da ifade edilebilir. Yakıtların geri dönüşümlü olması en iyi özelliklerden bir tanesidir. Ayrıca tercih edilme sebepleri ise şu şekilde açıklanabilir:



• Peletlerin ucuz ve maliyetsiz olması ( tüm yakıt tipleri için geçerli )

• Yandıktan sonra herhangi bir yakıt bırakmaması

• Diğer yakıtların kullanımı kadar güvenilir ve güvenlidir. Ayrıca kalori değeri de bir hayli yüksektir.

• Bu pelet yakıtı içerikleri otomatik bir şekilde yakılabilmektedir. Yani doğalgaz kadar da kontrollü bir yakıttır.



Pelet Nasıl Kullanılır?



Peletler, kullanım alanı olarak oldukça geniş bir orana ayrılır. Bu alanlar, konutlar, sanayi ısınma sistemleri, işyerleri, sanayi imalatı ısıtma sistemleri, elektrik üretimi gibi bazı alanlardır. Pelet kullanımı ise farklı teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Mevcut kalorifer kazanlarına takılan stoker sistemler ile kullanımları bir hayli rahattır. Pelet sobası olarak adlandırılan eşyaların ise konutlarda rahatça kullanılacağı söylenebilir. Ayrıca genel olarak pelet yakımının sağlanacağı yerler ise fındık kabuğu kullanımı sağlanan fırınlar, fındık sobaları, pelet sobaları ve palet kazanlarıdır.



Bu yakıtlar, doğalgaz kontrollü olarak da rahatlıkla yakılabilir. Pelet kullanımı fosil yakıtlarına oranla daha az maliyetlidir. Ayrıca sürekli değişkenlik göstermekte olan fosillerin kaynakları, yakıtların yerine sabit maliyetlere sahip ürün kullanımları olarak açıklanabilir. Pelet yakıtlarının, baca gaz salınım ve aynı zamanda çevre kirliliği değerleri düşük ve ozon dostu olduğu söylenebilir. Yakıtlar, % 99 yanma oranı sayesinde yüksek seviyeli verimli yanma özelliği de sağlar. Böylece çevrede kirlenmemiş olur.



Yerli Pelet Üreticisi: Nok Pelet



Nok Pelet, 4 ton kapasiteli makineleri ile günün 16 saatinde faaliyet gösteren yerli bir pelet üreticisidir. Nok Pelet tesislerinde yer alan uzman kadrolar ile mühendislik hizmetleri de kaliteli bir şekilde yerine getirilmektedir. Firmanın üretimini yaptığını pelet çeşitleri ve ürün yelpazesi oldukça geniştir. Ayrıca firma; Türkiye’de tüketilen pelet yakıtlarının üretiminin ciddi bir bölümünü karşılamaktadır. Zonguldak’ta kurulan tesislerinde tamamen yerli çam pelet üretimi yapmaktadır. Ayrıca geri dönüşüm anlamında da elde edilen ürünlerden pelet çeşitleri imal edilebilmektedir.



Çoğunlukla kullanım sağlanan fosil, petrol, kömür gibi esaslı yakıtlar ise tehlike yaratmasından dolayı bu durumun önüne geçebilmek için pelet üretimi yapılır. Bir çok ürün çeşidine sahip olan Nok Pelet firmasında, peletle ilgili bir çok ürünü bulabilmeniz mümkündür. Firma, genel olarak üretim yapısında doğaya olan sorumluluğunu da yerine getirdiğini belirtmektedir. Ülkemizde de gün geçtikçe daha çok kişi tarafından duyulan pelet yakıtı, son zamanlarda sık kullanılan yakıtlar arasında yer almaktadır.



Firmanın ürün yelpazesinde pelet ürünlerinin yanı sıra farklı ısınma yakıtları olarak da ürün grupları bulunmaktadır. Bunlar ise elektrik, doğalgaz olarak alternatif ısı yakıtı üretimi olarak ifade edilebilir. Firmanın 5 yıllık süre boyunca Orta Anadolu’da kurulumunun sağlanacağı yeni tesiste kapasitelerin artışı ve pelet ihtiyaçlarının da karşılanması planları arasındadır.



Nok Pelet firmasının ileriye dönük çalışmalarında ise insanların hayatını kolaylaştıran üretimler vardır. Bunun yanı sıra teknolojik gelişimler ile meydana getirilecek yakıtları doğaya zarar vermeden imal etmek firmanın asıl amaçları arasındadır. Pelet fiyatları da kullanıcı dostu bir politika ile müşterilerine sunmaktadır.



İnsanların enerji ihtiyaçlarını giderebilmek için en bilindik enerji kaynaklarına başvurulmaktadır. Bunlar ise petrol ve fosillerden üretilen yakıtlardır. Fakat geri dönüşümü zor olduğundan dolayı son zamanlarda tüm dünyada pelet satışı ve kullanımı git gide artmaktadır. Bu tür çevreye zararlı yakıtların hava kirliliğine neden olan gazlar çıkarmasının, firmanın doğaya olan sorumluluğunun bir parçası olarak en aza indirilmesi hedeflendiği söylenmektedir. Böylece daha temiz ve zararsız bir hava yakalanması hedeflenmektedir.

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