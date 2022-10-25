Yapay zeka dünyasında OpenAI krizi: Pentagon anlaşmasına tepki yağıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’de yapay zeka alanında tansiyonun yükseldiği bir haftanın sonunda OpenAI ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasında dikkat çekici bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, Başkan Donald Trump yönetiminin rakip şirket Anthropic’in federal kurumlarla çalışmasını durdurma kararı almasının hemen ardından geldi. Anlaşmanın ardından ise kullanıcılar cephesinde OpenAI'a yönelik büyük bir tepki tufanı başladı.

Sam Altman, Cuma gecesi yaptığı açıklamada şirketinin Savunma Bakanlığı ile yapay zeka modellerinin kullanımına ilişkin şartlarda uzlaştığını duyurdu. Altman, OpenAI modellerinin Pentagon’un gizli ağına entegre edileceğini belirtti.

OpenAI, yapılan anlaşma kapsamında Pentagon’un şirketin yapay zeka sistemlerini “yasal olan her amaç için” kullanabileceğini kabul etti. Bu ifade, Savunma Bakanlığı’nın sözleşmelerde özellikle talep ettiği temel şart olarak öne çıkıyor. Buna karşılık OpenAI, sistemlerine entegre edilecek özel teknik güvenlik bariyerleri sayesinde teknolojilerinin kendi güvenlik ilkelerine bağlı kalacağını duyurdu.

“QuitGPT” hareketi büyüyor

Tam Boyutta Gör OpenAI zaten daha önce açık olmayan model aileleri nedeniyle yoğun bir şekilde eleştiriliyordu. Aynı zamanda şirketin tamamıyla ticari kuruluş haline bürünmesi de tepkileri geçmişte çekmiş, en sert eleştirileri ise Elon Musk yapmıştı. Pentagon ile yapılan son anlaşma ise bardağı taşıran son hamle oldu.

Binlerce kullanıcı ChatGPT aboneliklerini iptal etmeye başladı. Reddit ve X üzerinde hızla yayılan “Cancel ChatGPT” ve “QuitGPT” hareketi, OpenAI’ın gelirleri üzerinde potansiyel bir baskı oluşturuyor. "quitgpt.org" adresi üzerinden gerçekleştirilen kampanyaya şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişi imza atmış ve aboneliklerini sonlandıracaklarını bildirmiş durumda.

ChatGPT askeri gözlemler için mi kullanılacak? 1 sa. önce eklendi

Ancak OpenAI şu anda internetin hedefinde olsa da (ve tüm övgüler Anthropic'e yönelmiş olsa da), yapay zeka hizmetlerinin potansiyel gözetim ve otonom silahlar için kullanılmasına izin veren tek şirketin OpenAI olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin Google, geçen yıl iç kurallarından bu teknolojiye yönelik açık yasağı kaldırdı ve Gemini'yi bu tür potansiyel kullanımlara açık hale getirdi. Amazon ise belgelerinde yalnızca belirsiz bir "sorumlu kullanım" ifadesi kullanıyor.

Yapay zeka yarışının liderleri ellerinde büyük bir güce sahip. Sam Altman, “Elimizden gelen en iyi şekilde tüm insanlığa hizmet etmeye kararlıyız. Dünya karmaşık, dağınık ve bazen tehlikeli bir yer” dese de bu tür kararlar karşısında onun sözlerine inanmak zor. ChatGPT veya başka bir yapay zekanın, en basit sorgularda dahi halüsinasyonlar üretirken insanları suç işlemiş gibi değerlendireceği fikri oldukça korkutucu. Bir de bu teknolojinin füzeleri kontrol edip hedef belirlemesi ihtimali eklenince kaygı daha da büyüyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Pentagon'da OpenAI krizi: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: