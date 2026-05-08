Pentagon gizli UFO belgelerini yayınladı

Tam Boyutta Gör ABD Savunma Bakanlığı, "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan hava fenomeni"ne (UAP) ilişkin bazı gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Başkan Donald Trump’ın “şeffaflık” talimatı sonrası yayımlanan ilk dosya paketi, FBI görüşmeleri, NASA görev kayıtları, askeri videolar, fotoğraflar ve astronot konuşmalarını içeriyor.

Pentagon’un açıklamasına göre yayımlanan arşivlerde yalnızca çözülememiş olaylara yer veriliyor. Yetkililer, gözlemlenen cisimlerin tam olarak ne olduğunun belirlenemediği vakaların kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

İlk pakette 162 gizliliği kaldırılmış dosya yer alıyor

Pentagon’un yayımladığı ilk pakette 162 adet gizliliği kaldırılmış dosya bulunuyor. Arşivlerde FBI görüşmeleri, NASA görev kayıtları, askeri kızılötesi görüntüler, fotoğraflar ve astronot konuşma dökümleri yer alıyor. Pentagon, ilerleyen haftalarda yeni belgelerin de düzenli olarak paylaşılacağını açıkladı.

Pentagon’un X paylaşımında önceki yönetimlerin UFO/UAP konularını itibarsızlaştırmaya çalıştığı öne sürülürken, Trump yönetiminin maksimum şeffaflık hedeflediği belirtildi.

En çok konuşulan belgelerden biri Apollo 17 görevine ait kayıtlar oldu. Astronotların görev sırasında uzay boşluğunda “çok parlak parçacıklar” gördüğü ve bu görüntüleri “4 Temmuz havai fişekleri”ne benzettiği aktarıldı. Belgelerde, Ay yüzeyinin üzerinde üç parlak noktayı gösteren ve üçgen formasyona benzeyen fotoğraflar da bulunuyor. Pentagon analizlerinde bu görüntülerin “fiziksel bir nesne” olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği ifade edildi.

Yeni arşivlerde yalnızca Apollo görevleri yer almıyor. 2023 tarihli bir FBI raporunda bir drone pilotunun gökyüzünde yoğun ışık saçan “doğrusal bir nesne” gördüğü anlatılıyor. Rapora göre cisim birkaç saniye boyunca görünür kaldıktan sonra aniden kayboldu. Ayrıca Japonya yakınları, Afrika ve ABD’nin batısında kaydedilmiş çözülmemiş askeri görüntüler de yayımlandı.

Pentagon: Uzaylı kanıtı yok

ABD Kongresi, 2022 yılında Pentagon’a açıklanamayan hava olaylarına ilişkin daha fazla kaydı kamuoyuna açma talimatı vermişti. Pentagon’un 2024 tarihli UAP raporu yüzlerce olayı kayıt altına alsa da ABD hükümetinin dünya dışı teknoloji veya uzaylı yaşam doğruladığına dair bir kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştı.

Buna rağmen yeni belge dalgasının UFO tartışmalarını yeniden alevlendirmesi bekleniyor. Pentagon, inceleme süreci devam eden yeni dosyaların önümüzdeki haftalarda yayımlanmaya devam edeceğini açıkladı.