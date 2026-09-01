Pentagon, Grok ve ChatGPT'yi askeri kullanım için devreye aldı

Tam Boyutta Gör ABD Savunma Bakanlığı, ChatGPT ve Grok'un özel sürümlerini kendi dahili yazılım ağına ekledi. Bu büyük hamle, milyonlarca askeri ve sivil çalışana her gün hassas ancak sınıflandırılmamış görevleri yerine getirebilecekleri yeni ticari araçlar sağlayacak.

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ChatGPT Mil ve Grok for Government, GenAI.mil aracılığıyla erişilebilir olacak

Savunma Bakanlığı bu hafta OpenAI’dan ChatGPT Mil ve Starshield AI’dan Grok for Government’ı kullanıma sundu. Bu özel modeller artık Google ve Gemini modeliyle geçen yılın sonlarında başlatılan dahili bir teknoloji portalı olan GenAI.mil'de erişilebilir. Savunma Bakanlığı, daha fazla sohbet botu ekleyerek çalışanlarına belirli bir iş için doğru aracı seçerken birçok seçenek sunmak istiyor.

Ne için kullanılacak?

Savunma yetkilileri, ChatGPT Mil'in ağır belge okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirecek şekilde tasarlandığını söylüyor. Çalışanlar botu lojistik planlamak, yeni politikalar hazırlamak ve standart ofis yönetimini yapmak için kullanacak. Grok for Government, tedarik zinciri takibi ve araştırması için farklı muhakeme modları ve yeniden kullanılabilir kılavuzlar sunuyor. Bu iki seçeneğin eklenmesi, ordunun tek bir teknoloji şirketiyle sözleşmeye bağlı kalmaktan kaçınmasına da yardımcı olacak.

Pentagon'dan Claude'a yasak

Pentagon, Şubat ayında Anthropic'in Claude modelinin tamamen otonom silahlarda veya kitlesel gözetimde kullanılmayacağına dair garantiler istemesinin ardından Anthropic'in ürünlerini yasaklama kararı almıştı. Bakanlık, Anthropic'i ulusal güvenlik tedarik zinciri riski olarak belirlemişti. Geçtiğimiz hafta bir federal yargıç, teknoloji devine karşı alınan önlemlerin yasa dışı ve temelsiz olduğunu söyleyerek bu kararı iptal etti.

Pentagon'un baş teknoloji sorumlusu Emil Michael, Pentagon'un Anthropic'in platformlarını Eylül ayı sonuna kadar tamamen kaldırma işlemini tamamlayacağını söyledi.

Grok güvenilir olarak görülüyor

Grok'un güvenliği ve güvenilirliği, yanıt verme ve görüntü oluşturma yetenekleri konusunda tartışmalar olmasına rağmen, Savunma Bakanlığı modeli defalarca ulusal güvenlik varlığı olarak öne sürdü. Pentagon'un baş dijital ve yapay zeka sorumlusu Cameron Stanley, bu yılın başlarında mahkemeye sunduğu bir dilekçede Grok'un ABD güçlerinin İran savaşında 96 saat içinde 2.000'den fazla mühimmatı 2.000 hedefe konuşlandırmasına olanak sağladığını yazdı. Grok ayrıca sivil kurumlarda da kullanılıyor. Genel Hizmetler İdaresi ile yapılan bir anlaşma kapsamında, kurumlar xAI’ın Grok modellerini Mart 2027'ye kadar 42 cente satın alabilecek.

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Pentagon, Grok ve ChatGPT'yi askeri kullanım için devreye aldı

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