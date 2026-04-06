Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, füze üretimini üçe katlamak için Boeing ve Lockheed Martin ile anlaştı

    Ukrayna ve İran cephelerinde stoklarını eriten ABD, son günlerde daha da görünür hâle gelen füze krizini çözmek için Boeing ve Lockheed Martin'i görevlendirdi; Füze üretimi üçe katlanacak!

    Pentagon, Patriot füzeleri için üretim kapasitesini üçe katlıyor Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda İran cephesinde yaşananlar, modern savaşın en kritik unsurlarından birinin de cepheyi besleyen üretim hatları ve mühimmat stokları olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Özellikle hava savunma sistemlerinde kullanılan önleme füzeleri, hem Ukrayna’daki savaşta hem de Orta Doğu’daki artan gerilimde yoğun biçimde kullanılırken, bu mühimmatın üretim kapasitesi Batı dünyası için stratejik bir zayıf nokta hâline gelmeye başladı. Trump yönetimi de bu durumun farkında olduğu için birkaç hafta önce bir açıklama yaparak ABD'nin füze üretimini dört kat artıracağını duyurdu. Gelen son haberler, bu konuda somut adımlar atılmaya başlandığını gösteriyor.

    ABD Savunma Bakanlığı, Boeing ve Lockheed Martin ile Anlaştı

    Pentagon tarafından paylaşılan son bilgilere göre, ABD savunma sanayiinin en büyük aktörlerinden Boeing ve Lockheed Martin ile kritik bir üretim anlaşmasına varıldı. Bu anlaşma kapsamında, Patriot hava savunma sisteminin en gelişmiş versiyonlarında kullanılan PAC-3 MSE füzelerinin en kritik bileşenlerinden biri olan “seeker”ın, yani hedef arayıcı başlıkların üretim kapasitesi üç katına çıkarılacak. Seeker, füzenin hedefini tespit edip kilitlenmesini sağlayan sistem olduğu için, üretimdeki en hassas ve karmaşık parçalar arasında yer alıyor.

    Yedi yıla yayılacak bu yeni üretim ortaklığı, yalnızca üretim miktarını artırmayı değil, aynı zamanda tedarik zincirini daha dayanıklı hâle getirmeyi de hedefliyor. Pentagon’un açıklamasına göre Boeing, PAC-3 sisteminde kritik bir tedarikçi olarak üretim altyapısını genişletirken; Lockheed Martin ise füzenin nihai üretim kapasitesini üç katın üzerine çıkaracak ayrı bir anlaşmayı zaten devreye almış durumda.

    PAC-3 MSE füzeleri, özellikle balistik füzelere karşı geliştirilmiş yüksek hassasiyetli önleme sistemleri olarak öne çıkıyor. Bu füzeler, “hit-to-kill” prensibiyle çalışıyor; yani hedefi patlayıcıyla değil doğrudan çarpışmayla imha ediyor. Bu da hem gelişmiş sensör teknolojisi hem de son derece hassas yönlendirme sistemleri gerektiriyor.

    Özellikle İran savaşıyla birlikte daha görünür hâle gelen bu gelişmeler, modern savaşın giderek bir “üretim kapasitesi rekabetine” dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Artık sadece en gelişmiş silahlara sahip olmak yeterli değil; bu sistemleri ne kadar hızlı ve sürdürülebilir şekilde üretebildiğiniz de en az teknolojik üstünlük kadar belirleyici hâle gelmiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 8 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 pro
    Redmi Note 15 pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum