ABD, füze üretimini üçe katlamak için Boeing ve Lockheed Martin ile anlaştı

Tam Boyutta Gör Son haftalarda İran cephesinde yaşananlar, modern savaşın en kritik unsurlarından birinin de cepheyi besleyen üretim hatları ve mühimmat stokları olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Özellikle hava savunma sistemlerinde kullanılan önleme füzeleri, hem Ukrayna’daki savaşta hem de Orta Doğu’daki artan gerilimde yoğun biçimde kullanılırken, bu mühimmatın üretim kapasitesi Batı dünyası için stratejik bir zayıf nokta hâline gelmeye başladı. Trump yönetimi de bu durumun farkında olduğu için birkaç hafta önce bir açıklama yaparak ABD'nin füze üretimini dört kat artıracağını duyurdu. Gelen son haberler, bu konuda somut adımlar atılmaya başlandığını gösteriyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Boeing ve Lockheed Martin ile Anlaştı

Pentagon tarafından paylaşılan son bilgilere göre, ABD savunma sanayiinin en büyük aktörlerinden Boeing ve Lockheed Martin ile kritik bir üretim anlaşmasına varıldı. Bu anlaşma kapsamında, Patriot hava savunma sisteminin en gelişmiş versiyonlarında kullanılan PAC-3 MSE füzelerinin en kritik bileşenlerinden biri olan “seeker”ın, yani hedef arayıcı başlıkların üretim kapasitesi üç katına çıkarılacak. Seeker, füzenin hedefini tespit edip kilitlenmesini sağlayan sistem olduğu için, üretimdeki en hassas ve karmaşık parçalar arasında yer alıyor.

Yedi yıla yayılacak bu yeni üretim ortaklığı, yalnızca üretim miktarını artırmayı değil, aynı zamanda tedarik zincirini daha dayanıklı hâle getirmeyi de hedefliyor. Pentagon’un açıklamasına göre Boeing, PAC-3 sisteminde kritik bir tedarikçi olarak üretim altyapısını genişletirken; Lockheed Martin ise füzenin nihai üretim kapasitesini üç katın üzerine çıkaracak ayrı bir anlaşmayı zaten devreye almış durumda.

PAC-3 MSE füzeleri, özellikle balistik füzelere karşı geliştirilmiş yüksek hassasiyetli önleme sistemleri olarak öne çıkıyor. Bu füzeler, “hit-to-kill” prensibiyle çalışıyor; yani hedefi patlayıcıyla değil doğrudan çarpışmayla imha ediyor. Bu da hem gelişmiş sensör teknolojisi hem de son derece hassas yönlendirme sistemleri gerektiriyor.

Özellikle İran savaşıyla birlikte daha görünür hâle gelen bu gelişmeler, modern savaşın giderek bir “üretim kapasitesi rekabetine” dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Artık sadece en gelişmiş silahlara sahip olmak yeterli değil; bu sistemleri ne kadar hızlı ve sürdürülebilir şekilde üretebildiğiniz de en az teknolojik üstünlük kadar belirleyici hâle gelmiş durumda.

