    Yapay zekâ komple Pentagon'un hizmetine giriyor

    Yıllardır insanoğlunun daha mükemmel hale getirmek için çaba gösterdiği yapay zekâ teknolojileri artık bütün mükemmelliği ile birlikte Pentagon'un emri altına girmiş durumda.

    Özellikle İran-ABD-İsrail savaşı ile birlikte yapay zekâ teknolojilerinin savaşta kullanılması tartışma konusu oldu. İran'daki okul bombalama operasyonunun yapay zekâ temelinde gerçekleştirildiği haberinden sonra tartışmalar alevlenirken ABD Savunma Bakanlığı'nın hamleleri dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. 

    Yapay zeka Pentagon'un hizmetinde

    Geçtiğimiz haftalarda Claude Code geliştiricisi Anthropic'in Pentagon ile askeri projelerde kullanılmak üzere teknolojileri erişime açma konusunda sürtüşme yaşadığını ve bizzat Trump tarafından tehdit edildiğine şahit olmuştuk. Ne var ki diğer yapay zekâ firmaları Anthropic kadar cesur olamadı. 

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI bu tartışmaların hemen ardından tüm şartları kabul ederek Pentagon ile anlaştığını duyurmuştu. Sonrasında xAI ve Google'ın da benzer bir anlaşma yaptığı gündeme gelmişti. Şimdi ise Amazon, Microsoft ve Nvidia da yapay zekâ araçlarını Pentagon'un hizmetine sunuyor.

    Pentagon yaptığı açıklamada bu anlaşmaların ABD ordusunun yapay zekâyı ön plana alan geçiş sürecini hızlandıracağını belirtti. Böylece ABD tarafında Anthropic ve Perplexity ile Çin kaynaklı Qwen ve DeepSeek haricinde tüm yapay zekâ altyapıları Pentagon'un hizmetine sunulmuş oldu.

    Bugün vibecoding başta olmak üzere pek çok fonksiyon yapay zekâ tarafından yerine getiriliyor ve sayısız internet kullanıcısı neredeyse yapay zekâya bağımlı hale geldi. Bununla birlikte yukarıda sayılan her yapay zekâ modeli ile kurulan etkileşim ve ödenen abonelik ücretleri dolaylı olarak Pentagon'un faydasına olacak.

