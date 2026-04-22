Pentagon, milyarlarca dolar harcanan “yeni nesil GPS” programını sonlandırdı

Tam Boyutta Gör ABD Savunma Bakanlığı, ülkenin küresel konumlandırma altyapısında kilit rol oynayan GPS uydularına yönelik yeni yer kontrol sistemini geliştirmeyi amaçlayan GPS Next-Generation Operational Control System (OCX) programını resmen iptal etti. ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada kararın 17 Nisan’da Pentagon’un tedarikten sorumlu yetkilisi Michael Duffey tarafından onaylandığı belirtildi.

Yaklaşık 16 yıldır devam eden, 8 milyar dolarpara harcanan ve çok sayıda teknik gecikme ile karşılaşan programın iptali, ABD’nin GPS altyapısında uzun süredir beklenen modernizasyon sürecinde önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor. OCX, GPS III nesli uyduların yeni nesil sinyallerini yönetmek üzere tasarlanmıştı.

Takvim yıllarca sarktı

2010 yılında Raytheon’a (güncel adıyla RTX Corporation) verilen sözleşme kapsamında programın 2016’da tamamlanması ve maliyetin 3,7 milyar dolar seviyesinde kalması hedeflenmişti. Ancak süreç ilerledikçe hem teknik sorunlar hem de geliştirme gecikmeleri nedeniyle maliyetler neredeyse iki katına çıkarak 8 milyar dolara yaklaştı.

RTX, sistemi 2025 yılında teslim ettiğini açıklasa da son testlerde sistemin operasyonel kullanıma hazır olmadığı tespit edildi.

ABD’li askeri yetkililer entegrasyon testleri sırasında çok sayıda ciddi sorunun ortaya çıktığını belirtti. Sistemin farklı kabiliyet alanlarında yaşanan aksaklıklarının hem askeri hem de sivil GPS hizmetlerini riske atabilecek düzeyde olduğu vurgulandı.

Eski sistem modernize edilecek

Tam Boyutta Gör OCX programının iptal edilmesiyle birlikte ABD Uzay Kuvvetleri, GPS altyapısında tamamen yeni bir kontrol sistemi yerine mevcut, onlarca yıllık eski yer kontrol sistemini geliştirmeye devam etme kararı aldı.

Çin, dronları havada şarj eden mikrodalga sistemini test etti 2 gün önce eklendi

Bu yaklaşım sayesinde yeni nesil GPS III uydularının sunduğu gelişmiş kabiliyetlerin sisteme kademeli olarak entegre edilmesi hedefleniyor. Özellikle M-code olarak bilinen askeri sinyaller, sinyal bozma ve yanıltma girişimlerine karşı daha dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor.

“En iyi çözüm artık OCX değil”

OCX programının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artıran önemli gelişmelerden biri de Lockheed Martin’e verilen 105 milyon dolarlık yeni sözleşme oldu. Bu anlaşma, gelecek yıldan itibaren fırlatılması planlanan GPS IIIF uydularının operasyonel entegrasyonunu destekleyecek yer sistemlerinin geliştirilmesini kapsıyor.

GPS III ve IIIF uydularını üreten Lockheed Martin, böylece yeni nesil uyduların yer sistemleriyle uyumunu sağlayacak kritik süreçte doğrudan rol üstlenmiş oldu.

ABD Uzay Kuvvetleri yetkilileri, OCX üzerinde kalan iş yükü ile mevcut sistemin modernizasyon kapasitesinin karşılaştırıldığını ve yapılan analizler sonucunda projenin sürdürülmesinin artık en uygun seçenek olmadığı sonucuna varıldığını açıkladı.

