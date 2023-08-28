PEPE Coin Duyurdu: 16 Trilyon Kayıp! Alternatif Coinlere İlgi Artıyor

Meme coin çılgınlığının öncü ismi PEPE coin projesiyle ilgili gündeme darbe vuran kayıp haberleri nihayet netlik kazandı. 24 Ağustos tarihinde PEPE coin projesinin multisig cüzdanından 16 trilyon PEPE coin’in çekildiğinin tespit edilmesi üzerine iki gün sonra ekipten resmi açıklama yapıldı.

PEPE Twitter hesabından yapılan açıklamada, üç PEPE coin ekip üyesinin cüzdandaki 26 trilyon PEPE tokenin yüzde 60’ını yani 16 trilyon adetini çaldığı ve satmak için borsalara gönderdiği belirtildi.

Açıklamaya göre işlem yapabilmek için 4 kişiden 3’ünün imzasının yeterli olduğu ifade edilirken çekilen PEPE coinlerin 16 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı.

Proje ekibinin üç üyesinin söz konusu tokenleri çaldıktan sonra kendi yetkilerini kaldırdığı ve tüm kontrolü kalan tek üyeye devrettiği bilgisi paylaşıldı. Cüzdanda şu anda 10 trilyon token ve imza yetkisine sahip bir kişinin kaldığı, üç ekip üyesinin bir takım işler çevirdiği ancak kalan tokenlerin ve Twitter hesabının emin ellerde olduğu açıklaması yapıldı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında kripto topluluğu arasında ciddi bir kaos hüküm sürerken PEPE coin sert düştü. CoinGecko verilerine göre PEPE coin son 7 günde yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. Kalan tek üye, şeffaflık çağrısı yaparak topluluk ve PEPE coin için çalışacağını söylese de bu açıklama PEPE coin’deki düşüşü engelleyemedi.

Kripto meraklılarının satın alma fırsatını kaçırdığı için birkaç gün önceye kadar üzüldüğü PEPE coin büyük bir vurgunun başrolünde yer alırken yatırımcıların, alternatif coin projelerine olan ilgisi arttı.

Topluluk odaklı Wall Street Memes ve PEPE coin rakibi olarak gösterilen bir meme coin olan Sonik coin ön satış etkinlikleri hareketlilik kazandı.

Topluluk Odaklı Wall Street Memes Yakında Listenecek

Kripto dünyasının en dikkat çeken ön satış etkinlikleri listesinde ilk sıralarda Wall Street Memes token yer alıyor. Borsa listelemeleri sonrasında gerçekleşmesi muhtemelen olan fiyat yükselmesi öncesi Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcılar, projenin ön satış etkinliğine yoğun ilgi gösteriyor.

Henüz 25 Mayıs’ta başlayan ön satış etkinliği oldukça hızlı ilerleyen proje, şu ana kadar 25 milyondan fazla fon toplayarak borsa listelemelerine doğru gün sayıyor. 27 Eylül’de gerçekleşmesi beklenen listelemelerin, önde gelen kripto para borsalarında olacağı söyleniyor.

Arkasındaki 1 milyon kişilik topluluğa güvenen WSM token, listelemeler öncesinde 50 milyon dolar hedefi yakalayacak gibi görünüyor.

Elon Musk’ın Paylaşımı WSM Tokene İlgiyi Artırıyor

Dogecoin başta olmak üzere bir dizi kripto para birimine ralli yaptırmasıyla bilinen ünlü milyarder Elon Musk’ın Wall Street Memes token Twitter hesabıyla etkileşime geçmiş olması, yatırımcılar tarafından güven emaresi olarak yorumlanıyor.

Musk’ın iki farklı tarihte yaptığı paylaşımlar kripto topluluğu arasında heyecan yaratırken bu durum, Wall Street Memes ön satış etkinliğine ivme kazandırıyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1636924379086077954

Ön satışın yanı sıra proje ekibi tarafından devreye alınan ve pasif gelir imkanı sunan staking mekanizması ile Wall Street Memes tokenleri stake eden yatırımcıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 224 milyondan fazla Wall Street Memes tokenin stake edildiği görülüyor.

27 Eylül’deki borsa listelemeleri öncesinde Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcılar, 0,0337 dolar karşılığında 1 WSM token alabiliyor.

PEPE Coin Vurgunu Sonrası Yatırımcı İlgisi Sonik Coin’de

Mayıs ayında yaşanan meme coin çılgınlığında başı çeken ve yüzde 7 binin üzerinde artış yaşayarak yatırımcısını sevindiren ve tarihe geçen PEPE coin, yaşanan 16 trilyonluk vurgun ile düşüş trendini devam ettiriyor.

Ekip üyeleri tarafından çalınan ve borsalarda satılan PEPE coinler sonrasında yatırımcılar, alternatif projelere yöneliyor. Kripto meraklılarının ilgi gösterdiği isimler arasında Sonik coin ilk sıralarda yer alıyor.

Sonik coin satın almak isteyen yatırımcılar için düzenlenen ön satış oldukça hızlı ilerliyor. İlk 24 saatinde 100 bin dolarlık fon toplamayı başaran projede şu ana kadar toplanan fonlar 600 bin dolara yaklaşıyor.

Sonik Coin Ön Satışı Devam Ediyor

Hızıyla bilinen kirpi Sonic’ten ilham alan Sonik coin, her aşamada fiyatın artırıldığı değil sabit fiyatlı bir ön satış etkinliği ile yatırımcıların beğenisine sunuluyor.

1 Sonik coin 0,000014 dolar sabit fiyatla sunuluyor ve ön satış etkinliğinin bitiminde proje ekibi, 2 milyon 98 bin 547 dolar toplamayı hedefliyor. Adı gibi hızlı ilerleyen ön satışta Sonik coin, Ethereum ve USDT kullanılarak satın alınabiliyor.

Token arzının yüzde 40’ının 4 yıl boyunca Sonik stake edenlere dağıtılacağının bildirildiği proje sayfasında, şu ana kadar stake edilen Sonik coin miktarının 20 milyar adeti geçtiği ifade ediliyor. Sonik coin staking mekanizması ile yıllık getiri yüzdesinin ise yüzde 115 olduğu belirtiliyor.

PEPE coin vurgunu sonrası kurbağa temalı coin yatırımcısını hakimiyeti altına alan korku, belirsizlik ve şüpheye karşı Sonik coin iyi bir alternatif gibi görünüyor.

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PEPE Coin Duyurdu: 16 Trilyon Kayıp! Alternatif Coinlere İlgi Art