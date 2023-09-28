PEPE, DOGE, SHIB, FLOKI ve XRP! Hangi Kripto Para Projesi Ne Vaat Ediyor?

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Kripto dünyası her gün onlarca yeni coin eklenen bir ekosistem haline geldikçe yatırımcılar için proje takibi yapmak bir hayli zorlaşıyor. Yatırımcılar, altcoinlerden temelde iki şey bekliyor: Kısa vadede gelir getirmeleri veya gerçek bir soruna çözüm bulmaları. Bu iki parametreye göre değişen yatırım tercihleri çerçevesinde bazı kripto para birimleri zaman zaman ön plana çıkıyor.

Gelin hep birlikte son dönemde sık sık gündeme gelen kripto para birimlerine göz atalım.

2023 Yılında Hangi Kripto Coin Neler Yaşıyor?

2023 yılında en çok konuşulan kripto para projelerinin başında elbette kurbağa temalı PEPE geliyor. Meme coin çılgınlığının en çok konuşulan ismi olan ve bir dönem yatırımcısına ciddi para kazandıran PEPE, son dönemde pek iyi haberlerle adından bahsettirmiyor. Ağustos ayının sonunda PEPE ekibinin dahil olduğu 16 milyon dolarlık vurgun sonrası PEPE coin, zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde hafif bir kıpırdanma yaşasa da PEPE coin’in geleceğiyle ilgili herhangi bir analizde bulunmak oldukça zor görünüyor.

Meme coin denilince akla gelen ilk isim olan DOGE, yılın başından bu yana yaşadığı yüzde 13,5’lik düşüşle gündeme geliyor. Elon Musk’ın ralli yaptırmasıyla tanınan köpek temalı Dogecoin, X (Twitter) ile gerçekleştirilebilecek bir tür entegrasyon ihtimali sebebiyle boğa koşusu bekliyor. X’in kripto ödeme kabul edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Dogecoin’in hemen arkasından bir diğer köpek temalı coin olan SHIB geliyor. Shiba Inu, uzun süredir eski günlerine dönmeyi bekliyor. Kripto analiz şirketi Telegaon’un tahminlerine göre Shiba Inu’nun 2050 yılına kadar ortalama 0,89 dolar seviyesinden işlem görmesi bekleniyor. CoinGecko verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,00000721 dolardan işlem gören SHIB’in bu seviyeye yükselmesi için inanılmaz bir sıçrama yapması gerekiyor.

Halkın kripto para birimi olarak tanımlanan ve Floki ekosisteminin tokeni olan FLOKI, Shiba Inu topluluğunun hayvanları ve üyeleri tarafından yaratılan bir meme coin olarak biliniyor. Haziran ayında Binance Pay ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıklayan FLOKI, mevcut fiyatıyla 2 yıl önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00033651 doların tam yüzde 95 altında seyrediyor ve eski günlere dönmenin hayalini kuruyor.

2020’den beri devam eden SEC davası ile uğraşan Ripple şirketi, son günlerde bütün enerjisini hukuk ekibini güçlendirmeye harcıyor. Davanın gölgesinde kalan XRP ise ufak artışlar yaşasa da tam performans gösteremiyor. Son olarak EGRAG olarak bilinen bir analistin öngörüsüne göre XRP’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması için 5 yıla ihtiyacı olduğu söyleniyor.

Uzun süredir ralli bekleyen projelerden umudunu kesen yatırımcılar yeni projelere yönelmeyi seçiyor.

Yatırımcıların Yeni Gözdesi Bitcoin Minetrix

Kripto meraklılarının ilgi gösterdiği projelerin başında Bitcoin Minetrix token geliyor. Merkeziyetsiz madencilik çözümü olarak hayata geçirilen Bitcoin Minetrix token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliği, ilk günlerden beğeni topluyor.

ERC-20 protokolüne uyan bir kripto coin olan Bitcoin Minetrix token, yatırımcıların tokenlerini stake etmeleri karşılığında zahmetsiz bir şekilde bulut madenciliği yapmasına imkan tanıyor.

26 Eylül’de başlayan ön satış etkinliğinde daha ilk günden 100 bin doların üzerinde fon toplamayı başaran proje, türünün ilk örneği olarak bir Stake-to-Mine özellikli platformunu kullanıcıların beğenisine sunmayı hedefliyor.

Yatırımcılar, henüz ilk aşamasında olan ön satıta, 0,011 dolar karşılığında BTCMTX token satın alabiliyor. Her aşamada fiyatın artırılacağı etkinliğe katılmak için yatırımcıların ETH, USDT veya BNB sahibi olması gerekiyor.

Stake Et ve Kazan Projesi Meme Kombat Ön Satışı Hızlı İlerliyor

Kripto dünyasının yakından takip ettiği projeler arasında Meme Kombat isimli bir Stake Et ve Kazan coin’i de kendine yer buluyor. Merkeziyetsiz bir Web3 altyapısına sahip olan Meme Kombat, blok zinciri teknolojisi sayesinde bahislerden meme’lere oyunlardan staking özelliğine pek çok özellik sunuyor.

Kripto meraklılarının indirimli fiyatlardan Meme Kombat token satın alabildiği ön satış etkinliği oldukça hızlı ilerliyor. Toplamda 12 milyon adet token arzı bulunan MK token ön satış sayfasına göre şu ana kadar toplanan fonların 100 bin doları geçtiği görülüyor.

Meme Kombat Arena’da kullanıcılar, favori meme karakterlerini destekleyerek bahislere katılabiliyor. Yapay zeka teknolojisi ile blok zincirini bir araya getiren platformda yatırımcılar, otomatize bir şekilde ödül kazanıyor.

Yatırımcıların ödül kazanabilmesi ve bahis özelliğinden faydalanabilmesi için ön satışta satın aldığı Meme Kombat tokenleri stake etmesi gerekiyor. Etkinlik sona erdikten sonra token sahipleri, talep sayfası üzerinden tokenlerini yeniden stake edebiliyor.

Likit staking özelliği ile fark yaratmayı amaçlayan Meme Kombat projesinin ilk sezonunun, ön satışı takiben devreye alınması planlanıyor. Çeşitli meme karakterlerin birbiriyle kıyasıya rekabet ettiği bir görsel şölen sunan Meme Kombat Arena’da yerini almak isteyen yatırımcılar, ETH, BNB veya USDT aracılığıyla 1,667 dolar ödeyerek projeye yatırım yapabiliyor.





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