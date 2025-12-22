Giriş
    Performans canavarı Honor Win yakında geliyor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 10.000 mAh pil!

    Honor, oyun ve performans odaklı yeni akıllı telefon serisi Honor Win'i tanıtmaya hazırlanıyor. 26 Aralık'ta resmi olarak tanıtılacak seri, iddialı özellikleriyle 2026'ya damgasını vurabilir.

    Performans canavarı Honor Win yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Honor, oyun ve performans odaklı yeni akıllı telefon serisi Honor Win'i tanıtmaya hazırlanıyor. Honor Win ve Honor Win RT isimli iki modelde oluşması beklenen seri, 26 Aralık'ta resmi olarak tanıtılacak.

    Honor Win serisi neler sunacak?

    Honor Win serisi, oldukça iddialı özellikleriyle 2026'ya damgasını vuran telefonlardan olabilir. Qualcomm'un en yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alacak olan cihazlar, 10.000 mAh gibi devasa batarya kapasitesine sahip olacak.

    Performans canavarı Honor Win yakında geliyor
    Seri, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı gelişmiş dayanıklılık da sunacak. Güvenlik tarafında ise ekran altı ultrasonik parmak izi tarayıcının yer alacağı belirtiliyor.

    Tanıtımlarda öne çıkan bir diğer yenilik ise Honor’a özel bir iletişim sistemi. Bu sistem; bağımsız bir Wi-Fi sinyal çipi ile Honor C1+ RF güçlendirme çipini bir araya getiren çift çipli bir mimari kullanıyor. Böylece, kapalı alanlarda ve sinyalin zayıf olduğu bölgelerde çekim gücünün arttırılması hedefleniyor.

    Honor Win'in 6.83 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğe ve 185 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Ekranın dört tarafta 1.4 mm'lik ince simetrik çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise standart Win modelinin 50 MP üçlü kamera kurulumuna, Win RT modelinin ise çift arka kameraya sahip olması bekleniyor.

