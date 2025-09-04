Performans kaybı olmayan geri dönüştürülmüş elektrikli araç bataryası tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İngiltere, elektrikli araç (EV) bataryalarında geri dönüştürülmüş katot ve anot malzemeleri kullanan ilk batarya hücrelerini duyurdu. Altilium ve Jaguar Land Rover (JLR) iş birliğiyle geliştirilen hücreler Cenex Expo 2025’te sergilendi. Yeni bataryalar, hem daha az emisyon ortaya çıkarıyor hem de performans kaybı göstermiyor.

NMC 811 hücreleri tanıtıldı

Ortaklar, otomotiv sınıfı NMC 811 çok katmanlı hücreleri geliştirdi. Bu hücreler, Altilium’un EcoCathode süreciyle ömrünü tamamlamış EV bataryalarından geri kazanılan katot aktif malzemesi (CAM) kullanılarak üretildi.

Geri kazanılmış CAM konsantrasyonu, şimdiden AB’nin 2036 hedefli geri dönüştürülmüş içerik kriterlerini karşılıyor. İlk testler, bu malzemelerin performansının geleneksel malzemelerle eşdeğer olduğunu gösterdi. JLR ise hücrelerin performansını doğrulamak için ileri batarya test tesislerinde kapsamlı doğrulama çalışmalarına başladı.

Emisyonları ciddi oranda azaltıyor

Tam Boyutta Gör Geri dönüştürülmüş bataryaların çevresel faydası da araştırıldı. Minviro tarafından yapılan çalışmaya göre İngiltere’de yüzde 100 geri dönüştürülmüş CAM kullanılarak üretilen NMC 811 hücreleri, Asya’da üretilen hücrelere kıyasla sera gazı emisyonlarını yüzde 32 azaltıyor.

Diğer çevresel göstergelerde de önemli iyileşmeler görüldü. Partikül madde oluşumunda yüzde 30, tatlı su ekotoksisitesinde yüzde 58 ve metal ile mineral kaynaklar üzerindeki etkide yüzde 38 azalma sağlandı.

Altilium’un EcoCathode süreci, lityum, nikel ve kobalt gibi kritik hammaddelerde yüzde 95’in üzerinde geri kazanım oranına ulaşıyor. Ayrıca grafitin yüzde 99’dan fazlası saflaştırılarak anotlarda kullanılabiliyor. Bu sayede hem yüksek saflıkta ve tutarlı katot malzemeleri elde ediliyor hem de yeni bataryalarda performans kaybı yaşanmıyor.

Altilium, kısa bir süre önce İngiltere’nin ilk ticari EV batarya geri dönüşüm tesisi ACT 2’yi de açtı. Şirket, yıllık 24.000 araca kadar batarya mineralini geri kazanabilecek büyük ölçekli ACT 3 tesisini geliştirmeye devam ediyor.

