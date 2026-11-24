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Oynat Çinli araştırmacılar, perovskit güneş panellerindeki verimlilik kaybı sorununu çözdü. MicroQuanta ve Zhejiang Üniversitesi, kristalleşmeyi düzenleyen yenilikçi bir soğutma yöntemi geliştirdi. Bu sayede hücresel enerji kayıpları engellendi ve 19,48 santimetrekarelik modülde yüzde 23,9 verimlilikle yeni bir dünya rekoru kırıldı. Bu gelişme, yüksek verimli panellerin seri üretimine olanak sağlayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi teknolojilerinde son yıllarda öne çıkan alternatiflerden biri de perovskit güneş panelleri. Geleneksel silikon tabanlı panellere kıyasla daha düşük maliyetle üretilebilme, farklı yüzeylere uygulanabilme ve yüksek verimlilik potansiyeli gibi avantajlar sunan bu teknoloji, henüz ticari olgunluğa ulaşmış değil. Bunun önündeki en önemli engellerden biri ise laboratuvar ortamında elde edilen yüksek verimlilik değerlerinin daha büyük güneş panellerine aktarıldığında korunamaması. Çinli MicroQuanta ve Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları, bu sorunu aşmaya yönelik önemli bir adım attı. Ekip, 19,48 cm² büyüklüğündeki perovskit güneş modülünde yüzde 23,9 verimlilik elde ederek bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Perovskit Güneş Modüllerinde Verimlilik Kaybının Önüne Geçildi

Perovskit güneş hücrelerinde laboratuvar ortamında oldukça yüksek verimlilik değerlerine ulaşılabiliyor. Ancak tek bir güneş hücresinden daha büyük bir modül üretildiğinde verimlilik genellikle düşüyor. Bunun temel nedenlerinden biri, modülün birden fazla küçük hücrenin birbirine bağlanmasıyla oluşturulması. Bu bağlantılar sırasında lazerle açılan kanallar gibi aktif olmayan alanlar, güneş ışığından elektrik üretilebilen yüzeyin küçülmesine neden oluyor. Bunun yanında hücrelerin elektriksel performansını belirleyen bazı parametrelerde de kayıplar yaşanıyor.

MicroQuanta ve Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları, bu kayıpların hangi aşamadan kaynaklandığını belirlemek için farklı parametreleri karşılaştırdı. Shapley değeri analizi adı verilen matematiksel yöntemden yararlanan ekip, açık devre gerilimi, kısa devre akım yoğunluğu ve doluluk faktörünün (fill factor) verimlilik üzerindeki etkilerini ayrı ayrı inceledi. Analiz sonucunda, lazerle oluşturulan bağlantı alanlarından kaynaklanan kayıplar hesaba katıldığında bile verimlilik düşüşünün en büyük sorumlusunun doluluk faktörü olduğu belirlendi.

Tam Boyutta Gör Doluluk faktörü, bir güneş hücresinin üretebildiği maksimum gücün, açık devre gerilimi ile kısa devre akımının çarpımına oranını ifade ediyor. Başka bir deyişle hücrenin ürettiği elektrik enerjisini ne kadar verimli şekilde dışarı aktarabildiğini gösteren önemli bir ölçüt. Araştırmacılar, bu parametredeki kayıpları azaltmak için perovskit filmin üretim sürecinde küçük ama etkili bir değişiklik yaptı.

Ekip, güneş hücresinde kullanılan perovskit öncül çözeltisini kapladıktan hemen sonra henüz ıslak olan filmi 15 saniye boyunca 0-10 derece sıcaklıkta soğuttu. Ardından film yaklaşık beş saniye içinde vakum odasına aktarılarak iki dakika boyunca vakum işlemine tabi tutuldu. Sonraki aşamada 110 derece sıcaklıkta 30 dakika tavlama işlemi uygulandı. Araştırmacılara göre bu soğutma adımı, perovskit filmin kristalleşme sürecini yavaşlatarak daha büyük ve daha düzenli kristal tanelerinin oluşmasını sağladı. Böylece filmdeki yapısal düzensizlikler azaltılırken doluluk faktöründeki kayıpların da önüne geçildi.

19,48 cm²'lik Modülde Yüzde 23,9 Verimlilik Elde Edildi

Araştırmacılar geliştirdikleri yöntemi, sekiz küçük güneş hücresinin lazerle birbirine bağlanmasıyla oluşturulan 19,48 cm² büyüklüğündeki bir perovskit mini modülde test etti. Üretimde slot-die coating adı verilen kaplama tekniğinden yararlanıldı. Bu yöntemde sıvı hâlindeki malzeme, özel bir kaplama başlığı aracılığıyla yüzeye kontrollü ve homojen bir şekilde dağıtılıyor. Büyük yüzeylerin kaplanmasına uygun olması nedeniyle bu teknik, perovskit teknolojisinin endüstriyel ölçekte üretime taşınması açısından da önem taşıyor.

Üretilen modülde formamidinyum-sezyum kurşun iyodür (FA₀.₉₅Cs₀.₀₅PbI₃) tabanlı bir perovskit soğurucu katman kullanıldı. Ayrıca yüzey kusurlarını azaltmak için etilendiamonyum diiyodür (EDAI₂) pasivasyon katmanı, elektron taşınımı için fulleren (C₆₀) katmanı ve gümüş elektrot tercih edildi. İndiyum kalay oksit (ITO) kaplı cam üzerine inşa edilen yapıda nikel oksit (NiOₓ) ve özel bir kendiliğinden oluşan tek katman da kullanıldı.

Çin Ulusal Fotovoltaik Endüstrisi Ölçüm ve Test Merkezi (NPVM) tarafından sertifikalandırılan modül, yüzde 23,9 kararlı durum verimliliğine ulaştı. Bunun yanında yüzde 83,3 doluluk faktörü elde edildi. Araştırmacılar, bu değerin perovskit güneş modülleri için şimdiye kadar bildirilen en yüksek seviye olduğunu belirtiyor. Modülün geometrik doluluk oranı ise yüzde 97 olarak ölçüldü. Bu oran, modülün ışık alması için ayrılan toplam yüzeyin yüzde 97'sinin aktif elektrik üretim alanı olarak kullanılabildiği anlamına geliyor.

Ekip ayrıca geliştirilen yöntemin uzun süreli performans üzerindeki etkisini de inceledi. Sürekli bir güneş ışınımı altında gerçekleştirilen yaşlandırma testlerinde, soğutma işlemi uygulanan modüllerde doluluk faktöründeki düşüşten kaynaklanan verimlilik kaybının, bu işlem uygulanmayan kontrol modüllerine kıyasla üçte birden daha az olduğu görüldü. Böylece yöntemin yalnızca başlangıç verimliliğini artırmakla kalmadığı, çalışma sırasında performansın korunmasına da katkı sağladığı ortaya konuldu.

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MicroQuanta Daha Büyük Perovskit Paneller Üzerinde Çalışıyor

Bu sonuç, perovskit teknolojisinin ticari ölçekte yaygınlaşmasının önündeki önemli engellerden birine yönelik çözüm sunması açısından dikkat çekiyor. Zira küçük laboratuvar hücrelerinde yüksek verimlilik elde etmek kadar, bu performansı daha büyük modüllerde koruyabilmek de önemli. Araştırmacılar, doluluk faktörünü iyileştiren bu yaklaşımın farklı boyutlardaki modüllere ve uzun süreli çalışma koşullarına da uygulanabileceğini düşünüyor.

Nitekim MicroQuanta, bu alanda daha büyük ölçekli üretim için de çalışmalar yürütüyor. Şirket, Ocak 2025'te 810 cm² büyüklüğündeki bir perovskit güneş modülünde yüzde 21,86 verimlilik elde etmişti. Zhejiang eyaletinin Quzhou kentinde gigawatt ölçekli bir üretim hattı geliştiren şirket, 2,88 m² büyüklüğünde modüller üretmeyi, bu modüllerde yüzde 20 verimliliğe ulaşmayı ve 25 yıllık kullanım ömrü sunmayı hedefliyor.

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Perovskit güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı

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